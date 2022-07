Wieninger Schloss: Baustart greifbar nah

Von: Laura Forster

Teilen

Der Bebauungsplan wurde 2019 auf das Projekt rund ums Wieninger Schloss in Erling zugeschnitten. Noch vor Baustart lagen dem Bauausschuss nun etliche Änderungen vor. Unter anderem soll das „Schloss“ Türmchen erhalten. © Raumstation Architekten

Das Bauvorhaben rund um das Wieninger Schloss in Erling ist ein echtes Mammutprojekt. In der vergangenen Bauausschusssitzung am Dienstag wurde der Antrag für den Neubau von 27 Wohneinheiten besprochen. Außerdem stellte Architekt Tim Sittmann-Haury den Ausschussmitgliedern den Plan vor.

Erling – Seit mehr als 150 Jahren prägt das Wieninger Schloss an der Von-der-Tann-Straße das Ortsbild von Erling. Nun gehen die Pläne für das rund 30 000 Quadratmeter große Gelände im Westen des Dorfs in die nächste Runde. Nachdem im Herbst 2019 der vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt wurde, hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag über zwölf Anträge auf baurechtliche Genehmigung für den Neubau von 21 Wohneinheiten und die Sanierung des Schlosses zu sechs Wohnungen diskutiert.

Auf dem Gelände sind laut Sitzungsvorlage neben dem Schloss drei Häuser geplant, die auf dem freien Markt vermietet werden sollen. Im ersten Haus sollen sieben Wohneinheiten, aufgeilt auf drei Etagen, entstehen. Die Quadratmeterzahl variiert von rund 48 bis 193 Quadratmetern. Im zweiten Haus, das von der Grundfläche identisch ist, sind acht Wohnungen vorgesehen. Im Erdgeschoss sind zwei Einheiten mit rund 130 Quadratmetern, im ersten und zweiten Stock drei Wohnungen mit 50 beziehungsweise 80 Quadratmetern geplant. Im dritten Haus sowie im Schloss sind jeweils sechs Wohneinheiten vorgesehen. Die größten Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss des Schlosses mit 229 und 244 Quadratmetern. Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich. Außerdem sind alle Häuser mit Kellerabteilen ausgestattet. Neben einer Tiefgarage mit 48 Stellplätzen, die über das erste Haus zu erreichen ist, und einem Fahrradparkplatz mit 46 Rad-Parkplätzen, soll auch ein Kinderspielplatz auf dem Areal gebaut werden.

Architekt Tim Sittmann-Haury vom Büro Raumstation aus Starnberg, das das Projekt betreut, stellte im Bauausschuss auf Wunsch der Gemeinde noch einmal die Pläne vor. „Wir waren schon etwas irritiert, als wir von den zwölf Änderungen erfahren haben“, sagte Bürgermeister Georg Scheitz. „So etwas gab es noch nie. Das ist ein ganz neuer Bebauungsplan“, fügte Geschäftsführer Michael Kuch hinzu. Sittmann-Haury argumentierte damit, dass die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten waren, als der Bebauungsplan aufgestellt wurde.

So stimmten die Ausschussmitglieder Änderungen wie höheren Türmen am Schloss, einer Tiefgaragenneigung von 22,5 Prozent und verschiedenen Überschreitungen der Baugrenze zu. Nur die Schaffung eines überdeckten Freibereichs in Haus 1 wurde nicht bewilligt. „Wir schaffen damit einen Präzedenzfall. Das sollten wir unbedingt vermeiden“, sagte Michaela Eisenschmid (Bürgergruppe). Ihre Kollegen sahen das bis auf eine Ausnahme ähnlich. Nun gehen die Änderungsanträge an das Landratsamt.

Laut Kuch stehe dem Bau der sechs Wohnungen im Einheimischenmodell an der Herrschinger Straße schon seit Längerem nichts mehr im Weg – „der Bauantrag ist bereits durch“. Vergeben seien die Wohnungen allerdings noch nicht. Auch der Bau der 20 Appartements für Doktoranden des Max-Planck-Instituts in Seewiesen stehe laut dem Geschäftsführer in den Startlöchern. „Wir gehen für das gesamte Gelände von einem Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus“, sagte Architekt Sittmann-Haury auf Nachfrage.