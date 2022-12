Wehe, wenn der Esel schreit

Von: Andrea Gräpel

Auch 2011 stand ein Esel in der Krippe © Gemeinde Andechs

44 Jahre lang gehörten Ochs und Esel neben den Schafen genauso zur Lebenden Krippe auf dem Heiligen Berg in Andechs wie Josef und Maria, die Hirten und die Heiligen Drei Könige. Heuer musste die Krippe erstmals ohne Ochs und Esel auskommen – auch, weil Tierschützer mit einer Anzeige drohten.

Andechs – Das Thema Esel trieb Sylvia Essig und Bürgermeister Georg Scheitz seit Wochen um. Die Verwaltungsangestellte im Andechser Rathaus organisiert seit zehn Jahren den Christkindlmarkt auf dem Heiligen Berg mit seiner berühmten Lebenden Krippe, die traditionell für die Dauer des Marktes am zweiten Adventswochenende aufgebaut und stundenweise mit Darstellern besetzt ist. Zur Besetzung gehörten schon immer auch ein Esel, ein Ochse, der aus Sicherheitsgründen ein Kalb ist, und Schafe.

„Das war nie ein Problem“, sagt Scheitz, der als Erlinger Bub die Krippe von Kindesbeinen an kennt. „Die haben es eigentlich auch richtig kuschelig mit viel Einstreu. Die Besitzer waren immer in der Nähe“, weiß Sylvia Essig. Der letzte Esel versah nach Scheitz’ Schätzung wenigstens 15 Jahre lang ohne Probleme Krippen-Dienst. „Der war jetzt zu alt, darum brauchten wir einen neuen.“ Damit begann die Suche. Sylvia Essig hängte sich ans Telefon und hatte am Ende auch eine feste Zusage – bis dem Besitzer von Tierschützern mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gedroht wurde. Einen Tag vor Beginn des Christkindlmarktes kam die Absage.

„Ich kann die Tierhalter verstehen“, sagt Sylvia Essig im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wenn der Esel in der Krippe nur einmal gescheit plärrt, kommt sicher jemand und fragt, ob er sich überhaupt wohlfühlt.“ Und das Tier hätte mit großer Sicherheit schon deshalb geschrien, weil ihm der zweite Esel gefehlt hätte, mit dem er sonst zusammen ist.

In diesem Jahr wurde der Esel zurück in den heimischen Stall geschickt. © Photographer: Andrea Jaksch

Dabei hatten die Andechser alles versucht, dem Tierschutz gerecht zu werden – sie ließen beide Esel am Freitag zunächst mit Schafen zusammen frei laufen. „Das wurde mit den Darstellern aber zu wuselig in der Krippe“, sagt Sylvia Essig. Die Tiere wurden kurzerhand wieder zurück in ihren Stall gebracht. Und was war mit dem Kalb? Um genügend Platz für die Esel zu haben,en, hatten die Andechser von vorneherein auf es verzichtet – was so kurz vor Beginn des Marktes nicht mehr rückgängig zu machen war. „Man hätte es ein paar Tage daran gewöhnen müssen, angehängt zu sein“, erklärt Georg Scheitz, der selbst Landwirt ist. „Wir haben auch gar nicht mehr gefragt. Es ist heuer leider so ausgegangen.“ Also mit Schafen, aber ohne Ochs und Esel.

Dabei hätte der Platz für einen Esel vermutlich gereicht: Die Stallfläche muss so bemessen sein, dass sich der Esel niederlegen kann. Empfohlen ist die zweifache Widerristhöhe zum Quadrat, mindestens fünf Quadratmeter pro Esel. Scheitz will der leidigen Diskussion im nächsten Jahr den Nährboden entziehen und den Tieren mehr Fläche zur Verfügung stellen. Dem Bürgermeister schwebt eine Art Streichelzoo vor, damit die Krippe wieder komplett besetzt sein kann.