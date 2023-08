Tradition verpflichtet - auch bei Böllern

Ein Erling halten die Böllerschützen (im Bild 2018) die Tradition hoch - auch mit kleinen Salutkanonen. © Andrea Jaksch

Böller- und Salutkanonen sind im weitesten Sinne Waffen und müssen entsprechend regelmäßig geprüft werden. In Andechs gibt es vier davon. Die Gemeinde arbeitet nun an einer einheitlichen Regelung für Kostenübernahme und Aufbewahrung.

Andechs – In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Andechser Gemeinderat dem Vorschlag zugestimmt, eine für alle Veteranenvereine in der Gemeinde gleich geltende Nutzungsverordnung für Salutkanonen zu verfassen. Jeder Ortsteil hat einen Veteranenverein, darüber hinaus kümmert sich auch Walter Feigl für die Feuerwehr Erling um eine Salutkanone. Ausgelöst worden war die Diskussion durch den Veteranen- und Soldatenverein Frieding-Widdersberg, der aktuell an der Neufassung seiner Satzung arbeitet. Bei der Friedinger Salutkanone kam dabei die Frage auf, wem sie eigentlich gehört.

Insgesamt gibt es im Gemeindegebiet vier historische Böller- und Salutkanonen. Zu allen sind aber nur spärliche bis gar keine Eigentumsnachweise vorhanden. Wie Ordnungsamtsleiter Peter Kirchbichler nach Rücksprachen mit den Veteranenvereinen und dem Feuerwehrmuseum herausfand, waren alle bislang der Meinung, dass die Kanonen „immer schon“ der Gemeinde gehörten.

Praxis ist, dass sich die Vereine um die Aufbewahrung kümmern. Die Kosten für die regelmäßige sogenannte Beschussprüfung – rund 150 Euro, je nach Größe – und für die Versicherung übernahm die Gemeinde, wenn die Kosten eingefordert wurden. „Das wurde immer ganz unterschiedlich gehandhabt“, sagt Kirchbichler im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Einige hätten die Belege eingereicht, andere nicht oder nicht immer. Gängige Praxis ist aber, dass die Kanonen nicht nur zu Vereinsanlässen, ein Todesfall zum Beispiel, zum Einsatz kommen, sondern auch zu gemeindlichen Anlässen wie etwa dem Volkstrauertag.

Gemeinde will Kosten tragen

Kirchbichler hatte dem Gemeinderat deshalb vorgeschlagen, künftig eine für alle einheitliche geltende Nutzungsverordnung auszuarbeiten. Dem wurde in der Sitzung zugestimmt.

Demnach soll die Gemeinde künftig einheitlich die Kosten für die mit Seriennummer dokumentierten Kanonen übernehmen – jedenfalls für die Beschussprüfung und für laufende Kosten wie Schießpulver und Zünder, die zu öffentlichen Anlässen gebraucht werden. Genauso soll ein Teil der Versicherungskosten erlassen werden. Denn Vereine, die Schusswaffen verwenden, müssen ohnehin versichert sein. „Wahrscheinlich handelt es sich deshalb nur um eine geringfügige Kostenminderung bei Vereinen und im Gegenzug bei der Gemeinde um eine geringe Kostenerhöhung.“ Beträge kann Kirchbichler noch nicht abschätzen. Auch eine Kostenbeteiligung der Gemeinde bei der Ausbildung neuer Böllerschützen ist im Gespräch, damit die Tradition aufrecht erhalten werden kann. Nach Ende der Sommerpause will Bürgermeister Georg Scheitz den Entwurf mit den Vereinsvorständen abstimmen.