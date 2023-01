Silvesterlauf des Kreisfeuerwehrverbandes schreit nach Wiederholung

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Insgesamt hatten sich 52 Teilnehmer für den Silvesterlauf des Kreisfeuerwehrverbandes angemeldet. © Photographer: Andrea Jaksch

„Das hat richtig Spaß gemacht“, freut sich Michael Polednik. Der Vorsitzende hatte zum ersten Silvesterlauf des Kreisfeuerwehrverbandes in Präsenz eingeladen, nachdem die Premiere im Vorjahr virtuell ablaufen musste. 52 Teilnehmer trafen also am Samstag am Feuerwehrhaus Erling-Andechs zusammen, von wo aus zu fünf und zehn Kilometer langen Läufen gestartet wurde.

Andechs - Mit Startnummer 1 war auch Landrat Stefan Frey auf der langen Strecke dabei, genauso wie Polednik selbst. Bei bestem Wetter ging es auf den fünf Kilometer langen Rundkurs, der einmal für die fünf und zweimal für die zehn Kilometer zu bewältigen war. Im Ziel wurden die Starter mit Medaille, Geschenk und Verpflegung erwartet. Die Resonanz der Beteiligten, hat am selben Tag zur Entscheidung geführt, auch 2022 den Silvesterlauf durchzuführen.

Beste Läufer auf fünf Kilometer waren bei den Frauen Julia Feigl (Erling-Andechs) vor Tabea Weeke (Wielenbach) und Jutta Hasenclever (Leutstetten). Bei den Männern siegte Lukas Bergmann (Oberpfaffenhofen) vor Dominic Wimmer (Dießen) und Thomas Sailer (Erling-Andechs). Auf zehn Kilometer war keine Frau angetreten. Schnellster Läufer dort war Alfons Ludwig (Meiling) vor Michael Mayr (Polling) und Christoph Dambier (Hochstadt).