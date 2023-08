Von „Erlingun“ und „Horscaninga“

Alle Erlinger wirkten beim historischen Festzug mit: Die ist Alexander Csongradi, der als Klosterrichter dabei war, sein Sohn war Gefangener. © Privat

Der heilige Rasso, die heilige Hedwig, Kelten, Römer und Schweden – alles war vertreten 1976 bei den 1200-Jahr-Feiern des Andecher Ortsteils Erling und von Herrsching. Die Vorbereitungen für die 1250-Jahr-Feier in drei Jahren laufen langsam an.

Erling/Herrsching – CSU-Gemeinderat Florian Frey aus Andechs hatte kürzlich in einer Sitzung darauf hingewiesen, dass es Zeit werde, sich auf die 1250-Jahr-Feier Erlings vorzubereiten. 2026 ist es soweit: „Wir wollen nicht abkupfern. Nicht vom Fest vor 50 Jahren und auch nicht vom Fest der Machtlfinger wenig später“, sagt Bürgermeister Georg Scheitz. Dreimal hat er Vertreter der 17 Erlinger Vereine bisher zusammengetrommelt. „Wir sind noch am Anfang“, sagt er. Noch werden Ideen gesucht. Jeder, der dazu beitragen möchte, sei willkommen. In Herrsching will Ludwig Darchinger bald Nägel mit Köpfen machen.

Zwei Festwochen mitTausenden Besuchern

Nicht abkupfern von dem Ereignis, das Erling vor 50 Jahren auf die Beine gestellt hatte, heiße auch kleiner, so Scheitz. Ein Fest wie damals könne sich die Gemeinde gar nicht mehr leisten. Es war ein Ereignis, das in die Ortsgeschichte eingegangen ist. Zwei Wochen hatten die Erlinger gefeiert – mit Dorfabend, Volksmarsch, Schützengau-Tag und – mit Heino. Am aufwendigsten gestaltete sich der historische Festzug mit bis zu 40 Wagen. Das ganze Dorf war auf den Beinen, Groß und Klein warf sich in historische Gewänder und wirkte mit. Scheitz selbst saß als kleiner Bub mit seiner Mutter und den beiden Schwestern als Kelte auf einem Wagen, während Vater Georg Scheitz senior im Festkomitee für die Reihung der Wagen mitverantwortlich war.

Helga Ruile, zu der Zeit rechte Hand vom damaligen Bürgermeister Ludwig Mörtl kann sich noch lebhaft an die beiden Festwochen erinnern. „Zwei Jahre Vorbereitung waren es bestimmt“, sagt sie. „Bei der ersten Besprechung war es noch relativ harmlos. Von Monat zu Monat wurde es dann aber immer größer“, das Fest, das zwei intensive Wochen gefeiert wurde. Wenn das kein Omen ist.

Am Abschluss der Festwochen stand damals das 100. Jubiläum der Feuerwehr Erling-Andechs. Glücklicherweise. Denn der große Festzug fiel zum geplanten Termin bei Regen buchstäblich ins Wasser und konnte auf diese Weise eine Woche später bei strahlendem Sonnenschein mit vielen Besuchern nachgeholt werden. Insgesamt mehr als 10 000 Besucher sollen in den beiden Festwochen nach Erling gekommen sein.

2026 soll alles ein bisschen kleiner ausfallen – und anders. Nur wie, darauf müssen sich die Beteiligten noch einigen. Ob das Fest an markanten Personen aufgehängt wird – an der Kutta Miedl oder auch Kuttamirl etwa, der „weißen Frau“, die im Kiental in einer Felsenhöhle gelebt haben soll und Generationen von Erlinger Kindern als Schreckgeschichte erzählt wurde, damit sie nicht an den gefährlich steilen Abhängen spielen. Geschichten gäbe es durch die Andechs-Meranier und das Kloster einige zu erzählen. Die Gemeinde Inning hatte seine Ortsjubiläen in historische Revuen verpackt.

Auch in Herrsching wird 2026 gefeiert

Das Erlinger Jubiläum wurde 1976 zeitgleich mit dem Ortsjubiläum der Herrschinger gefeiert. Eines haben die Andechser den Herrschingern aktuell voraus: Während sie sich bereits Gedanken machen, steht das Jubiläum in Herrsching noch in den Startlöchern. Dort war 1976 das ganze Jahr gefeiert worden, unter anderem wurde das mittlerweile traditionelle Schlossgartenfest zu diesem Anlass aus der Taufe gehoben. Und auch in Herrsching gab es einen großen Festumzug mit 48 Wagen. Einen gewissen Wettstreit können beide Orte nicht leugnen – Herrsching, nach dem Bahnanschluss 1903 schnell gewachsen, und das kleine Erling, das bis dahin weit mehr Bedeutung gehabt hatte. Ausgelacht hatten die Erlinger die Herrschinger im Jubiläumsjahr 1976, weil der Maibaum in Herrsching mit einem Autokran aufgestellt werden musste. Niemand hatte sich gefunden, die Verantwortung zu tragen, ihn per Hand und mit Zangen aufzustellen. Aber Schadenfreude währt nicht lange, denn als die Erlinger den Herrschingern vormachen wollten, wie es geht – geschah prompt ein Unfall. Und als die Erlinger Burschen in der Nacht vom 26. auf den 27. April 1976 angerückt waren, um den Baum zu stehlen, wurden sie „blutig abgeschlagen“, heißt es.

Ludwig Darchinger, Chef von den D’Herrschinger, die für Schlossgartenfest und Maibaum verantwortlich sind, will nach der Sommerpause mit Vorplanungen beginnen. Auch Gemeindearchivarin Dr. Friedrike Hellerer ist bereit.

Ob die Erlinger wieder eine auflegen, ist ungewiss – sie hatten vor 50 Jahren in einer 125 Seiten umfassenden Festschrift die komplette Geschichte Erlings umfangreich aufgerollt – von der ersten urkundlichen Erwähnung als „Erlingun“ an. Dieselbe Urkunde, in der auch „Horscaninga“, also Herrsching Erwähnung findet. Wenn genügend Unterstützer gefunden werden, erwartet Erling und Herrsching auch in drei Jahren wieder ein unvergessliches Fest.