Freiwillige Feuerwehr Erling-Andechs

Von Andrea Gräpel schließen

Die Freiwillige Feuerwehr Erling-Andechs strahlt mit ihrer Mitgliederwerbung wie ein Leuchtturm aus den 44 Wehren im Landkreis hervor. Fünf Quereinsteiger hatten die Freiwilligen während Corona gewinnen können, nach ihrer Plakataktion im Frühjahr kamen noch mal neun dazu. Damit hat Erling nun nicht weniger als 55 aktive Mitglieder.

Erling – Schon nach der Plakataktion liefen bei der Freiwilligen Feuerwehr Erling über die Sozialen Medien Anfragen ein, wo denn die coolen Aufnahmen herkämen und wie es die kleine Ortsfeuerwehr schaffe, so viele Quereinsteiger zu gewinnen. Die Aktion war im März gelaufen, damals waren es fünf Neuzugänge – vier Männer eine Frau (wir berichteten). Und der Zulauf reißt nicht ab. In den vergangenen Wochen absolvierten nicht weniger als zehn Quereinsteiger und zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die aufgerückt sind, ihre „Basisprüfung der modularen Truppausbildung“. Die Freiwillige Feuerwehr Erling zählt damit 55 aktive Mitglieder.

Zum Vergleich: Die bereits gut aufgestellte und ebenso motivierte freiwillige Truppe des großen Nachbarn Herrsching wächst zwar auch, hat ein Vielfaches mehr an Einwohnern, aber aktuell „nur“ fast genauso viele Aktive.

„Wir sind um jeden Freiwilligen froh“, sagt Erlings Vorstand Florian Frey stolz. Zweiter Kommandant Maximilian Fendt ergänzt mit noch mehr Begeisterung: „Das hat alle unsere Erwartungen übertroffen.“ Fendt und Gruppen- und Zugführer Georg Feigl hatten sich federführend seit Juli der Ausbildung der Neuen angenommen. Darunter neun, die durch die Plakataktion geworben werden konnten, und Marina Herbert, die zu den ersten Quereinsteigern gehörte, aber nun erst Zeit für die Ausbildung hatte.

13-mal, zweimal im Monat, lernten die Neuen und die Zugänge der Jugendfeuerwehr die Basiselemente, die ein Feuerwehrmann im Einsatz braucht. Ganz nebenher aber auch, was Kameradschaft und Gemeinschaft bedeutet. Zuletzt beim gemeinsamen Weinfest mit den Erlinger Burschen und Madln. Drei Frauen und sieben Männer sind neu dabei, ausgenommen Felix Frey – der 29-Jährige war schon in der Jugendfeuerwehr und ist nach zwölf Jahren zurück zum Team gestoßen. Er ist der Jüngste der zehn Quereinsteiger, die nun erfolgreich die Prüfung ablegten. Der Älteste ist 61 Jahre alt. Die vier Jahre, die er noch aktiven Dienst versehen darf, will er mitnehmen. Fendt und Frey sind begeistert. „Das hat noch mal neuen Schwung in die Mannschaft gebracht“, sagt Fendt. „Ich find es super“, freut sich Frey.

Mit ihrer Quereinsteiger-Aktion ragt das kleine Erling aus den 44 Feuerwehren im Landkreis wie ein Leuchtturm heraus. „Das macht Freude“, sagt auch Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz, selbst 39 Jahre bei der Feuerwehr, viele Jahre als Vorstand und noch immer aktiv. Wenn er auch nicht mehr so oft Zeit hat, bei den Übungen dabei zu sein, rückt er als Maschinist immer noch zu Einsätzen aus. „Lkw fahren kann ich schon noch“, sagt er und freut sich, dass die aktive Truppe so bunt gemischt ist. „Jetzt haben wir sogar zwei Ärzte dabei.“ Und das alles ohne Werbeagentur und hohe Kosten. Die Erlinger Truppe geht gestärkt wie nie aus dieser Eigeninitiative hervor.

„Je mehr wir sind, desto besser sind wir aufgestellt“, sagt Florian Frey. Darum ist er aber auch weiterhin um jeden Freiwilligen froh.