Wegweisender September

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Von außen wie fertig: Das neue Feuerwehrhaus in Frieding macht außen viel her, innen ist es allerdings noch nicht ausgebaut. © Andrea Jaksch

Der Innenausbau des neuen Feuerwehrhauses muss noch warten, bis über Landjugend entschieden ist. Der Zeitplan ist deshalb aber nicht durcheinander gewürfelt, so der Bürgermeister.

Frieding – Der Rohbau ist fertig, das Dach drauf und die Außenverschalung angebracht. Sogar die Rolltore und die Fenster sind schon eingesetzt, sodass das künftige Feuerwehrhaus an der Scheuertalstraße in Frieding von außen schon viel hermacht. Der Innenausbau allerdings muss nun warten. Denn bevor es weitergeht, muss geklärt werden, wo die Landjugend künftig unterkommt.

Wie berichtet, ist die Landjugend aktuell im Dachgeschoss des alten, sanierungsbedürftigen Feuerwehrhauses an der Widdersberger Straße untergebracht. Die gemeindeeigene Immobilie steht im laufenden Haushalt unter dem Stichwort „Veräußerungen“. Allerdings habe Bürgermeister Georg Scheitz dabei die Möglichkeit im Hinterkopf behalten, dass die Landjugend vielleicht die alten Feuerwehrräume beziehen könnte, sobald das neue Feuerwehrhaus fertig ist, sagte er. Auch dafür wären aufwendige Sanierungsmaßnahmen notwendig. Insgesamt gibt es aktuell drei Varianten zum Verbleib der Landjugend, die im September gegenübergestellt werden sollen: an der Widdersberger Straße, Räume im Vereinsheim oder Räume im neuen Feuerwehrhaus. So lange dies nicht abschließend geklärt ist, kann mit dem Innenausbau der Leichtbauhalle nicht begonnen werden.

„So schlimm ist das nicht“, sagt Scheitz entspannt. „Wir hatten das Glück, dass wir früh anfangen konnten. Die Fertigstellung war ohnehin erst für nächstes Jahr geplant. Es gibt also keine Verzögerung.“ Auch wenn niemand, inklusive Scheitz, die neue Halle lieber heute als morgen in Betrieb nähme.

Die Raumplanung im neuen Feuerwehrhaus unter Berücksichtigung der Landjugend sei in der vergangenen Woche in Auftrag gegeben worden, sagt Scheitz im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sie müsse mit der Feuerwehr aber noch abgesprochen werden, „wir können ja nicht aneinander vorbeiplanen“. In einer Gemeinderatssitzung im September soll dann das Ratsgremium entscheiden. Dies hatte der Landjugend schon im Mai seine Unterstützung zugesichert. „Jetzt schaun wir mal“, sagt Scheitz.

1000 Quadratmeter ist die neue Halle groß, dazu kommt ein Anbau mit 400 Quadratmetern, der bei der ursprünglich angedachten Nutzung der Halle als Flüchtlingsunterkunft für sanitäre Anlagen vorgesehen war. Dafür war sie, wie berichtet, einst vom Landkreis gekauft worden – bis es für sie keine Verwendung mehr gab und die Halle für Frieding eine ideale Lösung wurde. In dem Anbau sollen nun ein Schulungsraum, Umkleiden, Sanitäranlagen und ein Jugendraum unterkommen. Zusätzlich gibt es in der Verlängerung der Feuerwehrhalle eine 500 Quadratmeter große Freifläche, die die Gemeinde vermieten könnte.

Weitere Entscheidungen sind erst im September geplant, danach kann der Innenausbau der Halle fortgesetzt werden, die Landjugend hängt nicht länger in der Luft und das alte Haus an der Widdersberger Straße, in dem eigentlich niemand bleiben möchte, könnte die Gemeinde dann tatsächlich verkaufen.