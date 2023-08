Wertstoffhof produziert eigenen Strom

Landrat Stefan Frey und AWISTA-Vorstand Christoph Wufka nahmen am Dienstag die Fotovoltaik-Anlage in Betrieb, die den Wertstoffhof Rothenfeld versorgt.

Das Kommunalunternehmen AWISTA hat eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Wertstoffhofs in Rothenfeld in Betrieb genommen. Zwei weitere Anlagen – auf der Kompostieranlage in Hadorf und der Geschäftsstelle in Starnberg – sollen nächstes Jahr folgen.

Rothenfeld – 18 Grad, Regen und kein einziger Sonnenstrahl: Auch wenn das Wetter beim offiziellen Startschuss der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Andechser Wertstoffhofs im Gewerbegebiet Rothenfeld gestern Vormittag nicht ganz ideal war, war die Freude bei Christoph Wufka, Vorstand des Kommunalunternehmens AWISTA, und Stefan Frey, Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender, über das Projekt groß.

Ziel ist es, beim Thema Klimaschutz einen aktiven Beitrag zu leisten, gleichzeitig den Gebührenhaushalt nachhaltig zu stabilisieren und den Landkreis bei seinen Energiewendezielen zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eigens dafür waren Rechtsgrundlagen des Unternehmens angepasst worden. Die PV-Anlage in Rothenfeld, die von der Firma Nerotec GmbH aus Schongau installiert wurde, ist erst der Anfang. Im kommenden Jahr sollen auf die Kompostieranlage in Hadorf und die Geschäftsstelle an der Moosstraße im Starnberger Gewerbegebiet Solarmodule aufgebaut werden. Auch der neue Wertstoffhof in Gilching soll mit einer Fotovoltaik-Anlage ausgestattet werden.

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, laut Frey geht beim Ausbau im gesamten Landkreis noch mehr. „Wir schreiten zwar voran, jedoch langsam. Viele nutzbare Dächer sind noch unbelegt“, sagte der Landrat. Es freue ihn jedoch, dass es immer mehr Planungen zu Freiflächenfotovoltaikanlagen gibt – und dass das AWISTA mit gutem Beispiel vorangeht.

Anlage soll Eigenbedarf decken

Die Anlage in Rothenfeld hat ein Nennleistung von 50,2 kWp. Die Inbetriebnahme erfolgte schon nach nur zwei Wochen Bauzeit. Der Strom, der mit der Fotovoltaikanlage erzeugt wird, soll für die Deckung des Eigenbedarfs am Wertstoffhof in Rothenfeld genutzt werden. Der Stromüberschuss, der bei rund 25 Prozent liegen soll, wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Weitere Anlagen beziehungsweise Höfe des AWISTA werden aktuell nicht davon profitieren, heißt es in der Pressemitteilung. Langfristig plant das Kommunalunternehmen aber mit einem nachrüstbaren Speicher, um künftig die eigenen Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden, damit aufladen zu können. Kostenpunkt für die Anlage: 61 000 Euro. Vorstand Christoph Wufka unterstrich „die gute und problemlose Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern, wie auch bei allen beteiligten Firmen und der Gemeinde Andechs“.