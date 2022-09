Und plötzlich ist die Zauneidechse da

Von: Andrea Gräpel

Die hübsche Zauneidechse hat es sich in der Kiesgrube bequem gemacht. © Lino Mirgeler

Eine besseren Standort für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage gibt es kaum: in einer Kiesgrube und eigentlich nicht zu sehen. Wenn nicht der Landschaftsschutz und nun auch noch die Zauneidechse wären, könnten sich die Andechser richtig glücklich schätzen.

Frieding – Ursprünglich hatte die Gemeinde Andechs zwei Standorte für den Bau von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen im Blick – in der Kiesgrube Frieding und im Spornritt bei Machtlfing. Durch nötige Mehrkosten, die den Ertrag mindern, fiel Spornritt schon mal raus. Die Kiesgrube Frieding, am Ortsausgang rechts der Straße vor dem Waldstück Richtung Rothenfeld, wurde nun am Dienstag vom Bauausschuss zumindest auf den Weg gebracht. Christian Ufer vom Planungsbüro Terrabiota legte eine Entwurfsplanung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vor. Zugleich hatte er aber eine Nachricht in seiner Aktentasche, die sämtliche Träume von Freiflächen-Fotovoltaikflächen in Andechs platzen lassen könnte: die Zauneidechse.

Die Gemeinde Andechs ist die kleinste der 14 Landkreisgemeinden, aber nach Starnberg und Gauting flächenmäßig am größten. Mit schönster Natur gesegnet, besteht die Fläche zu 90 Prozent aus Schutzgebieten. Entwicklungsflächen sind rar und der Anteil erneuerbarer Energie in der Gemeinde mit 13,6 Prozent sehr gering. Umso mehr hatte sich Bürgermeister Georg Scheitz gefreut, dass die Potenzialanalysen, die die Energiegenossenschaft Fünfseenland vor einem Jahr vorgelegt hatte, vielversprechend klangen. Am Dienstag fehlte Scheitz im Bauausschuss, aber auch seine Ratskollegen blickten erstaunt auf, als Ufer von Zauneidechsen und Singvögeln berichtete, die sich auf Aufschüttungen nördlich und östlich der Kiesgrube buchstäblich eingenistet haben.

Die Untere Naturschutzbehörde sei schon informiert, so Ufer. Als Stadtplaner habe er das machen müssen, weil die Fläche vermutlich aus dem Landschaftsschutzgebiet genommen werden muss. Auch wenn ihm und allen Beteiligten ein einfaches Freistellungsverfahren lieber wäre. Eine naturschutzrechtliche Prüfung stehe in beiden Fällen an. Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde werde das Habitat nun genau beobachtet. Möglicherweise sei die Zauneidechse auch umzusiedeln. Wäre dies möglich, könne die Fläche eingeebnet werden, bliebe immer noch gut eingewachsen, sodass die Fotovoltaikanlage von Frieding und von der Straße fast nicht zu sehen wäre.

„Es ist ein artenschutzrechtliches Problem“, erklärte Ufer. „Wir müssen das Frühjahr abwarten, um zu sehen, was tatsächlich da ist.“ Am besten sei, die Kiesgrube schnell zu verfüllen, dann wäre ein Ausweichlebensraum geschaffen. Denn die Energiegenossenschaft bräuchte jeden der aktuell vorgesehenen Quadratmeter – 6000 Quadratmeter am nördlichen Grubenrand, 4000 südlich und 1200 östlich, die insgesamt 310 Haushalte mit Strom versorgen könnte. Nur im Süden anzufangen, lohne sich nicht.

Gerd Mulert, Vorstand der Energiegenossenschaft, trifft die Nachricht nicht unvorbereitet. „Aber wenn wir die Energiewende im Landkreis erreichen wollen, müssen wir manche Dinge zügig lösen.“ Der Wall sei erst in den vergangenen drei Jahren angehäuft worden. „Eigentlich hätte man den gleich in die Grube kippen müssen. Und dass jetzt Tiere kommen, ist ganz normal“, sagt er. Sobald die Anlage stehe, würden die Zauneidechse darunter auch eine Heimat finden können, könne sich die Natur voll entfalten. „Am Ende vom Tag ist es eine Verzögerung“, bedauert er.

In der Hoffnung, dass diese Verzögerung nicht eintritt, stimmten die Mitglieder im Bauausschuss für die Aufstellung des Bebauungsplans und billigten Ufers Entwurf. Aber auch der Flächennutzungsplan müsse noch geändert werden, damit der Bebauungsplan später eine Genehmigungsgrundlage habe, erklärte Ufer.

Mit der von der Energiegenossenschaft angestrebten Bürgerbeteiligung zum Bau der Anlage werde erst begonnen, wenn das Geld auch investiert werden müssen – etwa drei bis vier Monate vor Baubeginn. Und Mulerts Versprechen gilt: Zunächst werde bei Andechs’ Bürgern angefragt. Erst nach sechs bis acht Wochen können sich auch andere an dem Projekt beteiligen – wenn noch Anteile frei wären.