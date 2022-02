Kloster und Merkur suchen die schönsten alten Fotos vom Bräustüberl Andechs

Von: Peter Schiebel

Wirt Josef Eckl, Kloster-Sprecher Martin Glaab und Pater Valentin (v.l.) im aktuellen Bräustüberl. © Andrea Jaksch

An Josefi vor 70 Jahren war Wiedereröffnung auf dem Heiligen Berg: Nun suchen Kloster Andechs und der Starnberger Merkur die schönsten alten Fotos vom Bräustüberl. Zu gewinnen gibt es eine Brotzeit.

Andechs – „Die Hoheiten soll’n sie halt auf Gras hi ’haun wia di andern a. A Prinz und a Prinzessin is a nix andres wiara andrer Mensch.“ So überliefert die Chronik des Klosters Andechs eine Begebenheit, als Prinz Ludwig, der spätere König Ludwig III. (1845-1921), mit seiner Gattin Therese im Bräustüberl des Klosters partout keinen Sitzplatz fand und deswegen nach dem Braumeister, Frater Jakob Neubauer, schicken ließ. Der reagierte wie geschildert – und hat damit beschrieben, was das Bräustüberl bis heute ausmacht: Auf dem Heiligen Berg sind alle gleich, Standesdünkel hat im Wirtshaus keinen Platz. Nun steht für Wirt Josef Eckl und seine Mannschaft ein besonderes Datum an. Am Samstag, 19. März, ist Josefi – und da jährt sich zum 70. Mal die Wiedereröffnung des Bräustüberls nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Kloster und der Starnberger Merkur nehmen dieses Jubiläum zum Anlass für eine Aktion. „Wir suchen alte Aufnahmen, besondere Impressionen und stimmungsvolle Fotografien aus dem Andechser Bräustüberl“, erklärt Kloster-Sprecher Martin Glaab. „Je älter und außergewöhnlicher, umso besser.“ Ob Stammtisch, gemütlicher Ausklang einer Wallfahrt oder ein anderer Anlass: Lassen Sie uns Ihre Fotos samt Informationen zukommen – und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück eine Brotzeit. Unter allen Einsendern verlosen wir nämlich drei Gutscheine im Wert von 200, 150 und 100 Euro, die im Bräustüberl eingelöst werden können.

Schicken Sie Foto samt Infos entweder per E-Mail an die Adresse redaktion@starnberger-merkur.de (Telefonnummer nicht vergessen) oder per Post an Starnberger Merkur, Redaktion, Gautinger Straße 10, 82319 Starnberg. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass die Fotos im Starnberger Merkur und in dessen Online-Kanälen sowie in Publikationen des Klosters verwendet werden dürfen. Einsendeschluss ist Sonntag, 13. März.

Ach ja: Josefi ist heuer noch aus einem anderen Grund wichtig fürs Bräustüberl. Ab dann ist nämlich wieder an sieben Tagen in der Woche geöffnet, montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Auch darauf freut sich Wirt Josef Eckl: „Es ist schön, wenn wir unsere Gäste wieder wie gewohnt empfangen können.“ Wie berichtet, hat das Bräustüberl aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit nur samstags und sonntags offen. Besondere Privilegien für Prinzen und solche, die sich dafür halten, gibt es aber auch dann nicht.

