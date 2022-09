Von der Burg bei den sieben Hügeln

Von: Andrea Gräpel

Das schematisierte Geländemodell der Alten Burg erstellte Alfred Laut 2015. © Alfred Laut

Die Wege durchs Kiental stecken voller Geschichten, wenn man die Augen aufmacht oder jemanden dabei hat, der diese Geschichten und die Geschichte kennt: zum Beispiel über die Alte Burg bei den sieben Hügeln.

Andechs – Vorbei an den sieben Mühlenstandorten, die es entlang des Ochsengrabens gegeben haben soll, und vorbei am sogenannten Herrenfeld, hinter dem der Wald beginnt, geht es nördlich von Andechs zu sieben Hügeln, deren Geschichte nicht spannender sein kann. Mitten im Kiental, kurz bevor der Ochsengraben auf den Kienbach trifft, kann man sie erkennen. Mitten hindurch führt der Wanderweg, aber kaum jemand ahnt, dass der Weg, an dem es links und rechts steil hinauf geht, einst künstlich angelegt wurde. Er führt vorbei am ersten Hügel, auf dem einst wohl eine Vorburg stand. Es folgen weitere Hügel – durch Gräben künstlich entstanden – bis hin zum Burgberg. 1068 wurde diese Burg erstmals erwähnt, lange bevor die Andechser Grafen ihre Burg auf dem Heiligen Berg bauten. Bei den Einheimischen ist sie deshalb als Alte Burg bekannt und wurde regelmäßig von Schulklassen besucht. „Heute aber nicht mehr“, bedauert Karl Strauß. „Früher haben wir Scherben von alten Blumentöpfen versteckt, die die Kinder dann gefunden haben. Das war für die das Größte.“ Der 69-Jährige ist Vorsitzender des Heimatvereins Erling-Andechs und erklimmt immer mal wieder die steilen Hänge, Hügel um Hügel. Als Kind ging er selbst zum Spielen nicht selten „zu den sieben Hügeln“. Damals wusste jeder, wo es war.

„Im Mittelalter gab es keine Bäume. Von der Burg aus konnte man bis nach Herrsching schauen“, sagt er. Heute ist alles bewachsen, aber die etwa 20 Meter tiefen, steilen Hänge des Vorsprungs – rechts zum Ochsengraben und links hinunter zum Kienbach – gibt es noch immer.

„Früher war alles frei, damit die Feinde rechtzeitig gesehen werden. Hinter Bäumen hätten sie sich ja verstecken können“, erklärt Strauß. Früher müssen die einzelnen Hügel, auf denen die Vorburgen standen, aber irgendwie miteinander verbunden gewesen sein. Über eine Brücke vielleicht, überliefert ist es jedoch nicht. Wer sich heute hinaufmühen will, muss „halt außen rum“. Was einfacher klingt, als es ist.

Insgesamt war die Burganlage, gut geschützt durch die steilen Hügel, auf 200 Meter Länge angelegt. Scherbenfunde lassen vermuten, dass die Nutzung bis ins zehnte Jahrhundert zurückgeht. Die Fläche der Hauptburg kann nicht viel größer als 100 Quadratmeter gehabt haben. Dort, wo sie stand, befinden sich heute große Löcher – ebenso auf den beiden Plateaus der beiden Vorburgen. „Im 19. Jahrhundert hatten Schatzgräber alles umgegraben“, weiß Strauß. Eine Frau hätte durch einen „Erdspiegel“ gesehen und große Schätze gesehen. Der Legende nach ist dies ein Werkzeug mittelalterlicher Schatzsucher. Mit dem Erdspiegel konnte man nicht nur durch das Gestein blicken, sondern auch in große Fernen. „Gefunden haben sie nichts“, sagt Strauß grinsend.

Nach den Schatzgräbern wurde auf den Hügeln der alten Burg nur noch einmal gegraben. In den 1970er Jahren wurden ein alter Brunnen und Fundamente eines Burgturms belegt. Im Übrigen fanden sich Scherben und Mauerreste aus dem auffälligen Tuffgestein, das im Kiental nicht natürlich vorkommt. „Den haben sie hier mit harter Arbeit raufziehen müssen“, sagt Strauß. Diese Tuffsteinbrocken finden sich noch heute, ansonsten sind die Hügel aber nicht viel mehr als ein verwunschener Ort, an dem man alte Rittergeschichten um den Burgherrn Ortwin von Andechs spinnen könnte. In welcher Verbindung dieser zu den Andechs-Meraniern gestanden haben könnte, die Mitte des zwölften Jahrhunderts von Dießen nach Andechs kamen, ist nicht gewiss. Strauß sagt dies, während er sich mit einem Stecken seinen Weg weiter nach oben bahnt und davon erzählt, dass Alfred Laut schließlich auch noch mit etwa 90 Jahren die Hügel erklommen hat. Der Architekt hatte 2015 gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Ortsgeschichtsforschung der Würmregion und dem Heimatverein Erling-Andechs alle Informationen über die „Alte Burg Andechs 2“ in einem Büchlein zusammengetragen. Aber auch er schrieb: „Feste Schuhe und Ausdauer sind erforderlich!“

Insgesamt gab es drei Burgen. Andechs 1 ist wohl eine sogenannte Fliehburg, nicht viel mehr als ein Wall am Höhenweg im Kiental, die den Zugang aus dem Kiental sichern sollte. Der Heilige Berg war Standort von Burg Andechs 3. Das Büchlein ist längst vergriffen. Und da auch die Schulklassen aus Erling nicht mehr wie früher hinauf wandern, gerät auch die alte Burg immer mehr in Vergessenheit, und ihre Hügel bleiben nahezu unbeachtet auf dem Weg links liegen.