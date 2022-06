Tausende Besucher feuern Ochsen an

Von: Laura Forster

Tausende Menschen feuerten am Pfingstsonntag in Frieding die Ochsen und ihre Reiter an. Das Maul vorne hatte am Ende „Maxl“ mit seinem Reiter Simon Kahl (r.). © andrea jaksch

Endlich können Michael Schaumberger, Vorsitzender des Trachtenvereins Frieding, und Alexander Wertatschnik, Vorstand der Landjugend, wieder durchatmen. Das Ochsenrennen am Pfingstsonntag, das die Vereine monatelang geplant haben, war mit mehr als dreitausend Gästen ein voller Erfolg.

Frieding – Der mehrere hundert Kilo schwere, rotbraune „Maxl“ wartet in seiner Startbox, zwischen zwei Heuballen, auf das Signal von Reiter Simon Kahl. Es ist das letzte Rennen – Finale. Es geht um den Sieg beim Ochsenrennen in Frieding, dem ersten im Landkreis. Kahl aus Steinebach schnalzt mit der Zunge und klopft mit den Beinen an den Bauch des Murnau-Werdenfelsers. Der viereinhalbjährige Ochse schießt im Schweinsgalopp los. Vor ihm läuft ein Helfer mit einem Eimer voller Hafer – ein kleiner Ansporn für das Tier. Während der 100 Meter langen, leicht ansteigenden Strecke wird das Paar lautstark von den rund 3500 Zuschauern angefeuert. Im Ziel angekommen springt Kahl von „Maxls“ Rücken, nimmt den Voltigiergurt ab, tätschelt ihm den Kopf und hängt ihm einen Blumenkranz um den Hals. Die Gewinner des Friedinger Ochsenrennens stehen fest.

„Die letzte Nacht habe ich nur zwei Stunden geschlafen. Mir sind noch so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe einfach nur gehofft, dass das Wetter hält und das Rennen unfallfrei stattfinden kann“, sagt Alexander Wertatschnik, Vorsitzender der Landjugend Frieding. Zusammen mit dem Vorstand des Trachtenverein Frieding haben der 30-Jährige und sein Team das Ochsenrennen in Frieding, das ursprünglich bereits im vergangenen Herbst geplant war, über Monate vorbereitet (wir berichteten). Hunderte Stunden Arbeit steckten in der Veranstaltung am Pfingstsonntag – die sich gelohnt haben. „Innerhalb von 20 Minuten war der Stadl voll“, sagt Wertatschnik. Um 10 Uhr morgens startete der Tag mit einem Frühschoppen mit Bier und Weißwurst, musikalisch begleitet von der Blaskapelle Frieding. „Die Stimmung war super.“ Vor der Bühne hatten die Organisatoren zwölf Boxen für die jeweiligen Ochsen-Reiter-Paare aufgebaut. Für zwei Euro pro Los konnten die Gäste auf ihren Favoriten setzen und Gutscheine für Geschäfte und Restaurants aus der Umgebung gewinnen. „Das ist der Wahnsinn, was die beiden Vereine da auf die Beine gestellt haben“, sagte Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz. „Da merkt man einfach, dass die Dorfgemeinschaft noch zusammenhält.“

Auch Michael Schaumberger, Vorsitzender des Trachtenvereins Frieding, zeigte sich begeistert von der großen Unterstützung der Einheimischen. „Es sind sehr viele bekannte Gesichter gekommen, das freut uns natürlich.“ Doch nicht nur Landkreisbürger lockte es nach Frieding. Die Kennzeichen der Autos, die auf drei Felder verteilt waren, ließen auf Besucher aus Erding, Fürstenfeldbruck, München oder Ingolstadt schließen. „Wir hatten mit vielen Gästen gerechnet, aber dass trotz des vorhergesagten schlechten Wetters so viele gekommen sind, ist wirklich toll.“

Um 12 Uhr machten sich die Reiter, stehend und sitzend in der Schaufel eines Traktors, auf den Weg in die rund 400 Meter entfernte Arena, wie Schaumberger die Rennstrecke nennt, um die Ochsen in Ruhe vorzubereiten. Kurz darauf setzte sich der Festzug in Bewegung. „Wir haben die ganze letzte Woche trainiert. Respekt habe ich natürlich trotzdem“, sagt Eva Wolf, kurz vor ihrem Start mit „Franz Josef“. Jeden Tag wurden die Ochsen zur Arena gefahren. Sogar an Applaus und Musik haben die Reiter ihre Tiere gewöhnt. „Die Sicherheit ist uns besonders wichtig – es darf niemanden etwas passieren, weder Mensch noch Tier“, so Schaumberger. Deshalb bat er auch Pater Valentin Ziegler vom Kloster Andechs, die Paare vor dem Rennen zu segnen.

Nach ein paar Schwierigkeiten, die Tiere in die Startboxen zu locken, und auch einigen Fehlstarts, begann das erste von insgesamt sieben Rennen mit den Nummern 3, 7 und 10 um kurz nach 13 Uhr. „Leider hat die Technik der Lautsprecheranlage nicht mitgespielt, deshalb war die Moderation nur in unmittelbarer Nähe zu hören“, bedauert Wertatschnik. Worum es ging, haben die Zuschauer aber auch ohne Hintergrundinformationen verstanden. „Es war richtig was los“, freut sich Wertatschnik.

Schiedsrichter gab es nicht, dafür stand Lena Schaumberger, Tochter des Organisators, an der Ziellinie und passte genau auf, wer der schnellste Ochse war. Die Ergebnisse teilte sie, ähnlich wie bei dem Spiel Flüsterpost, einer Helferin mit, die sie wiederum an einen weiteren Ehrenamtlichen weitergab, der sie dem Moderator sagte.

Nach dem Rennen wurden die Tiere mit dem Anhänger wieder in ihren Stall transportiert. Die Reiter und Besucher machten sich zur Siegerehrung und Tombola-Auslosung auf den Weg zum Stadl. „Wir haben 120 Hektoliter Bier zum Ausschenken, 1200 Weißwürste, 800 Wiener, 2300 Brezn und noch einiges mehr zum Essen eingekauft. Verhungert oder verdurstet ist keiner“, sagt Wertatschnik. Nachdem Schaumberger dem Sieger, dem Zweitplatzierten Valentin Sedlmayr und dem Drittplatzierten Gottfried Wagner einen Pokal überreichte, sorgten die „Blechschlawiner“ für Stimmung.

Auf die Frage, ob das Ochsenrennen in Frieding nächstes Jahr wieder stattfindet, haben Wertatschnik und Schaumberger eine klare Antwort: Nein. „Momentan haben wir alle die Schnauze voll, der Arbeitsaufwand war riesig. Aber das, was wir erlebt haben, spornt an, das Ochsenrennen in ein paar Jahren zu wiederholen“, sagt Schaumberger. „Es war einfach nur bärig.“