Ramadama im Maximilianeum

30 Minuten mit... Die Merkur-Serie zur Landtagswahl: Dieses Mal mit Rupert Pfänder (Bayernpartei)

Andechs – Rupert Pfänder hebt am Straßenrand ein Styroporteil auf, die Menschen verlieren auf dem Weg zum Wertstoffhof nach Rothenfeld alles Mögliche. „Wir werden auch im Landtag aufräumen“, sagt der 53-Jährige aus Andechs dann. „Wir wollen was verändern.“ Pfänder tritt bei der Landtagswahl am 14. Oktober für die Bayernpartei an.

Während die Mitglieder aus dem Ortsverband Andechs Müll am Straßenrand aufsammeln, sprechen sie über große Ziele: den Einzug in den Landtag und natürlich die Unabhängigkeit Bayerns. „Es heißt immer: Wie stellt’s ihr euch des vor?“ Pfänder spricht ziemlich genau darüber, wie er und die Bayernpartei sich das vorstellen. „Von den Einwohnern wären wir in der EU auf Platz neun. Ein Europa der Regionen, das würde besser funktionieren.“ Pfänder ist gegen Zentralismus, gegen die bürokratischen Wege über Berlin und Brüssel. Und Pfänder ist stolz auf seinen Freistaat. „Man sollte Bayern, so schön wie es ist und weltweit bekannt ist, auch so schön erhalten.“

Wo hört Patriotismus auf, wo fängt Nationalismus an? Eine Gratwanderung, mit der Politiker der Bayernpartei oft konfrontiert werden. Pfänder hat den Interneteintrag eines AfD-Kandidaten gelesen. „Ich dachte erst: So weit sind die von der Bayernpartei gar nicht weg.“ Dann las Pfänder die letzten beiden Sätze, in denen sich der AfD-Kandidat gegen Integration aussprach. Da stieg Pfänder aus.

Pfänder: Vorgänge in Behörden müssten optimiert werden

Seine Frau ist vor drei Jahren aus Thailand nach Andechs gezogen, er kennt die Vorgänge in der Ausländerbehörde in Starnberg gut. „Die wollen immer alle gleich behandeln, das ist halt schwer“, sagt er. Pfänder nahm sich frei, wartete ab 6 Uhr morgens, kam mit seinem Anliegen doch nicht dran. Asylbewerber hätten dafür mehr Zeit, sagt Pfänder. „Es darf aber auch nicht zu ihren Lasten gehen.“ Die Vorgänge in den Behörden müssten optimiert werden. Für ihre Ansichten würden sie manche Menschen in die rechte Ecke stellen, sagt Pfänder. „Wir sind nicht gegen Integration – aber sie darf nicht zulasten der einheimischen Bevölkerung gehen. Und offen reden und diskutieren muss ich dürfen.“

Unterdessen finden Pfänder und die anderen Mitglieder Flaschen, Plastiktüten, Becher. „Die Reifen im Wald werden weniger“, sagt Pfänder. Der Elektrotechniker kam gerade erst aus Norwegen, wo er öfter für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Raketenstarts testet. Am liebsten ist er aber in seiner bayerischen Heimat. Hier ist es schön, hier geht es den Menschen gut – oder? „Wenn der Ministerpräsident sagt, es ist alles in Ordnung, dann läuft er mit Scheuklappen rum. Es ist absolut beschämend, dass Menschen am Existenzminimum leben“, ärgert er sich. Auch über den Zustand in der Pflege kann sich Pfänder aufregen. Selbst wenn tausende neue Pflegekräfte eingestellt würden, sei das „viel zu wenig“. Der Länderfinanzausgleich ist der nächste wunde Punkt. „Solidarität ist gut – aber als Privatperson kann ich mir auch nicht sündhaft teure Sachen kaufen, wenn ich das Geld nicht habe.“

Dann ruft er zwei jungen Mitgliedern, die auf eine Pfandflasche zustürmen, zu: „Streit’s euch ned, da kommt noch gnua.“ Pfänder ist stolz auf die jungen Mitglieder, auf den seit Januar bestehenden Ortsverband. Er spricht über den Einzug in den Gemeinderat, über die große Chance auf den Landtag. „Dann kann ich mir vorstellen, dass die Bayernpartei ein Selbstläufer wird.“