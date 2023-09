Waches Auge auf gefährliche Stelle

Von: Andrea Gräpel

Unfallgefahrenstelle: Die Kreuzung in Rothenfeld, an der es zuletzt häufiger krachte. Dabei wurde gerade erst ein überdimensionaler Stopp-Hinweis auf der Einfahrt zur Kreisstraße aufgetragen. © Andrea Jaksch

Auf der Kreuzung Ortsverbindungsstraße/Kreisstraße in Rothenfeld kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Verkehrskommission im Landkreis Starnberg hat ein waches Auge darauf.

Rothenfeld – Die Kreuzung der Kreisstraße mit der Ortsverbindungsstraße von Frieding nach Machtlfing im Bereich des Andechser Gewerbegebietes Rothenfeld ist nicht erst seit dem jüngsten Unfall am Montag im Blick der Unfall-Kommission im Landkreis Starnberg. Erstaunlich sei der jüngste Unfall aber insofern, als erst in diesem Jahr ein überdimensionales Stopp-Zeichen auf die Fahrbahn aufgebracht worden sei, sagt Oliver Jauch. Der Polizeihauptkommissar ist Sachbearbeiter Verkehr für den Landkreis Starnberg und Mitglied der Unfall-Kommission.

Unfallkommissionen haben bundesweit die Aufgabe, Unfallhäufungen zu erkennen, sie zu bewerten und bauliche oder verkehrsregelnde Maßnahmen zur Beseitigung zu beschließen. Vor allem muss die Unfallkommission auch sicherstellen, dass die beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden und eine Wirkungskontrolle erfolgt. Das Maßnahmenspektrum kann von der Aufstellung eines Verkehrszeichens oder Beschilderungsmaßnahmen bis hin zum Umbau einer unfallauffälligen Stelle oder Strecke reichen. Dabei ist insbesondere Aufgabe der Polizei, für die Überwachung der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu sorgen, der Verkehrsbehörde, die festgelegten Verkehrszeichen der StVO anzuordnen und der Baubehörde, diese Anordnungen auszuführen und gegebenenfalls erforderliche Baumaßnahmen umzusetzen. Für das Straßennetz des Freistaats Bayern sind insgesamt mehr als 100 örtliche Unfallkommissionen tätig. Sie setzen sich aus Vertretern der Polizeidienststellen, der Straßenverkehrsbehörden in den Landratsämtern und der Staatlichen Bauämter zusammen. „Jeder Landkreis hat eine Unfallkommission“, so Jauch.

An und auf der Kreuzung in Rothenfeld hat es schon häufiger gekracht. Wie berichtet, war am vergangenen Montag ein junger Lkw-Fahrer auf die Kreisstraße gefahren und hat dabei einer Frau aus Pöcking die Vorfahrt genommen. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus geflogen. In den Jahren 2018 bis 2020 gab es vier Unfälle mit drei Verletzten an dieser Kreuzung. Seit 2021 mit dem jüngsten Unfall sind es fünf Unfälle mit drei Verletzten. Dabei ist das Stopp-Zeichen nicht die einzige Maßnahme, der Radweg ist wegen der Unfallgefahr schon verschwenkt worden. Unfallschwerpunkte wie diese kennt Jauch einige. Zum Beispiel die Hauser Kreuzung bei Gauting oder die Autobahn-Anschlussstelle Wörthsee. Dort wurde gerade erst eine Ampel installiert (wir berichteten). In Gauting sei ein Kreisverkehr angedacht, um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. „Es scheitert aktuell an den Grundstücksverhandlungen dafür“, weiß Jauch.

Die Kommission trifft sich mindestens einmal im Jahr, „auch mal öfter“, so Jauch. Das nächste Treffen ist für diesen Monat anberaumt. „Wir erstellen Unfallkarten, die kriegen dann die Behörden.“ Im Extremfall werden Ampeln aufgestellt oder Kreisverkehre empfohlen. Letztere ziehen immer viel Flächenverbrauch nach sich. Fläche, die dem Bauherrn erst mal zur Verfügung stehen muss. Wie in Rothenfeld weiterverfahren werden soll, kann Jauch nicht sagen. Für eine Ampel herrsche dort zu wenig Verkehr, ein Kreisel sei möglicherweise überzogen. Die Kommission wird Rothenfeld auf jeden Fall weiter im Blick behalten.