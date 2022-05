Stabwechsel im Froschgartl

Von: Andrea Gräpel

Das neue Pächterpaar im Froschgartl: Silke und Harry Geltl aus Herrsching kennen den Kiosk schon lange, waren Stammgäste. Nun haben sie die Leitung übernommen. © Aj

Die Froschparade ist ausgedünnt, die schwanzlose Amphibie bleibt aber das Wahrzeichen vom Froschgartl – auch unter der neuen Leitung von Silke und Harry Geltl.

Andechs - Das Herrschinger Ehepaar folgt Roti Falk und Billy Brimble, die den Kiosk am einzigen Andechser Seeuferstück acht Jahre geführt hatten. Der Kiosk Froschgartl war früher ein Geheimtipp vor allem für Motorradfahrer. Er steht auf dem einzigen Uferstück des Ammersees, das zur Gemeinde Andechs zählt, die seit 1973 sogar einen Liegeplatz dort hat. Seit einem Jahr ist der Strandabschnitt auch mit einem Badesteg ausgestattet. Die Geltls, 64 und 65 Jahre alt, kennen den Froschgartl schon lange. Silke Geltl sogar schon als Kind. In München aufgewachsen, war sie schon als kleines Mädchen häufig am Ammersee, weil die Familie ein Ferienhaus in Breitbrunn hatte. Später führte die Motorradleidenschaft, die sie mit ihrem Mann teilt, das Paar häufig zum Froschgartl. Seit 13 Jahren leben sie im Landkreis, zuerst in Seefeld und nun in Herrsching. Als sie von ihren Vorgängern erfuhren, dass diese aufhören wollten, bewarben sie sich gleich – und wurden genommen. Das war bereits im November. Da im Winter allerdings das Wasser wegen der Frostgefahr abgedreht war, konnten sie nicht viel ausrichten. Im Frühjahr legten sie dann aber los. „Wir haben viel Zeit und Geld in die Renovierung gesteckt“, erzählt Silke Geltl. Das galt vor allem dem Innenbereich, denn insgesamt „wollen wir das Froschgartl erhalten, wie es ist“. So, wie es auch dem Herrschinger Paar ans Herz gewachsen war.

Der idyllische Standort punktet vor allem mit seinem sensationellen Blick bei Sonnenuntergang direkt vom Seeufer über den See hinweg nach Dießen. Während der beiden Coronajahre 2020 und 2021 hat sich auch der weitläufige Biergarten bewährt. Ein Geheimtipp war er schon längst nicht mehr. Mit der Arbeit hinter der Theke ist Silke Geltl bereits gut vertraut. Sie selbst hat Erfahrung in der Gastronomie, hatte auch bei den Vorgängern ab und an ausgeholfen.

Seit Ostern meistern sie und ihr Mann Harry den Kiosk nun allein. Die Karte haben sie beibehalten, als Spezialität haben sie lediglich eine rote Currywurst eingeführt. Die beliebten Burger aus dem Froschgartl – ergänzt durch eine Gemüsevariante – soll es aber auch weiterhin geben.

„Es läuft gut an“, freut sich die 64-Jährige. Auch wenn es zunächst wegen der andauernden tiefen Temperaturen noch zäh war. Sorgen machend der frisch gebackenen Wirtin nur die Preise für die Getränke. Die erste Preiserhöhung habe es im Februar gegeben, die zweite sei für Juni angekündigt. Ganz abgesehen davon, dass ein Kiosk wie das Froschgartl auch auf das nur rar angebotene Frittieröl angewiesen ist. Es ist nur ein kleiner Trost, dass es allen anderen Gastronomen ähnlich geht – aber die Gäste kommen auch weiterhin.