Supermarkt-Neubau rückt näher

Zwei Lebensmittelmärkte hat Andechs – in Erling und in Frieding: Die Stadtentwickler meinen, die Angebote kann man ausbauen. In einer Auswirkungsanalyse sollen dafür Vorschläge gemacht werden – ob das innerorts möglich ist oder irgendwo am Ortsrand, muss sich zeigen.

Ortsentwicklung

Von Laura Forster schließen

Dass Andechs unterversorgt ist, was Dinge des täglichen Bedarfs anbelangt, steht schon seit Herbst fest. Nun wurden dem Gemeinderat mögliche Standorte für die Verlagerung und Weiterentwicklung eines Edeka-Marktes präsentiert. Als Nächstes stehen Gespräche mit den Grundstückseigentümern an.

Andechs – Ein Supermarkt mit architektonischem Mehrwert und Holzverkleidung, „eine Art Statement am Ortseingang“, das stellt sich Gabriele Ostertag von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung beim Thema Nahversorgung für die Gemeinde Andechs vor. „Durch den Ort führt nicht nur der Arbeitsweg vieler, es kommen auch jährlich sehr viele Besucher und Touristen“, sagte Ostertag in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Die Mitglieder hatten sie im Herbst damit beauftragt, eine Auswirkungsanalyse durchzuführen, nachdem Ostertag bereits ein Konzept zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nahversorgung in Andechs vorgestellt hatte (wir berichteten). Die Ergebnisse stellte sie nun den Gemeinderäten vor.

Wie wichtig das Thema ist, betonte Bürgermeister Georg Scheitz. „Es geht um die Sicherung der Nahversorgung in unserer Gemeinde.“ Derzeit blieben nur 30 Prozent der Kaufkraft im Ort. Laut Ostertag sollten es mindestens 50 Prozent sein. Viele Bürger machen ihre Besorgungen in umliegenden Ortschaften wie Fischen, Herrsching oder auch Weilheim. Um das zu ändern, hat Ostertag den Betreibern der beiden Supermärkte, die es bereits im Gemeindegebiet gibt, dringend eine Erweiterung empfohlen. In den vergangenen Wochen hat sie anhand verschiedener Anforderungen die dafür am besten geeigneten Standorte analysiert. „Dass die Gemeinde so viele Möglichkeiten hat, war mir nicht klar“, sagte sie.

Insgesamt acht Grundstücke – drei davon in Frieding und fünf in Erling – nahm Ostertag unter die Lupe. Die Kriterien waren Lage und Umfeld, Grundstückstyp, Distanz zum Ortszentrum, Verkehrssituation und Nahversorgungsfunktion. Mit einigen Punkten Vorsprung kristallisierten sich die nur ein paar Meter voneinander entfernten Standorte „Straßäcker“ an der Kreuzung Starnberger Straße/Herrschinger Straße/Machtlfinger Straße und „Münchner Weg“ als Favoriten heraus – beide in Erling. „Ich empfehle der Gemeinde, diese beiden Standorte weiter zu verfolgen“, sagte Ostertag. Dort könne sich ein Supermarkt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche und rund 10 000 Artikeln sowie einer Bäckerei und einem Café, einem Getränkemarkt und einer Post entwickeln. Dafür sei eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern nötig. „Wir sollten die Versiegelungsfläche so gering wie möglich halten“, sagte Georg Scheitz.

Besonders wichtig war es dem Bürgermeister zu betonen, dass die Grundversorgung in Frieding auf keinen Fall gefährdet werden soll. „Wir wollen die Kaufkraft im Ort halten und müssen da gegebenenfalls noch einmal nachjustieren“, sagte er. Zwei großflächige Märkte sei für Andechs allerdings nicht darstellbar, erklärte Ostertag.

Ob der Betreiber des bereits ansässigen Supermarkts „Edeka Benedikter“ an der Andechser Straße den geplanten größeren Markt übernimmt, ist noch nicht sicher – wünschenswert wäre es jedoch, so der Tenor der Gemeinderäte. Michaela Eisenschmid von der Bürgergruppe Andechs wollte wissen, ob der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Starnberger Straße/Herrschinger Straße/Machtlfinger Straße mit einer Ein- und Ausfahrt für den Supermarkt möglich wäre. Dies verneinte Scheitz. „Das wurde schon einmal geprüft, der Radius ist zu klein.“ Als nächste Schritte sind Gespräche mit den Grundstückseigentümern der möglichen Standorte geplant und der Einstieg ins Bauleitverfahren.