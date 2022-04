Unbeirrbar aktiv für die Bürger

Beförderte, Geehrte und Gratulanten (v.l.): Bürgermeister Georg Scheitz, Vorstand Franz Wolf, Kommandant Martin Popp, Michael Jocker (30 Jahre Mitglied), Vizekommandant Thomas Pain, Löschmeister Andreas Sontheim, Hauptlöschmeister Hermann Albrecht, Matthias Huber (25 Jahre Mitglied), Feuerwehrfrau Johanna Sontheim, Oberfeuerwehrmann Thomas Albrecht, Feuerwehrfrau Eva Wolf, Kreisbrandmeister Martin Wastian und Kreisbrandinspektor Andreas Pain. © Dagmar Rutt

Weniger Einsätze, weniger Vereinsleben: Davon lässt sich die Feuerwehr Machtlfing nicht beirren. Mit etwas Verspätung – ebenfalls coronabedingt – holte sie nun ihre Jahreshauptversammlung nach.

Machtlfing – Auch 2021 stellte die Corona-Pandemie die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Machtlfing vor Herausforderungen. Was getan werden konnte, wurde getan – das zeigten die Berichte der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus, an der am Freitagabend 46 Mitglieder teilnahmen.

Zu 16 Einsätzen rückten die Aktiven um Kommandant Martin Popp und seinen Stellvertreter Thomas Pain aus. Die Einsätze reichten von Verkehrsunfällen und Straßenabsicherungen über die Rettung eines Greifvogels, der sich im Zaun verfangen hatte, bis zu einem Dachstuhlbrand in Feldafing im Juni. In Summe waren die Rettungskräfte 164 Stunden unterwegs im Einsatz. Im Jahr davor waren die Aktiven 26-mal ausgerückt und damit 271 Stunden unterwegs gewesen. Dafür wandten die Rettungskräfte vergangenes Jahr 230 Stunden für Übungen und 40 für Lehrgänge auf – im Vorjahr waren es 158 Stunden gewesen.

Auch der Feuerwehrverein war rege – trotz Pandemie. Die Floriansmesse am Huberhof fand statt, wenngleich ohne Schlachtschüsselessen. Auch zur jährlichen lustigen Wanderung konnten die Mitglieder im Juli aufbrechen, an zwei Spielstationen wetteiferten 98 Teilnehmer. Der Jugendpokal allerdings wurde abgesagt, das galt auch für das Watt-Turnier.

Positives berichtete Jugendsprecher Fritz Sontheim von der Jugendfeuerwehr. Sie zählt aktuell 19 Aktive. Felix Glaab, Dominik Hechtl, Clara Pompenig, Jonas Schiebel, Johanna Sontheim und Eva Wolf wechselten in die aktive Wehr. Katharina Bandowski, Dominik Biber, Leonhard Fiedler, Daniel Hechtl, Alexander Kaindl, Johannes Ortner, Carina Pfänder, Helena Pfänder, Michel Sontheim, Luzia Weikenstorfer und Juli Wilkens traten der Jugend bei. Elf Aktionen und Übungen zog der Nachwuchs trotz erschwerter Bedingungen durch. „Die Übungsbeteiligung lag dieses Jahr durchschnittlich bei 15,1 Personen“, freute sich Sontheim.

Der für 25. September vorgesehene Jugendpokal in Machtlfing musste allerdings auf heuer verschoben werden. Beim Martinsumzug im November leuchtete die Jugendfeuerwehr mit Fackeln den Weg. Zwölf Jugendliche nahmen am Wissenstest „Organisation der Feuerwehr und Jugendschutz“ mit Erfolg teil. Betreut wurde der Nachwuchs von Martin Pfänder, Franz Wolf, Thomas Sontheim und Moritz Sontheim.

Wie geht es in diesem Jahr weiter? Die lustige Wanderung mit Spielstationen ist für 24. Juli vorgesehen, der Jugendpokal soll am 24. September ausgetragen werden. Für 27. November steht das Wattturnier im Kalender. Für die aktive Wehr sind rund zwölf Übungen und Leistungsabzeichen geplant.

Für ihre Treue zum Verein erhielten Michael Jocker (30 Jahre) und Matthias Huber (25 Jahre) eine Urkunde. Befördert wurden Löschmeister Andreas Sontheim, Hauptlöschmeister Hermann Albrecht, Feuerwehrfrau Johanna Sontheim, Oberfeuerwehrmann Thomas Albrecht und Feuerwehrfrau Eva Wolf.