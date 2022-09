Rudi Schreiber und die „Kastelruther Familie“

Von Andrea Gräpel schließen

Am Ende konnte Rudolf Schreiber doch noch fast alle Eintrittskarten für das Konzert der Kastelruther Spatzen an die Frau und an den Mann bringen. Mit dem Auftritt der Südtiroler in Andechs am Donnerstagabend erfüllte sich der 86-Jährige einen Geburtstagswunsch – und erfuhr von „seinen“ Spatzen eine besondere Würdigung.

Andechs – „Wenn der Rudi was im Kopf hat, dann muss das passieren.“ Besser als Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, kann man Rudolf Schreiber (86) nicht beschreiben. Die beiden kennen sich seit 33 Jahren, damals hatte der pensionierte Steinmetz die Spatzen das erste Mal aus Südtirol nach Andechs geholt – als Vorstand der Erlinger Feuerwehr. Auch 1993 und 1999 waren sie da. Den vierten Auftritt hatte sich Rudolf Schreiber am 20. August vergangenen Jahres zum 85. Geburtstag gewünscht. Zur Freude von mehr als 600 weiteren Spatzen-Freunden hat Schreiber seinen Traum am Donnerstag mit einem Jahr Verspätung wahr gemacht. Seit Januar hatten er und seine Betreuerin Marie Otrubova darauf hingearbeitet.

Schon gegen 18 Uhr bildete sich vor dem Florianstadl eine lange Menschenschlange. Rudolf Schreiber war mit den wohl erfolgreichsten Vertretern volkstümlicher Musik vorher noch oben beim Essen und schaute zufrieden hinunter zum Stadl. Eigentlich hatte der Erlinger keine Minute daran gezweifelt, dass der Abend ein Erfolg wird. Und doch hatte er schlaflose Nächte – als Alleinveranstalter trug er das volle Risiko.

Umso glücklicher war sein Ausdruck auf dem Gesicht beim Anblick der Massen – jung und alt, in Tracht und leger, aus der Region und von weit her. Sogar aus der Schweiz waren Fans angereist, die Schreiber bei einer Kreuzfahrt mit den Kastelruther Spatzen im Mai in Frankreich kennen gelernt hatte. Ein Fan-Club kam aus Donau-Ries, leicht zu erkennen an den uniformen T-Shirts mit aufgestickten Spatzen. Viele Besucher waren aus dem Landkreis. Ein junger Mann lachte und freute sich: „Das kommt alles wieder“ – die Begeisterung für volkstümliche Musik und Schlager.

Rudolf Schreiber hatte also den richtigen Riecher. Und seine Spatzen dankten es ihm. Der Titelsong ihres jüngsten Albums „Freundschaft aus Gold“ galt am Donnerstag ihrem „treuen Freund“, wie ihn Frontmann Norbert Rier auf die Bühne bat, um ihm die Ehrennadel der Spatzen zu überreichen. Zuvor ergriff aber Schreiber selbst das Wort, um Gott und die Welt zu grüßen: Abt Dr. Johannes Eckert, Bürgermeister, die gekommen waren, den Andechser Braumeister Alexander Reiss und viele mehr. Der 86-Jährige hätte in seiner Aufregung vielleicht gar nicht mehr aufgehört, wenn Rier ihn nicht höflich daran erinnert hätte, warum er ihn auf die Bühne geholt hatte. Außer der Ehrennadel gab es zudem eine Urkunde vom ehemaligen Vorsitzenden des Tourismusvereins Kastelruth, Richard Fill. Beide kennen sich fast ebenso lange wie Schreiber die Musiker kennt – vom Spatzenfest in Kastelruth.

„Einmalig“, sagte Schreiber gerührt und sprach von seiner „Kastelruther Familie“. Und die hielt in Andechs, was das Publikum von ihr erwartet hatte: beste volkstümliche Unterhaltung, zweieinhalb Stunden lang. Vom ersten Lied an wurde mitgeklatscht und gesungen. Wahrscheinlich alle textsicher und fröhlich wie Schreiber. Denn der Erlinger kennt jedes Lied. So wie „Älter werden wir später“, das die Spatzen „ganz speziell“ ihrem „Rudi“ und dem „Richi“ (Richard Fill) widmeten. Keine Frage, dass auch Schreibers Lieblingslied gespielt wurde, „Feuervogel flieg“: „Es war im letzten Sommer/ Auf einer Bank, da saß ein Mann / Im Park unter den Eichen/ Und der fing zu reden an / Er sprach von gold’nen Zeiten / Als seine Frau noch bei ihm war...“ – so wie Rudi Schreiber, als er auf der Bühne stand.

Mit Hilfe der Feuerwehrkameraden aus Erling, die schon beim Aufbau angepackt hatten, war Schreiber noch bis Mitternacht beim Abbau im Stadl und konnte danach die erste Nacht seit langer Zeit wieder gut schlafen. Im Bräustüberl wartete am Freitag noch ein Weißwurstfrühstück auf die „Familie“, bevor es weiter ging zum Konzert in Aretsried. Keine Frage, dass Rudi Schreiber auch dort ganz vorn dabei war.