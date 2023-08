Wie die Hauswurz zum Gewand wird

Von: Andrea Gräpel

„Fea“ und ihre Schöpferin: Petra Schwab hat die 1,65 Meter hohe Pflanzenskulptur kreiert und mit allerlei Hauswurz eigekleidet. © Dagmar Rutt

Die Hauswurz hat im Garten von Petra Schwab in Erling eine besondere Bedeutung. Man findet sie dort überall – sogar in Gestalt einer Frau. „Fea“ ist ihr Name, weil sie in ihrem Hauswurzkleid ausschaut wie eine Fee.

Erling – „Überall, wo Steine sind, habe ich Hauswurzen“, sagt Petra Schwab aus Erling und gesteht eine gewisse Liebe zu diesem Dickblattgewächs. „Es ist unkaputtbar und eine Schutzpflanze für Haus und Hof“, weiß die 57-Jährige. Irgendwann habe ihre Schwiegertochter ihr ein Bild von einer Pflanzenskulptur geschickt. „Und da kam mir die Idee, auch mal in die Höhe zu bauen.“ Das war im Frühjahr 2020. Mittlerweile ist aus dem Projekt eine wunderschön anzusehende Frau erwachsen: Fea. Auf diesen Namen wurde die Pflanzenskulptur von Petra Schwabs elf Jahre alter Enkelin getauft. „Sie liebt Feen.“ Die Skulptur hat aber auch tatsächlich etwas Verwunschenes.

Petra Schwab hat ihre Liebe zum Garten und zur Hauswurz nach der Diagnose einer chronischen Erkrankung gefunden. „Im Garten bin ich jeden Tag. Und wenn es nur eine Stunde ist“, sagt sie. Und als sie das Foto von der Pflanzenskulptur in Händen hielt, sagte sie sich: „Das will ich auch.“ Den Anfang machte ein Holzpflock, den ihr Ehemann Helmut in den Boden schlug. Im Anschluss sammelte die Erlingern die vielen Tuffsteine, die sie in ihrem Garten hat, schichtete sie allmählich aufeinander und befüllte die Zwischenräume mit Schutt und Kakteenerde. Ihr Mann habe fleißig mitgeholfen, berichtet sie. „Er hat jeden Stein, den er auf seinen Fahrradtouren gefunden hat, aufgehoben und mitgenommen.“ Und so wuchs „Fea“ und wuchs und wuchs. Mittlerweile ist sie 1,65 Meter groß. Auf Brusthöhe hat Petra Schwab mit Hasendraht einen Busen geformt und ihn immer neu mit Moos befüllt. Auch ein alter Kaffeesack hat seine Verwendung in der Skulptur gefunden. „Bis in den Winter rein haben wir daran gearbeitet“, erzählt sie.

Im nächsten Frühjahr kaufte Petra Schwab dann „Hunderte Hauswurzen“ und platzierte sie auf dem Korpus – noch ohne Kopf. Erst ein Jahr später fand sie das passende Gesicht. „Ganz profan“, sagt sie, „eigentlich ein Blumentopf.“ Dem schlug sie den Boden aus und setzte ihn auf den Korpus, der im Laufe der Zeit immer mehr überwachsen war mit der Hauswurz und zu einem rosa-, purpur-, bläulich- und gelbschimmernden Kleid wurde. Diesen Sommer lässt die Pflanze die Skulptur erstmals vollendet aussehen.

Die Blütezeit der Hauswurz liegt zwischen Ende Mai und Ende August. Den Kopf bestückt Petra Schwab jedes Jahr neu und anders. In diesem Jahr ist es eine Petunie, die „Fea“ zu einer roten Haarpracht verhalf und sowohl die stolze Gartenbesitzerin als auch die Enkelin jeden Tag aufs Neue entzückt. Die drei Jahre Arbeit haben sich für sie mehr als gelohnt. „Man findet jedes Mal, wenn man hinschaut, etwas Neues. Man kann sich nicht sattsehen“, sagt Petra Schwab.