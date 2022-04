Von der Bühne ins Internet

Von: Andrea Gräpel

Die Krone muss sie abgeben: Milchkönigin Beatrice „Trixi“ Scheitz ist auf dem Ziegenhof aufgewachsen, das Milchherz schlägt deshalb auch nach ihrer Amtszeit weiter hoch. © grä

Als sich Beatrice „Trixi“ Scheitz vor drei Jahren um das Amt der bayerischen Milchkönigin bewarb und es auch wurde, ging für sie ein Traum in Erfüllung. Jedenfalls hatte dies ihre Mutter Eva Scheitz bei der Krönung gesagt, dass „die Trixi schon immer davon geredet hat, dass sie mal Milchkönigin sein möchte“. Am 4. Mai endet ihre Regentschaft – nach drei Jahren. Ein Jahr länger als erwartet. Mit der Pandemie veränderte sich auch ihre Regentschaft, weg von der Bühne, hinein ins Internet. Eine Influencerin ist sie zwar nicht, aber 2500 sogenannte Follower auf Instagram hat sie auch.

Erling - Die Milch wurde der heute 25-jährigen Erlingerin in die Wiege gelegt. Aufgewachsen auf dem Thannhof, dem elterlichen Ziegenbauernhof, nicht weit entfernt vom Familienunternehmen, der Molkerei Scheitz. Großvater Georg gilt als Pionier in der Bio-Produktion. Ihre Tante Barbara setzt die Tradition erfolgreich fort. Vater Georg junior lieferte die Ziegenmilch, bis er Bürgermeister wurde. Heute übernimmt dies der zwei Jahre ältere Bruder der Milchkönigin. Auch er trägt den Namen Georg.

Als charmanteste Botschafterin Bayerns wurde Trixi Scheitz nach der Wahl gefeiert. Zwei bis drei Termine die Woche führten sie im ersten Jahr quer durch Bayern, nach Berlin, Köln und nach Brüssel. Immer im Dirndl und mit Krone, „das ist Pflicht“. Drei Dirndl hat sie dafür zur Auswahl – traditionsverbunden wie sie ist, hat Trixi Scheitz aber ohnehin einen ganzen Schrank voller Dirndl. „21 sind’s“, sagt sie lachend. Ein Dirndl macht was her, eine Königin auch, darum erzählt sie lachend, „dass sie auch gern einmal von den Jungbauern angesprochen wurde“. Allerdings ist die 25-Jährige schon längst in festen Händen.

Als Milchkönigin erinnert sie sich noch an ihr erstes Grußwort bei der Molkerei Goldsteig in der Stadthalle Deggendorf vor 600 Besuchern. „Da war ich dann doch nervös“, sagt sie. „Aber irgendwann wurde es normal“, die Auftritte vor großem Publikum haben ihr Spaß gemacht. Überzeugend und charmant vertrat sie als Königin die kleinbäuerliche Struktur in Bayern. „Mit Corona war damit Schluss. Ein paar Monate lief gar nichts, dann haben wir mit den Online-Videos angefangen.“ Nur im Sommer gab es kleinere Veranstaltungen und Versammlungen. Die zweite Halbzeit hatte sie sich anders vorgestellt. Und doch: „Das war aber ganz schön, es war ein bisschen familiärer“, sagt die Milchkönigin.

Im Hauptberuf ist Trixi Scheitz Wirtschaftsfachwirtin. Sie arbeitet in Etterschlag in einer großen Firma für Land-und Forstmaschinen. Ein Arbeitgeber mit weltweit 10 000 Mitarbeitern, die stolz auf die Milchkönigin sind. Denn natürlich verbreitete sich die Nachricht übers Intranet sehr schnell mit einem Bild der Hoheit. „Die haben sich richtig mit mir gefreut“, sagt sie.

Auch wenn Trixi Scheitz ihren Wohnort mittlerweile in Weilheim hat, bestückt sie in Erling jeden Tag einen Automaten mit Molkereiprodukten, der vor einem Jahr an der Herrschinger Straße aufgestellt wurde. „Das ist meiner“, sagt sie stolz, „darum bin ich eigentlich auch jeden Tag bei meinen Eltern auf dem Hof. Ich bin auch immer noch gern im Hofladen.“ Mitglied bei der Feuerwehr, bei den Trachtlern und im Madl- und Burschenverein ist die heimatverbundene junge Frau auch weiterhin.

Zur Halbzeit, im Januar 2020 hatten Milchkönigin und Milchprinzessin Miriam Weiß noch traurig festgestellt, wie schnell die Zeit vergeht. Sie ahnten ja nicht, dass sie in die Verlängerung gehen und dass Facebook, Instagram und Youtube den Großteil ihrer Auftritte ausmachen würde. Zwei Staffeln „Trixis Milchtipps“ wurden in dieser Zeit gedreht und ins Internet gestellt. „Kurzvideos mit simplen Tipps und Tricks rund um die Milch“, erklärt Trixi Scheitz. Die erste Staffel mit fünf Folgen wurde 2020 online gestellt, die zweite mit sechs Folgen im vergangenen Jahr. Die meisten wurden mit einem professionellen Team auf dem Thannhof gedreht. Als Influencerin versteht sich die Erlingerin deshalb noch lange nicht, auch wenn sie ihre Seiten in den sozialen Medien regelmäßig pflegt. Das macht sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs.

Im fränkischen Triesdorf, wo die milchwirtschaftlichen Laboranten in die Berufs- und Meisterschule gehen, hat Trixi Scheitz ihren letzten Termin als Milchkönigin. Schon am 3. Mai sitzt sie in der Jury, um unter den heuer acht Finalistinnen eine neue Königin zu wählen. Diese wird dann am 4. Mai gekrönt und Trixi Scheitz als Hoheit verabschiedet. Dann gibt sie auch ihren Dienstwagen mit königlicher Aufschrift zurück, der in den vergangenen zwei Jahren die meiste Zeit ungenutzt auf dem elterlichen Hof stand. Im ersten Jahr legte sie damit 6000 Kilometer zurück, danach halbierte sich die Jahresleistung. Auch wenn Krone und „Kutsche“ nicht mehr griffbereit sind, das „Milchherz“ schlägt weiter hoch.