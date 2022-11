Telekom baut Glasfaser in Andechs aus - aber nicht so bald

Von: Andrea Gräpel

Die Telekom baut Glasfaserleitungen in Andechs aus.

Gute und schlechte Nachrichten für Andechser: Die Telekom baut das Glasfasernetz aus. Die Arbeiten sind allerdings frühestens 2027/28 vorgesehen.

Andechs – Als Thilo Kurtz von der Telekom Georg Scheitz nach unzähligen Anrufen sagte „jetzt sind wir soweit“, freut sich der Andechser Bürgermeister, schon bald den ersten Spaten in den Boden zu setzen. „Ich musste mich eines Besseren belehren lassen“, sagte Scheitz in der jüngsten Gemeinderatssitzung traurig. Ein Ausbau ist nämlich frühestens 2027/28 machbar, erklärt Kurtz, den Scheitz zu der Sitzung eingeladen hatte. Denn eine gute Nachricht für das Klosterdorf ist es gleichwohl.

In allen drei Ortsteilen war schon immer um einen Internetanschluss zu kämpfen. Von der Telekom fühlten sich die Andechser nicht selten stiefmütterlich behandelt. Im Wettkampf um den Glasfaserausbau hat sich das Blatt offenbar gewendet. Ohne, dass die Gemeinde auch nur einen Cent zuzahlen müsste, soll ab 2027 ein sogenannter eigenwirtschaftlicher Ausbau erfolgen. „Telekom übernimmt die kompletten Kosten, bis vor die Wohnungstür“, wiederholte Kurtz für all jede, die ihren Ohren nicht trauen wollten. Die Gemeinde müsse lediglich die Verlegetechnik akzeptieren. „Es geht nicht um Produkte, nur um den Ausbau“, versicherte er. „Natürlich freuen wir uns um jeden Kunden.“ Und wer die vertraute Kupferleitung nicht loswerden will, kann sie auch behalten. „Dann bauen wir bis zum Grundstück und können später jederzeit anschließen, wenn es gewünscht wird.“

Dass die Bandbreite nicht überall optimal ist, weiß Kurtz. Denn im Vorfeld waren alle Haushalte ermittelt worden – 1966 sind es in allen drei Ortsteilen, 1132 Adressen. Wenigsten 6,3 Millionen Euro werde die Telekom nach aktueller Schätzung dafür investieren, vermutlich mehr. 30 Kilometer Glasfaser sollen verlegt werden plus neun Kilometer für die Hausanschlüsse. 20 Netzverteiler sind notwendig – nicht größer als die bestehenden, so Kurtz. Und die blieben auch stehen. Sollten Mitbewerber auf den Ausbau aufspringen wollen, präsentiere sich die Telekom dem aufgeschlossen gegenüber. Bestehende Netze dürften ja auch genutzt werden. So soll es sich auch bei Glasfaser verhalten.

Das alles klang so verlockend, dass Stefan Dorn (CSU) nicht umhin kam, zu bedauern, dass das Datum „schon sehr weit weg“ sei. Ob das Kupfernetz nicht wenigstens zu ertüchtigen sei bis dahin, fragte der Erlinger Geschäftsmann. Kurtz versprach zu schauen, was möglich ist. Auch Markus Schmolz (Bürgergruppe) stöhnte unter schlechter Internetqualität und erhielt Kurtz’ Zusage, dass dieser sich das in dessen Wohngebiet genauer anschaut.

