„Starke Truppe“ noch stärker

Geehrte und Beförderte: Peter Pfänder, Michael Haider, Martin Fritsch, Michael Manhardt, Jürgen Manns, Tim Peter, Nils Juhl, Christina Schölderle, Felix Frey, Georg Dorn, Vorstand Florian Frey, Andreas Fendt, Josef Albrecht, Walter Feigl, Josef Pfänder, Erwin Schölderle, Ulrich Baur, Georg Scheitz und Maximilian Fendt (v.l.). © Dagmar Rutt

Die Werbekampagne der Feuerwehr Erling zeigt Wirkung: Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Vorstand von neun Neuzugängen berichten.

Erling – Erfolgreiche Mitgliederanwerbung, ein anstehender Anbau und demnächst ein runder Geburtstag: Die Freiwilligen der Feuerwehr Erling-Andechs hielten bei der Jahresversammlung einen Zweijahresrückblick. Der 2019 gewählte Vorsitzende Florian Frey trat sein Amt mit dem Versprechen von mehr Öffentlichkeitsarbeit an – und der Vorsitzende und sein Team schöpften für die Kampagne „Quereinsteiger“ aus einem Fundus an Kreativität. Sie schufen Plakate mit pfiffigen Slogans wie „Hobbygruppe? Starke Truppe!“, die das Interesse potenzieller Mitglieder wecken sollten. „Die Kampagne hat uns viel Arbeit und viel Freizeit gekostet“, betonte Frey.

Und das hat sich gelohnt, denn die Kameraden konnten neun Quereinsteiger gewinnen, die fortan einen Teil ihrer Freizeit für die Sicherheit in der Gemeinde aufwenden werden. „Auf die Dauer hilft nur Frauenpower“ überzeugte immerhin zwei Ladies. Insgesamt zählen die Erlinger nun 60 Aktive und zehn Jugendliche, die Beatrice Scheitz und Marina Herbert seit Sommer betreuen. Die viele Freizeit, über die die Ehrenamtlichen im Pandemiejahr 2021 plötzlich verfügten, investierten sie in die Entwicklung des neuen Logos mit den Kirchen Erling und Andechs.

Übungsbeteiligung steigt an

Deutlich wurde dieser entstandene kreative Raum mit der von Kommandant Josef Pfänder aufgelegten Statistik. 2021 verbrachten die Erlinger 247 Stunden bei 23 Einsätzen beziehungsweise 732 Stunden bei 30 Übungen. Im Jahr darauf waren es 533 Stunden bei 29 Einsätzen sowie 889 Stunden bei 37 Übungen. Zum Vergleich: 2020 rückten sie 53-mal (741 Stunden) aus. Inklusive weiterer Arbeits- und Ausbildungsstunden steckten die Aktiven ganze 1402 Stunden und 2022 exakt 1796 Stunden in ihr Ehrenamt. Beschäftigt hatte sie beispielsweise der Schilfbrand im Seachten, ein Feuer im Asylwohnheim und ein „Gefahrengutaustritt in der Andechser Molkerei“. Insgesamt lobte der Kommandant die Übungsbeteiligung, die in vier Jahren von durchschnittlich 10,1 auf 16,1 Teilnehmer angestiegen ist. Eine erfreuliche Entwicklung, die Pfänder gerne auch bei den Einsätzen sehen würde, mahnte er.

Kassier Michael Sailer trug kurzweilig die trotz Corona schwarzen Zahlen vor. Das lag unter anderem an Zuschüssen der Gemeinde und Spenden, bedankte er sich mit Blick auf den stellvertretenden Bürgermeister Robert Klier und die Gemeinderäte.

Einen konkreten Termin für den Anbau des Gebäudes mit einem Schulungsraum und zwei Büros für die Kommandanten gibt es noch nicht. Bereits eingebaut und funktionstüchtig ist die Notstromeinspeisung. Walter Feigl ließ zum Abschluss die Neuanschaffungen des historischen Vereins mit 30 Mitgliedern Revue passieren, der 2009 im ehemaligen Bauhof ein Museum eingerichtet hat. Neu in der Sammlung ist das 45 Jahre alte Tanklöschfahrzeug. Hinzu kam der Löscheimer und ein ehemals verrosteter Hydrant, den Feigl „aufpolierte“ und der nun in strahlenden Farben die historischen Feuerwehr-Utensilien bereichert. Und freilich spielen die geschichtsträchtigen Museumsstücke eine Rolle während der Feierlichkeiten, im Rahmen derer die Erlinger Wehr nächstes Jahr den 150. Geburtstag feiert. (mk)