Verborgen im „Herzstück“ von Andechs

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Verborgen in der Heiligen Kapelle: Abt Dr. Johannes Eckert vor dem Brautkleid der Heiligen Elisabeth. © Photographer: Andrea Jaksch

Sie war Christin und Wohltäterin: Elisabeth von Thüringen (1207-1231). In der Schmerzhaften Kapelle der Wallfahrtskirche Andechs ist bis Ende November ein Elisabethschrein ausgestellt, eine Lichtskulptur von Philipp Schönborn. Ebenfalls dort befindet sich das seit 2007 nicht mehr der Öffentlichkeit gezeigte Brautkleid der Heiligen.

Andechs – Abt Dr. Johannes Eckert selbst trägt eine Kopie des Elisabethkreuzes über seinem schwarzen Habit. Das Original liegt gut aufbewahrt in der Heiligen Kapelle, ebenso wie das Brautkleid der Heiligen, deren Mutter Gertrud – eine Andechserin – es bereits bei der Krönung zur Königin von Ungarn als Ornat getragen haben soll. Abt Johannes’ Augen strahlen an diesem Ort, dem „Herzstück von Andechs“. Auf wundersame Weise blieb die Heilige Kapelle beim großen Klosterbrand im Jahr 1669 unbeschädigt, während ein großer Teil der Kirche ein Raub der Flammen wurde.

Der 53-Jährige Klostervorsteher ist auf dem Heiligen Berg ebenso zu Hause wie in der Abtei St. Bonifaz in München. Als Abt beider Häuser kann er das auch kaum anders ausdrücken. Andechs jedoch war ihm schon als Student vertraut. Bis heute bewohnt er das Zimmer, das er damals bewohnte. Und er ist der einzige der in München und Andechs lebenden Benediktiner, der in Andechs nicht nur Profess feierte, sondern auch zum Priester geweiht wurde. Eine Seltenheit. In der Kirche, die außer dem Heiligen Nikolaus als Patron eben auch die Heiligen Elisabeth als Patronin hat. Mit ihr, das verrät das Kreuz über seinem Habit, verbindet ihn eine besondere Nähe.

Geboren wurde Elisabeth 1207 in Ungarn als Tochter einer Andechserin. Schenkungen von ihr sind Bestandteil des Heiltumsschatzes, der 1388 gefunden wurde. Mit ihm war ein Messbuch aufgetaucht, in dem jede Reliquie und deren Herkunft genau aufgeführt ist. Darunter auch das kostbare Brautgewand, das demnach auch Krönungsornat der Mutter war. „Ein Stoff aus dem vorderen Orient“, sagt Abt Johannes voller Ehrfurcht, „älter als die Heilige selbst.“ Dessen Alter und Echtheit sei wissenschaftlich erwiesen. Auf den Heiligen Berg muss es seiner Meinung nach im 13. Jahrhundert noch zu Burgzeiten gelangt sein.

Abt Johannes weiß um die Wirkung der Kapelle, der Reliquien und der Geschichten auf die Besucher. „Besonders gern führe ich Schüler und Jugendliche herauf“, sagt er, „plötzlich stehen auch sie da, voller Ehrfurcht.“ Schon das Beschreiten der Heiligen Kapelle durch die schwere eiserne Tür mit einem detailverliebt geschmiedeten und gut durchdachten Schließsystem, das nur im „Vier-Augen-Prinzip“ bei drei gleichzeitig zu drehenden Schlüsseln durch mindestens zwei Personen zu öffnen ist, macht Staunen, erzeugt Demut. Bevor der Besucher nur wenige schritte weiter zu den Reliquien gelangt – die ganze Kapelle ist nicht größer als vielleicht 15 Quadratmeter –, ist ein weiteres kunstvoll geschmiedetes Gitter zu durchschreiten. „Da kann niemand durchreichen“, sagt der Abt voller Anerkennung dieser Schmiedearbeit mit verdrehten Spitzen und Zacken. Dahinter der Schatz unter dem gotischem Gewölbe. Er ist sorgsam hinter in Gold gefassten Glasscheiben aufbewahrt. Der Mesner, Frater Leonhard, behütet ihn wie den eigenen Schatz und hält alles auf Hochglanz. Neuerer Bauart ist ein großer stabiler Rahmen, in dem das zarte Stück Stoff der Brautkleids der Elisabeth Platz findet. Die ein oder andere Ecke fehlt.

„Es ist etwas in die Jahre gekommen“, sagt der Abt scherzend und erzählt, dass Teile von Reliquien gerne gegen andere Reliquien eingetauscht wurden – so auch bei dem Kleid. „Heute würde man das wohl nicht mehr machen.“ Aber die Echtheit von Reliquien sei zweitrangig gewesen. „Es war nicht entscheidend, ob sie echt sind, sondern etwas damit zu vergegenwärtigen.“ Abt Johannes verwendet zur Erklärung das Wort Medium: Jede Reliquie bringt den Glauben dem Menschen näher.

Das Brautkleid war zuletzt 2007 zum 800. Geburtstag der Heiligen Elisabeth verliehen worden und in einer Ausstellung auf der Wartburg zu sehen. Seitdem nicht mehr. Nur kleinen Gruppen wurde seither bei Führungen ein Blick darauf und in die Schatzkammer gewährt. Seit der Pandemie, seit 2020, nicht mehr. „Wir arbeiten an einem Konzept, wieder Führungen möglich zu machen“, sagt der Abt. Mit Verweis auf die Luftfeuchte räumt er aber ein, dass eigentlich jede Gruppe dem Schatz schade, die in die Heilige Kapelle komme. Vorerst ist es allein die Dreihostienmonstranz, die einmal im Jahr im September am Dreihostientag gezeigt wird. Darin jene drei Hostien, die bei der Entdeckung des Schatzes in das Brautkleid gewickelt waren.

Philipp Schönborn hat seinen Elisabethschrein 2017 auf die Reise geschickt. © Photographer: Andrea Jaksch

So ist es Schönborns leuchtender Elisabethschrein, der an Gedenktag (19. November) an sie erinnern soll. Der Künstler ist der ältere Bruder des Wiener Kardinals Christoph Schönborn, ist 1943 in Prag geboren, wuchs in Österreich auf und lebt heute in München. Seit 1990 setzt sich Schönborn künstlerisch mit den Themen Natur, Kunst, Religion, Licht und Farbe auseinander.

In der kleinen Schmerzhaften Kapelle der Wallfahrtskirche wirkt sein Schrein groß, so groß, dass auch er selbst staunt. Seit fünf Jahren reist sein Kunstwerk an Orte, die an Elisabeth erinnern. Darunter Bratislava als ihr Geburtsort oder Erfurt, wo 1235 ihre Heiligsprechung proklamiert wurde. „Dort waren die Räume immer viel größer, der Schrein dagegen klein. Hier wirkt er richtig groß“, sagt Schönborn staunend. Andechs ist die letzte Station. Noch bis über den Festtag der Heiligen Elisabeth (19. November) hinaus, bis Ende November, ist der Schrein, dessen bunte Fenster ihr wohltätiges Leben erzählen, in der Wallfahrtskirche ausgestellt. Die heilige Messe am 19. November zu Ehren Elisabeths von Thüringen beginnt um 11 Uhr.