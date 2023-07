Virtuell und real durch die Brauerei

Von: Andrea Gräpel

Stolz auf die neue Art der Brauereiführung in Andechs: Abt Dr. Johannes Eckert (Foto oben, l.) und Brauereichef Alexander Reiss (3.v.l.) mit Lisa Schulz und Jonas Rothe von der Firma Timeline. © Photographer: Andrea Jaksch

Besichtigungen der Klosterbrauerei Andechs werden ab sofort durch eine virtuelle Welt ergänzt. Die Brauerei ist die erste in Deutschland, die ihren Besuchern durch eine computergenerierte Wirklichkeit den Brauprozess erklärt. Wie das funktioniert, stellten das Kloster und das Start-up „Timeride“ gestern in Andechs vor.

Andechs – Virtual Reality (VR) ist eine computergenerierte Wirklichkeit, in die Menschen über eine Leinwand eintauchen können oder – wie nun in Andechs – über eine Brille. Brauereiführungen werden dort ab sofort zu einem neuen Erlebnis mit allen Sinnen. Es ist die erste Führung dieser Art in einer Brauerei in Deutschland. Peter Zacharias vom Bayerischen Brauerbund ließ sich die Premiere deshalb nicht entgehen – und er war begeistert: „Das ist ein ganz neues Erlebnis.“ Einer wie er, der im Jahr bis zu 60 Brauereien zu Gesicht bekommt, sollte es wissen.

Die Idee

„Wir hatten uns schon lange Gedanken darüber gemacht, wie man Bierbrauen besser darstellen kann“, erklärte Brauereichef Alexander Reiss. „Und das mit allen Sinnen. Man muss das Brauen riechen können, muss es fühlen.“ Dies war bei den bisherigen Führungen durch Sudhaus, Lagerkeller und Abfüllung zwar schon der Fall, aber die VR-Brille ermöglicht den Besuchern nun darüber hinaus 360-Grad-Einblicke, die sonst nur Brauereimitarbeitern vorbehalten sind. Zu sehen ist unter anderem, wie das Bier kocht und die Hefe zugesetzt wird.

Die Stationen

Die Führung startet nach einer kurzer Einführung zu Geschichte von Kloster und Brauerei an der alten Schreinerei am Fuß des Heiligen Berges. Dort erhält jeder Teilnehmer die große Brille und einen Kopfhörer. Und von dort aus werden die Besucher zunächst ins Sudhaus geführt.

Mit der Brille auf der Nase können sie den Bauprozess Schritt für Schritt verfolgen. Und sie können ihn riechen und fühlen, denn wo gekocht ist, wird es warm. Genauso wie es dort, wo das Bier lagert, kalt ist und der süßliche Geruch im Sudhaus durch den herben Geruch von Gärstoffen abgelöst wird – Station zwei. Zuletzt wird auf der Galerie in der erst 2019 eröffneten Abfüllung Halt gemacht – Station 3. Dort hebt ein Roboterarm Fässer von links nach rechts, computergesteuert werden Flaschen sortiert und etikettiert. Neun Biersorten gibt es, Reiss versichert, dass die Anlage fehlerfrei arbeitet. Noch nie habe ein falsches Etikett auf einer Sorte geklebt.

Zurück an der alten Schreinerei, fällt es vor lauter Faszination über die virtuelle Welt fast nicht auf, dass von der realen Brauerei gar nicht viel zu sehen war.

Das Unternehmen

Die Firma Timeride ist ein Start-up, das vor sieben Jahren in München gegründet wurde und mittlerweile an fünf Standorten insgesamt 150 Mitarbeiter zählt. Sie betreibt Zeitreise-Attraktionen in Köln, Berlin, Dresden, Frankfurt und München, macht dort Geschichte in einer virtuellen Welt erlebbar. „1000 Jahre München“ war der erste Beitrag im Jahr 2015. Erwähnt wurde darin auch das Kloster Andechs.

„Seitdem sind wir im Gespräch. Und so haben wir uns kennengelernt“, verriet Geschäftsführer Jonas Rothe mit Blick auf Abt Dr. Johannes Eckert, der genau wie alle anderen Teilnehmer an der Premiere gestern eine gelbe Warnweste tragen musste.

Die Produktion

Drei Monate intensive Arbeit steckten in dem Produkt, erzählte Rothe. „Auch für uns war das Neuland.“ Bislang hatte sich die Firma allein auf historische Geschichten spezialisiert. Diese gibt es auch in Andechs, gezeigt wird aber auch der aktuelle Brauprozess von den Zutaten bis zur Abfüllung. 8000 Arbeitsstunden stecken in dem 45-Minuten-Beitrag, 20 Menschen waren in die Produktion eingebunden. Dazu gehörte auch Brauereichef Reiss, bei dem das Produktionsteam zusammengenommen eine wohl achtstündige Brauereiführung mitgemacht hat, bevor alle Bilder im Kasten waren. „Gefolgt von einer vierstündigen Bierprobe“, erzählte Rothe lachend. Aus Hunderten Stunden Film sei daraufhin das Wesentliche zusammengeschnitten worden. „Die historische Welt haben wir rekonstruiert.“ Diese ist im virtuellen Beitrag zu Beginn der Führung zu sehen. Abt Johannes wies dabei begeistert auf die historische Ansicht mit noch gotischem Kirchturm hin.

Brücke zur Moderne

Durch die Brille hat der Besucher einen besseren Einblick in den Brauprozess. © Photographer: Andrea Jaksch

„Diese Führung schlägt die Brücke vom historischen Ursprung unserer Brautradition hin zur hochmodernen Technik der Klosterbrauerei am Fuß des Heiligen Berges. Es ist faszinierend, wie direkt man dem Brauprozess folgen kann“, berichtete der Abt begeistert. Sein Brauereichef wiederum freute sich, dass dem Kloster mit dem neuen Angebot Erleichterung verschafft wird. Denn ab sofort organisiert die Führungen, die bislang vom Kloster angeboten wurden, die Firma Timeride. Sechs Mitarbeiter stehen dafür in Andechs zur Verfügung.

Die Verträglichkeit

Empfindliche Menschen sollten sich mit der Brille, die einen Rundumblick ermöglicht, nicht zu schnell drehen, sondern am besten einen Halt suchen. Brillenträgern mit Gleitsichtgläsern wird empfohlen, die Brille abzunehmen. Auf die genaue Handhabung werden die Besucher vor der Führung aber hingewiesen, sodass keine Überreaktion auftreten sollte.

Die Termine

Für die Brauereiführungen wird eine Online-Buchung empfohlen. Im Juli ist dies von freitags bis sonntags möglich – um 10 und 13 Uhr für jeweils 90 Minuten, um 9, 12 und 15 Uhr für jeweils 45 Minuten. Ab August finden die Führungen täglich statt. Tickets kosten 9,90 Euro (45 Minuten ohne Bierprobe) bis 16,90 Euro (90 Minuten inklusive Bierprobe). Es gibt auch Familientickets. Exklusive Führungen können auf Anfrage gebucht werden, die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Tickets und Geschenkgutscheine sind online erhältlich unter www.timeride.de/andechs.