Landkreislauf feiert sein Comeback

Von: Michael Baumgärtner

Stellten das neue Konzept des Landkreislaufes vor (v.l.): Simon Billinger (TSV Erling-Andechs), Markus Lübbe (Organisator), Niki von Dehn (BLSV), Bürgermeister Georg Scheitz und Landrat Stefan Frey. © Andrea Jaksch

Zwei Jahre lang konnte der Starnberger Landkreislauf wegen der Coronapandemie nicht in Präsennz stattfinden. In diesem Jahr, am Samstag, 8. Oktober, kann die größte Breitensportveranstaltung im Landkreis endlich wieder ausgetragen werden – und zwar zum zweiten Mal in der Geschichte der des Laufes in Andechs.

Andechs – „Ich freue mich sehr, dass wir den Landkreislauf bei uns veranstalten können“, sagte Bürgermeister Georg Scheitz am Montag auf einer extra anberaumten Pressekonferenz im Andechser Rathaus. Und auch Landrat Stefan Frey, im Gegensatz zu Scheitz („Ich werde nur Zuschauer sein“) selbst aktiver Läufer, kann es kaum noch erwarten: „Ich bin total heiß drauf“, ließ er wissen.

Niki von Dehn, Vertreter des Bayerischen Landessportverbandes, Simon Billinger, 2. Vorsitzender des ausrichtenden TSV Erling-Andechs, und Markus Lübbe, der seit kurzem das Team Jugendarbeit im Landratsamt verstärkt und den 38. Landkreislauf federführend organisiert, erläuterten den aktuellen Stand, die Streckenführung und auch einige Neuerungen für dieses Jahr. „Wir werden an einigen Stellschrauben drehen“, sagte der gelernte Veranstaltungskaufmann. Beispielsweise werden die Zeitnahme und die Anmeldung in die Hände eines privaten Dienstleisters gegeben, und es wird neben den bekannten Wertungsklassen (Frauen, Männer, Kinder, Firmen, Gäste) erstmals auch eine eigene Wertung für Mixed-Teams geben, bei denen mindestens zwei Frauen mitlaufen müssen.

Die beiden gravierendsten Änderungen betreffen die Mannschaftsgröße und die Siegerehrung. Ein Team besteht nicht mehr, wie bislang üblich, aus zehn, sondern nur noch aus sechs Läufern bzw. Läuferinnen. „Das ist Hauptsächlich der Pandemie geschuldet“, erklärte Lübbe. Denn wegen Corona befürchten die Veranstalter den ein oder anderen krankheitsbedingten Ausfall. In diesem Fall werde es für die Mannschaften leichter sein, kurzfristig für Ersatz zu sorgen. Ebenfalls aufgrund der im Herbst sicher noch nicht überwundenen Pandemie wird die Siegerehrung nicht wie in den vergangenen Jahren in der Starnberger Brunnangerhalle stattfinden, sondern direkt nach Beendigung des Laufes auf dem Veranstaltungsgelände im Freien – „auch bei Regen“, betonte von Dehn. Verpflegungsgutscheine und ein Teilnehmergeschenk wird es wie immer für jeden Teilnehmer geben.

Start und Ziel befinden sich hinter dem Parkplatz des Klosters Andechs, das laut Bürgermeister Scheitz unkompliziert mit den Organisatoren kooperiert. Von dort führen die drei „mittelschweren“ (Lübbe) Strecken (Rothenfelder Forst-Runde 5,4 km, Hiertwies-Runde 4,3 km, Kirchgrub-Runde 3,6 km) in Richtung Nordwesten fast ausschließlich über Forst- und Waldwege.

Ab heute wird die Homepage www.landkreislauf-starnberg.de freigeschaltet, auf der man sich die Streckenkarte ansehen kann. Markiert werden die Strecken Mitte August. Die Online-Anmeldung startet in der Woche vom 18. Juli. Die Startgebühr wird pro Mannschaft rund 80 Euro betragen (Kinder 65 bis 70 Euro). Ab 19. Juli bietet der TSV Erling-Andechs jeden Dienstag um 19 Uhr für jedermann einen offenen Lauftreff an (Treffpunkt am Klosterparkplatz).