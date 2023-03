Grüne sprechen von Ausgrenzung und ernten Kritik

Von: Laura Forster

Nördlich vom Bestand sollen die Werkstätten um einen 105 Meter langen Längsbau erweitert werden. Weitere Flächen wurden angekauft, um sich darüber hinaus Erweiterungsoptionen offen zu halten. Ein Großteil der Fläche lag im Landschaftsschutzgebiet. © Planskizze: Terrabiota

Herausnahme aus dem Landschaftsschutz ist abgesegnet: IWL darf Werkstätten in Machtlfing erweitern.

Machtlfing – Ein auf den ersten Blick wie eine Formalie wirkendes Thema, hat in der jüngsten Kreistagssitzung die Gemüter erhitzt. Konkret ging es darum, dass ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von rund 2,6 Hektar in Machtlfing auf Antrag der Gemeinde Andechs aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden soll. Wie berichtet, wollen die IWL-Werkstätten und -Förderstätten für Menschen mit Behinderung den bestehenden Betrieb am Ortsrand von Machtlfing erweitern. Die Diskussion darüber entwickelte sich in eine ungeahnte Richtung.

Die bisher erfolgten temporären Containerlösungen und beengten Raumverhältnisse für die Förderstätte seien in Zukunft nicht mehr tragbar, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Erweiterung der sozialen Einrichtung müsse aufgrund der vorhandenen, gut genutzten und modernen Gebäude am bestehenden Standort erfolgen. Die landschaftlichen Auswirkungen der baulichen Entwicklung seien mit Blick auf das gesamte Landschaftsschutzgebiet eher gering und die naturschutzrechtlichen Aspekte dem öffentlichen Interesse untergeordnet, so die Beurteilung der Kreisbehörde. Die Werkstätten alternativ in die entgegengesetzte Richtung nach Osten zu vergrößern, sei sowohl aus Sicht der Gemeinde als auch des Landkreises organisatorisch ungünstig. Aufgrund der gewachsenen Hecke sowie der abfallenden Hanglage würde das Landschaftsbild deutlich mehr beeinträchtigt als durch die vorliegende Planung. Denn der Erhalt des hohen Guts Landschaftsschutz ist es, der vor allem die Grünenfraktion umtreibt. Nicht so in diesem Fall.

Peter Unger (Grüne) verwies nämlich auf die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Artikel 27 – „das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird“. Von der Umsetzung seien Deutschland und auch der Landkreis weit entfernt. „Bei uns leben rund 2000 Arbeitslose mit einer Behinderung“, so Unger. Viele Unternehmen würden lieber eine Ausgleichszahlung tätigen, als die Schwerbehindertenquote zu erfüllen. Aus seiner Sicht und der seiner Fraktionskollegen sei es deshalb wünschenswert, dass Menschen mit Behinderung mitten in der Gesellschaft lebten, was auch mitten im Ort bedeute. Die Einrichtung am Rande von Machtlfing jedoch würde zu Ab- und Ausgrenzung der Menschen mit Behinderung führen, so der Tenor der Grünen. Eine Erweiterung an diesem Standort bewerteten sie allein deshalb kritisch.

Auch aus Sicht des VdK sollten geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nur eine Option für einen befristeten Zeitraum in ihrem Arbeitsleben darstellen. Perspektivisch sei die Inklusion in den regulären Arbeitsmarkt anzustreben. Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf sei ungeachtet der Schwere ihrer Behinderung ein Mindestmaß an Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und eine rentenrechtliche Absicherung zu gewährleisten, schreibt der Sozialverband in einer Stellungnahme, um die Unger nach der Sitzung gebeten hatte.

Laut Landrat Stefan Frey seien die Menschen, die in den IWL-Werkstätten arbeiten, „happy“. „Ich habe mir selbst ein Bild gemacht und bin ganz geschockt, wie sich die Diskussion entwickelt.“ Auch Georg Scheitz (CSU) war „ganz geschockt“. Vor allem die Aussage von Erika Schalper, dass die Menschen „am Straßenrand arbeiten“, stieß ihm übel auf. „So kann man das nicht sagen, ich trete für meine Einrichtung ein, das ist eine der schönsten in Oberbayern. Man merkt immer wieder, wie zufrieden die Leute sind.“ Auch Ute Nicolaisen-März (CSU) machten die Äußerungen der Ratskollegen wütend. „Wenn man mit betroffenen Eltern oder Personen spricht, merkt man, dass sie nicht empfinden, dass sie benachteiligt werden.“ Petra Gum (FW) sagte: „Für mich hat die Erweiterung der Arbeitsstelle für Menschen mit Behinderung einen viel höheren Wert, als Erhaltung der Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet.“

Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder stimmte am Ende für die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet. Nach drei aufreibenden Jahren der Planung mit schwierigen Grundstücksverhandlungen kann die IWL – seit 1977 in Machtlfing ansässig – als drittgrößter Arbeitgeber im Landkreis nun den Betrieb erweitern. Sobald der Bescheid vorliegt, könnten die IWL einen Bauantrag einreichen.