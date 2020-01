Vandana Shiva spricht in Andechs vor ausverkauftem Haus: Plädoyer für naturnahe Landwirtschaft

Großer Andrang in Andechs: Umweltaktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises Vandana Shiva war zu Gast in der Molkerei an der Bio-Milchstraße. Und sprach vor 1000 Besuchern.

Andechs – Das Zelt auf dem Gelände der Andechser Molkerei war voll. Brechend voll. So voll, dass die Gastgeberin, Geschäftsführerin Barbara Scheitz, sogar selbst Hand anlegte, als es darum ging, noch ein paar Stühle mehr aufzustellen. Dennoch mussten angesichts des Andrangs ein paar der rund 1000 Besucher stehen. Mit Umweltaktivistin Dr. Vandana Shiva war ein prominenter Gast an die Biomilchstraße nach Erling gekommen. Sie ist unter anderem Trägerin des Right Livelihood Award, im Volksmund Alternativer Nobelpreis genannt. Thema ihres Vortrags: „Klimakrise – Was Unternehmen, Landwirte und Verbraucher jetzt tun müssen.“

Schon am Nachmittag war Referentin Shiva für ein Gespräch im kleinen Kreis beim Bund Naturschutz (BN) in Wartaweil, wo sie in der Villa Habersack, dem Gästehaus des BN, übernachtete. Shiva ist zur Zeit auf Deutschlandtour. Die führte sie in die Bio-Molkerei, wohin sie Geschäftsführerin Scheitz eingeladen hatte. Scheitz und Shiva kennen sich bereits seit anderthalb Jahrzehnten. Kennengelernt haben sie sich auf der BioFach, einer Messe in Nürnberg. Scheitz betonte, dass „ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung“ die Idee hinter den Andechser Produkten sei. Deshalb bedauerte sie sogleich, dass der Veranstaltungsabend im beheizten Zelt 16 Tonnen CO2 verursache. Über ein Wasserprojekt, das die Molkerei in Indien unterstützt, versuche sie dies zu kompensieren. Und mit Blick auf die Gäste in der ersten Reihe – darunter Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU) – äußerte Barbara Scheitz den Wunsch und die Hoffnung, „dass unsere heutigen Themen den Weg in den Bundestag finden“.

Ökologische Landwirtschaft als Schlüssel

Dann betrat Vandana Shiva die Bühne. Und hielt auf Englisch ein starkes Plädoyer für eine naturnahe Landwirtschaft. Diese sei die Antwort auf den Klimawandel, nicht die Agrarindustrie. Gleich zu Beginn sagte sie, dass die Menschheit noch eine Dekade habe, um das eigene Aussterben abzuwenden. Das Aussterben der Arten, nicht nur der Insekten, sei eines der größten Probleme.

Schon heute sterben Menschen in Folge des Klimawandels, Pestizideinsatz verursache in Argentinien Krebs und Fehlbildungen bei Neugeborenen. In ihrer indischen Heimat sehe sie bereits die fortschreitende Wüstenbildung. Die Wasserknappheit führe auch in Afrika zu Konflikten und zur Flucht übers Mittelmeer. „Flüchtlinge sind Flüchtlinge des Kriegs gegen die Welt“, so Shiva.

Die Nordinderin verglich die Erde mit einem Menschen, der krank, fahl und grau werde. Wegen eines „dummen Entwicklungsmodells“, das seinen Ursprung im Kolonialismus habe. Die „Grüne Revolution“, jene Entwicklung moderner landwirtschaftlicher Hochleistungs- und Hochertragssorten und deren Verbreitung in Entwicklungsländern habe nie das Ziel gehabt, die Welt zu ernähren. Das sei lediglich ein Vorwand, um den Profit der Chemieindustrie zu maximieren.

Der Schlüssel seien die Böden. Die Rolle der industriellen Landwirtschaft komme in der Klimadebatte zu kurz. 15 bis 20 Prozent der Treibhausgase hätten ihren Ursprung in der industriellen Landwirtschaft. In einer naturnahen Landwirtschaft, in der Mikroorganismen und Insekten ihren Platz haben, könnten hingegen die Böden mehr CO2 aufnehmen, als von synthetischen Düngern und Nitraten ausgelaugte Böden. Der Klimawandel sei die „Stoffwechselstörung von Mutter Erde“. Denn die Natur als Kreislauf wisse, wie sie Kohlenstoff umwandele.

Und der Mensch könne dazu beitragen. Durch nachhaltiges Wirtschaften. Als Beispiel nannte sie indische Kühe, die „kein Methan produzieren, weil sie Gras essen“, statt mit industriell hergestellten Futtermittel gefüttert zu werden, die sie nicht verstoffwechseln könnten und folglich „pupsen“ müssten.

Lebensmittel seinen ein Nebenprodukt, wenn Landwirte Landschaftspflege (im Originalwortlaut auf Englisch „earth care“) betreiben. Die industrielle Landwirtschaft hingegen töte die Welt und die Menschen, die auf ihr leben.

Bio-Bauern sprechen über ihre Arbeit

Neben Shiva kamen auch vier Bauern zu Wort, die die Andechser Molkerei beliefern. Den Anfang machte Marina Stürzer aus Wall im Landkreis Miesbach. Angesichts des so zahlreich erschienen Publikums sagte sie, dass sie „sonst nur Schulklassen gewohnt“ sei, die sie auf ihrem Demeter-Grünlandbetrieb empfange. Sie sprach über lebendige Böden, deren Resultat gesundes Futter und gesunde Lebensmittel seien. Der Bad Endorfer Sepp Forstner, der sich selbst als „Heumillibauer“ bezeichnete, sprach über muttergebundene Kalbaufzucht. Und Georg Scheitz jun., Bruder der Molkereichefin, berichtete davon, wie er seinen Hof auf einen Ziegenbetrieb umgestellt hat.

Besonders rührend war jedoch das Impulsreferat von Martina Gebhardt aus dem Landkreis Rosenheim, die ihre Kühe als „Mütter des Ackers“ und „tolle Helfer“ bezeichnete. Sie verwandelten schließlich für den Menschen das im Gras enthaltene minderwertige Eiweiß in hochwertiges Eiweiß. Und an Vandana Shiva gerichtet dankte sie ihr – auf Englisch. Dafür, dass sie ein großes Idol und eine große Inspirationsquelle sei. Und für den Samen, den sie in ihr Herz und ihre Seele gepflanzt habe. Worauf Shiva von ihrem Platz im Publikum aufstand und die Bäuerin herzlich umarmte.

