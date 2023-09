„Sternschnuppe“ unter neuer Flagge

Von: Andrea Gräpel

Freuen sich auf einen guten Neustart (v.l.): Geschäftsleiter Michael Kuch, Bürgermeister Georg Scheitz und Diakonie-Bereichsleiterin Carola Laubenstein. Wir hätten auch gerne das Team übernommen. Carola Laubenstein, Bereichsleitung Kindertagesstätten © Andrea Jaksch

Der Wechsel zeichnete sich ab, nun wird er vollzogen: Nach 25 Jahren als BRK-Kindergarten geht die Einrichtung am Martinweg in Frieding in die Hände der Diakonie Oberbayern West über. Ein Neuanfang, nachdem es auf allen Seiten einige Unsicherheiten gegeben hat.

Frieding – Carola Laubenstein und Sophia Birner arbeiten dieser Tage mit Hochdruck daran, ein Team zusammenstellen. Die beiden Frauen sind Bereichsleiterinnen Kindertagesstätten der Diakonie Oberbayern West mit einem Büro in Gilching. 13 Einrichtungen betreibt die Diakonie im Landkreis und im Würmtal, unter anderem in Starnberg und Gilching. Ab heute kommt der Kindergarten Sternschnuppe in Frieding dazu. Denn nach 25 Jahren gehen Gemeinde und der vorherige Betreiber, das BRK, getrennte Wege.

Die Gemeinde hat dem Kreisverband kurzfristig gekündigt, nachdem der gültige Vertrag schon im Vorjahr ausgelaufen war und sich beide Parteien nicht auf eine neue, langfristige Lösung haben einigen können, sagt Bürgermeister Georg Scheitz. Sein Geschäftsleiter Michael Kuch formuliert es so: „Die Gespräche gestalteten sich schwierig.“ Genau genommen hätten sie gar nicht stattgefunden. Schließlich blieben zwei Möglichkeiten: entweder zu versuchen, die Gespräche fortzuführen, oder einen neuen Träger zu suchen. Weil eine Kündigungsfrist einzuhalten war, drängte die Zeit. Die Gemeinde entschied sich schließlich dafür, dem BRK zu kündigen. „Eine Entscheidung, hinter der der Gemeinderat stand“, so Scheitz. Die Diakonie erklärte sich kurzfristig bereit, die Lücke zu füllen. „Wir hätten auch gerne das Team übernommen“, sagt Carola Laubenstein. Eine Mitarbeiterin aus dem BRK-Team war seit 25 Jahren dabei, eine andere acht Jahre – wichtige Bezugspersonen für die Kinder. Aber die Mitarbeiterinnen entschieden sich, beim BRK zu bleiben.

Noch bis zur ersten Augustwoche war die Kindertagesstätte am Martinweg geöffnet. Das BRK zog aus und die Diakonie zieht ab heute ein. Ab Montag werden die ersten Kinder zurück aus den Ferien erwartet. Im Kindergarten „Sternschnuppe“ ist für bis zu 40 Kinder Platz auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratmetern – mit Spielraum für Kinder unter drei Jahre und für Grundschüler der ersten und zweiten Klasse. Parallel zum Einzug führt Carola Laubenstein Einstellungsgespräche, denn noch steht das Team nicht. Selbst viele Jahre Kindergartenleiterinnen, werden sie und ihre Kollegin deshalb vorerst einspringen, damit in Frieding weiter eine Kinderbetreuung angeboten werden kann.

Die Einrichtung gleich hinter dem Vereinsheim war vor 25 Jahren in Eigenleistung durch Friedinger Bürger entstanden. Betreiber war von Anfang das BRK. Auf einer Tafel, die im Treppenhaus hängt, sind alle Namen von denen eingraviert, die am Bau mitwirkten. Das ganze Dorf, so scheint es, hatte damals mit angepackt unter der Bauleitung von Peter Eberl. Begeistert zeigt Bürgermeister Scheitz auf die liebevoll gestaltete Höhle, die damals im Durchgang zum großen Garten entstanden ist. „Das war Peter Eberls Idee.“ Kletterbegeisterte Väter sorgten später dafür, dass schon die Kleinsten lernen, wie man sich an Wänden hochhangelt: Im Turnraum gibt es eine richtige Kletterwand.

Die Eltern sind nun gespannt, wie es weitergeht. Das 25. Jubiläum hätten sie zwar noch gefeiert – aber ohne Vertreter von BRK-Verband und Gemeinde. Erst relativ spät sei dann der Wechsel offiziell gewesen. „Wir hatten wenig Einfluss gehabt“, sagt Martin Weber vom Elternbeirat. Er erinnert sich daran, dass vom BRK zuletzt sogar noch im Dezember ein Schreiben mit der Ankündigung einer außerplanmäßigen Beitragserhöhung ins Haus geflattert war, auf das der Elternbeirat verärgert reagiert hätte. „Wir hatten daraufhin das BRK angeschrieben. Ich habe keine Antwort bekommen. Bis heute nicht.“

Im Vordergrund stehe nun das Wohl der Kinder. Weber selbst hat drei Kinder, zwei sind dem Kindergarten schon entwachsen. Sein jüngster Sohn ist fünf Jahre alt. Aber so traurig die Eltern seien, dass das vertraute Team aus Frieding wegging, so froh seien sie nun, dass die Diakonie einspringt. Die ersten Kontakte gab es schon. Und Carola Laubenstein verspricht, dass sich am Konzept nichts ändern soll. Auch die wöchentliche Buchausleihe will sie beibehalten, denn am Martinweg gibt es eine eigene kleine Bücherei. Sie ist optimistisch, dass sie bald ein festes Team vorstellen kann. Die ersten Einstellungsgespräche machten sie zuversichtlich.