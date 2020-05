Rehkitz-Retter: Damit das Wild nicht Opfer des Mähdreschers wird

Damit im hohen Gras versteckte Rehkitze nicht mehr unter dem Mähdrescher zu Tode kommen, haben die Machtlfinger Bauern und Jäger Geräte zur Rehkitz-Rettung angeschafft. Sie sollen über Geräusche und Lichtsignale die Tiere aus den Feldern vertreiben.

Machtlfing – Was der Mähroboter für den Igel im heimischen Garten ist, ist der Mähdrescher für Rehkitze auf dem Feld: eine veritable Gefahr. Denn der Instinkt, sich flach auf den Boden zu drücken und reglos zu verharren, kann für das junge Wild den Tod bedeuten. Und gelangt das tote Tier in die Silage, können als Folge die Nutztiere krank werden, weil die sich bei der Verwesung vermehrenden Botulinum-Bakterien sie vergiften, Stichwort Botulismus.

Damit in Zukunft keine Tiere mehr ins Mähwerk gelangen, haben die Machtlfinger Bauern zusammen mit der örtlichen Jagdgenossenschaft sogenannte Rehkitzretter angeschafft. Rehkitzretter sind akkubetriebene Geräte, nicht einmal so groß wie eine Bierflasche und dienen der Wildvergrämung. Sie werden am Rand der Felder an Pfählen befestigt aufgestellt und wirken im Umkreis von etwa 100 Metern, was ungefähr drei Hektar entspricht. Die Geräte kommen von der Firma NaturTech Oberland aus Penzberg.

Über wechselnde Licht- und Tonsignale sollen die Tiere aufgeschreckt und gewarnt werden. Die relativ langen Zeitspannen zwischen den verschiedenen Signalfolgen soll der Rehgeiß ermöglichen, ihr Kitz aus der beunruhigten Fläche zu führen. Doch „aufstellen und losmähen, das geht nicht“, sagt Hubert Sontheim. Der Bauer hat sechs der 40 Geräte vergangene Woche schon selbst im Einsatz gehabt. Die Rehkitzretter müsse man mindestens einen Tag, besser sogar drei Tage vor dem Mähen aufstellen, weiß Sontheim, da sie in der Abenddämmerung die ersten Signale abgeben und bis in die Morgenstunden aktiv sind – eben dann, wenn auch die Tiere noch in den Feldern unterwegs sind.

+ Benno Huber, Hubert Sontheim und Andechs neuer Bürgermeister Georg Scheitz (v.l.) zeigen, wie Rehkitzretter an Pfählen rund um die zu mähende Fläche angebracht werden. © Schuhbauer-von Jena

Die Stellen am Waldrand, an denen „Rehkitze erfahrungsgemäß gesetzt“ werden, ist Sontheim vor dem Mähen zur Sicherheit dennoch zusätzlich abgegangen, um nach vielleicht doch liegen gebliebenen Tieren zu schauen. Und er hat gleich mehrere Stellen gefunden, an denen das Gras so eingedrückt war, dass es die Vermutung nahe liegt, dass dort bis kurz zuvor noch ein Rehkitz saß.

Sontheim freut sich, dass nun alle, die in Machtlfing Flächen bewirtschaften die Geräte von der Jagdgenossenschaft ausleihen können. Die 40 Exemplare haben etwa 4000 Euro gekostet. Alle gleichzeitig werden wahrscheinlich nie im Einsatz sein. „Es wird ja nicht jede Fläche am selben Tag gemäht“, weiß Sontheim. Die Bauern und Jäger haben eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe, um den Einsatz zu koordinieren. Wer Geräte braucht, kann also einfach eine Nachricht in die Gruppe schreiben.

Bislang habe man sich mit selbst gebauten Vogelscheuchen beholfen. Doch die seien nicht ganz so geeignet gewesen. Die blauen Säcke, die sie angezogen bekommen haben, hätten auch nur geraschelt, wenn Wind ging. Die Rehkitzretter seien zudem effektiver als etwa das Überfliegen der Felder mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Denn die müsste man erst einmal haben, dann brauche es jemanden, der sie fliegen kann, und am Ende müsse man die Rehkitze von Hand rausholen und sofort mähen, damit sie nicht wieder an die Stellen zurückkehren von denen man sie gerade erst weggebracht habe.

Wie gut das Verscheuchen der Rehkitze mit den neuangeschafften Wildschreck-Geräten funktioniere, müsse sich laut Sontheim noch zeigen. Eine erste Bilanz könne man etwa im Juni ziehen, wenn wieder Heu und Silage gemacht werde. Sontheim ist aber zuversichtlich: „Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es zwar nicht, aber die Geräte sind sicher eine Verbesserung“, sagt er. Er sieht seine Rolle als Landwirt auch als „Tierpfleger“. Denn: „Das tut uns ja auch weh, wenn wir ein Rehkitz vermähen.“

Lesen Sie auch:

Das Rätsel um die toten Erdkröten am Buchendorfer Weiher ist gelöst. Nach Mitteilung des Kraillinger Naturschützers Richard Gebendorfer haben Wildtiere wie Dachs und Fuchs die Amphibien aufgerissen und zerstückelt. Als Beweis führt Gebendorfer Aufnahmen einer Wildkamera an.