Wenn Träume in Erfüllung gehen

Von: Andrea Gräpel

Schon vor 20 Jahren wollte Sabine Neubauer nach Andechs an die Grundschule, wurde dann aber nach Gilching geschickt. Umso mehr freut sich die 56-Jährige, dass sie nun Rektorin der Carl-Orff-Volksschule ist. © Andrea Jaksch

Erst im Juli wurde bekannt, dass Schulleiterin Brigitte Ruckdäschel die Carl-Orff-Volksschule Andechs nach nur vier Jahren verlässt. Neue Rektorin ist Sabine Neubauer, die sich damit einen lang ersehnten Wunsch erfüllt.

Erling – „Im Dorf macht es schon die Runde“, erzählt Bürgermeister Georg Scheitz, aber noch kenne kaum jemand die neue Schulleiterin, die sich seit Anfang September am Ludwig-Prockl-Weg in Erling auf den Neustart vorbereitet. Die „Neue“ ist Sabine Neubauer – und sie musste nicht lange überlegen, als die Stelle an der Carl-Orff-Volksschule vakant wurde.

Seit mehr als 20 Jahren unterrichtet die 56-Jährige an Grundschulen im Landkreis – erst in Gilching, zuletzt in Gauting. „Eigentlich hatte ich aber schon vor 20 Jahren nach Andechs gewollt“, erzählt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Ich kenne die Schule, fand sie schon damals schön. Ich hatte mich schon sehr gefreut.“ Dann sei sie aber nach Gilching geschickt worden, wo sie 19 Jahre erst an der Arnoldus- und dann an der James-Krüss-Schule unterrichtete. Zuletzt war sie an der Grundschule Gauting tätig. Seit 2017 als Konrektorin. Umso mehr freue sie sich nun, dass sie nach so langer Zeit doch noch nach Andechs kommt.

„Ich habe eine sehr gut aufgestellte Schule übernommen“, sagt Sabine Neubauer. Ihre Vorgängerin Brigitte Ruckdäschel habe sie noch empfangen und ihr alles übergeben. „Auch digital sind wir sehr gut ausgestattet.“ Andechs war eine der ersten Schulen im Landkreis, die moderne digitale Standards erfüllte und damit während der Lockdowns einen großen Vorteil hatte. Ganz abgesehen davon hat Sabine Neubauer das Gefühl, die vor 28 Jahren am Fuße des Heiligen Bergs eröffnete Schule sei überhaupt nicht älter geworden. Bis heute werde sie modernsten Ansprüchen gerecht, jede Klasse kann auf eine eigene Terrasse nach draußen ausweichen, wenn es das Wetter zulässt. „Das war vor allem während Corona super“, sagt Georg Scheitz, der es sich nicht nehmen ließ, die Schulleiterin vor Schulbeginn persönlich vorzustellen.

187 Schüler, davon 42 Abc-Schützen, werden die neue Schulleiterin und Scheitz heute begrüßen. Der erwartete Schülerzuwachs, weswegen die Gemeinde Ausweichcontainer für einen dritten Zug angeschafft hatte, ist bislang ausgeblieben. Auch aktuell gingen die Zahlen eher zurück, sagt die Schulleiterin. „Darum bin ich leider alleine“, sagt sie, denn eine Vertretung hat sie nicht. Dafür stand ihr bereits in den vergangenen Tagen vor Schulbeginn ein engagiertes Kollegium bei der Ausarbeitung der Stundenpläne zur Seite. „Ein kerniger Haufen“, freut sich auch Scheitz.

Von den 17 Lehrern kommen einige aus Erling. „Alle wohnen in der näheren Umgebung“, weiß Sabine Neubauer, die mit ihrem Mann in Seefeld lebt. „Das ist toll.“ Es gebe an der Schule auch keine große Fluktuation, „wer kommt, der bleibt“. Sie könne das sehr gut verstehen. „Und jede Leitung hat ein Stück Herz dagelassen“, sagt Scheitz, der an die Anfänge der Schule mit Toni Aigner erinnert, später mit Barbara Pfaffinger und zuletzt Brigitte Ruckdäschel – deren Abschied gleichwohl für alle unerwartet erfolgte.

Gut aufgestellt war die Schule bislang auch energetisch – wenn die Energiekrise nicht wäre. Denn Schule, Rathaus, Pavillon und Turnhalle werden über ein noch vor kurzer Zeit fortschrittliches Blockheizkraftwerk versorgt. Um den Gaspreis abzufangen, werde nun Strom der PV-Anlage direkt eingespeist, erklärt Scheitz. Auch das Titan-Zink-Dach galt als unkaputtbar. „Da hat niemand mit Metallfraß gerechnet“, sagt er. Das müsse ausgebessert werden, was im Haushalt auch vorgesehen sei. „Momentan gibt es aber kein Metall. Das müssen wir jetzt überbrücken“. Dafür geht es mit der neuen Schulleiterin weiter engagiert voran.