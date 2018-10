Themen, die alle berühren

Abt Dr. Johannes Eckert thematisiert in seinem neuen Buch „Steht auf!“ wichtige Grundsatzfragen der katholischen Kirche.

Andechs – Sechs namen-, aber keineswegs bedeutungslose Frauen aus dem Markusevangelium sind die Protagonistinnen des neuen Buchs „Steht auf!“ von Abt Dr. Johannes Eckert. Gestern stellte er sein Werk im Fürstentrakt des Andechser Klosters vor und verknüpfte dabei zentrale Stellen des Markusevangeliums mit aktuellen Fragen der katholischen Kirche. Unter anderem ging es um die Themen Pflichtzölibat, Frauenpriestertum und Kirchensteuer.

Mit Theologin Katharina Krips und Hedwig Wastian, die sich in der kirchlichen Jugendarbeit der Pfarreiengemeinschaft Weßling engagiert, holte sich Abt Johannes zwei kompetente Gesprächspartnerinnen ins Boot, die sich bei der Buchpräsentation vor 35 Zuhörern mit dem Autor über die Buchinhalte austauschten.

Auf seine sechs Hauptdarstellerinnen war Abt Johannes in einer Fußnote des Markusevangeliums aufmerksam geworden. „Ihre Namen sind zwar nicht überliefert, aber sie waren sehr vorbildliche Christinnen“, erzählte der Abt. „Deswegen dachte ich mir: Erweck’ doch diese Frauen zum Leben.“ So gibt die Schwiegermutter des Petrus, die Jesus im Markusevangelium eine Dienende war, den Anstoß für die Diskussion darüber, ob Dienste wie das Priesteramt Frauen in der katholischen Kirche wirklich verwehrt bleiben sollen. „Im Markusevangelium war es selbstverständlich, dass Frauen dienen“, sagte Eckert.

Krips befürwortet Frauenpriestertum

„Ich würde die Priesterweihe für Frauen sofort befürworten“, stellte Katharina Krips klar. „Es gibt keine sinnvollen Argumente dagegen.“ Wastian schloss sich der Meinung ihrer Vorrednerin an. Zum umstrittenen Pflichtzölibat positionierte sich Abt Johannes ebenfalls: „Ich finde, die Kirche sollte das überdenken“, sagte er. Wastian wählte deutlichere Worte: „Die Ehe ist etwas Gutes, und das sollten auch Pfarrer erleben können“, sagte sie. Krips war der Meinung, dass die Abschaffung des Pflichtzölibats sogar eher eingeführt werde als das Frauenpriestertum. „Ich hoffe und glaube, dass man dafür auch regionale und lokale Lösungen finden wird.“

Mit der Metapher der „Aufgeweckten Tochter“ sprach Abt Johannes das dritte zentrale Thema des Buches an. Im Markusevangelium heilt Jesus ein tot geglaubtes Mädchen mit den Worten: „Mädchen, ich sage dir: Steh auf!“ Daher komme auch der Buchtitel, verriet er. Das Kapitel sei eine Metapher für die katholische Jugend. Derzeit schlafe sie, aber die Kirchengemeinschaft solle sie aufrichten und ihr Raum geben. Raum für Experimente, abwechslungsreiche, modern gestaltete Gottesdienste und mehr Gelassenheit sollen die Jugend wieder für die Kirche begeistern, forderte der Abt. Neben Frauenpriestertum, Pflichtzölibat und der katholischen Jugend thematisierte Eckert neue Ansätze für die Erhebung der Kirchensteuer und die Öffnung gegenüber gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. „Es wird nicht für alle Themen Antworten geben“, räumte er zum Schluss ein. „Aber ich glaube, es sind Themen, die uns alle berühren.“

Steht auf!

„Frauen im Markus-Evangelium als Provokation für heute“, Herder-Verlag, 16 Euro