Umzugshelfer warten auf Zauneidechse

Von: Andrea Gräpel

Aufwendig wurden in Frieding 20 Fallen gebaut und ein Ersatzhabitat (Bild r.) als neues Zuhause für Zauneidechsen angelegt. Die Eimer werden täglich kontrolliert, hier durch Geschäftsleiter Michael Kuch (v.l.) und die Bauhofmitarbeiter Thomas Hainzlmeir und Michael Melcher. © Photographer: Andrea Jaksch

Die geschützte Zauneidechse hat es sich in der Kiesgrube Frieding gemütlich gemacht und ist damit zum Problem für eine geplante Freiflächenfotovoltaikanlage geworden. In der ersten Maiwoche startete die Gemeinde Andechs die Umsiedlung. Bislang ist aber noch keine Zauneidechse in Sicht.

Frieding – Die roten Eimer sind leer. Außer zwei kleinen Mäusen ist noch kein Tier in die Zauneidechsen-Fallen gegangen, die die Gemeinde Andechs auf der Kiesgrube in Frieding angelegt hat. Bürgermeister Georg Scheitz greift jeden Tag zum Hörer, um Bauhofleiter Josef Frey zu fragen, ob endlich eine der Eidechsen umzugswillig wäre. Aber noch verstecken sich die Tiere vermutlich im Winterquartier. „Man sieht sie nur bei schönem Wetter und wenn es warm ist“, weiß Scheitz. Die wenigen warmen Tage zuletzt reichten offensichtlich nicht aus. Dabei war die Hoffnung groß, die ersten Tiere fangen und umsiedeln zu können.

Wie berichtet, will die Energiegenossenschaft Fünfseenland auf dem aufgeschütteten nördlichen Bereich der Kiesgrube auf 6000 Quadratmetern eine Freiflächenfotovoltaikanlage errichten. Die Gemeinde Andechs treibt das Projekt voran. Es ist eine der wenigen Flächen, die sich dafür im Gemeindebereich anbieten, der zu 90 Prozent aus Schutzflächen besteht. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Starnberger Landratsamt hat der Bauhof zwei Tage lang innerhalb dieser 6000 Quadratmeter eine Art Gehege angelegt mit einem Froschzaun drumherum, damit die Zauneidechsen nicht entweichen. In einem Ersatzhabitat schütteten die Männer zudem Hügel aus Schutt, Totholz und Erdreich auf, in denen sich die Reptilien verstecken können. Etwa 400 Quadratmeter ist diese Fläche hinter dem Wall groß, der die Kiesgrube nach Osten begrenzt. Um diesen Bereich muss die ohnehin verhältnismäßig kleine Freiflächenfotovoltaikanlage auch kleiner werden.

Das neue Wohnzimmer der Zauneidechse. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Bauhofmitarbeiter unter der Leitung von Josef Frey haben mühevoll 20 Fallen gebaut – rote Eimer, über denen jeweils ein Deckel liegt. Dazwischen befindet sich ein Schlitz, durch den die Zauneidechsen durchkommen und in den Eimer fallen sollen. Die Eimer werden seit zwei Wochen regelmäßig kontrolliert – bislang ohne Erfolg. Es gehe um 20 bis 50 Zauneidechsen, die umgesiedelt werden sollen, sagt Andechs’ Geschäftsleiter Michael Kuch.

Er war bei den ersten Sonnenstrahlen in der vergangenen Woche genauso gespannt, ob es funktioniert, wie die Bauhofmitarbeiter Thomas Hainzlmeir und Martin Melcher. Vorsichtig stapften die drei über die mit Brennnesseln bewachsenen Hügel – Aushub, durch den die Tiere überhaupt erst in die Kiesgrube gelangt sind. Vorher habe es sie dort nicht gegeben. „Man würde sie rascheln hören“, sagte Kuch – bisher sei aber nichts zu hören.

Eigentlich kommen die Reptilien ab Anfang März aus ihrem Winterquartier an die Oberfläche und sind bis September, Oktober aktiv. Sie lieben es warm und trocken. In diesem Frühjahr war es aber lange kalt und der Boden vermutlich nicht genug aufgewärmt. Und nun folgte der Regen. Deshalb wird Scheitz erst mal weiter täglich seinen Bauhofleiter anrufen müssen. „Irgendwann wird’s schon kommen. Bis Juni, Juli haben wir noch Zeit“, sagt der Bürgermeister und klingt dabei zuversichtlich.