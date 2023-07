Wohnprojekt für alle Generationen in Erling

Von: Peter Schiebel

Richtfest für ein 15-Millionen-Euro-Projekt (v.l.): Ralf Schmid (Projektleiter Maro-Genossenschaft), Michael Kuch (Gemeinde Andechs), Bürgermeister Georg Scheitz, Martin Okrslar (Maro-Vorstand), Adrian Vetter, Alexander Huber und Thomas Riefler von Holzbau Bubert Schmid, Ulf Rössler (Architektenbüro Dressler/Mayerhofer/Rössler), Claudia Götz (Tagespflege), Frank Dressler (Architekt), Julia Melnitzki (Leitung Tagespflege) und Susanne Leythäuser (Raum und Zeit Landschaftsarchitektur). © Dagmar Rutt

Auf der Baustelle der Maro-Genossenschaft in Erling wurde am Donnerstagnachmittag Richtfest gefeiert. Bis Sommer 2024 soll das Mehrgenerationenprojekt mit 31 Mietwohnungen und Tagespflege bezugsfertig sein.

Erling – Der Dank an die Nachbarn war beiden wichtig: Sowohl Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz als auch der Vorstand der Maro-Genossenschaft, Martin Okrslar, dankten den Anwohnern für deren Geduld mit der Baustelle zwischen Raiffeisenstraße und Schmiedanger in Erling. „Sie haben die Baustelle ja seit einem Jahr direkt vor der Nase – und wir haben von Ihnen bisher nur ganz wenig gehört“, sagte Okrslar anlässlich des Richtfests am Donnerstagnachmittag. In Nachbarschaft zum Haus Erling und zum Neubau der VR-Bank errichtet die Maro auf dem ehemaligen Mörtl-Grundstück ein Mehrgenerationen-Projekt mit 31 Wohnungen in zwei Gebäuden, Tiefgarage und Tagespflege.

Für Scheitz ist vor allem die Tagespflege ein ganz zentraler Punkt. „Das ist ein unwahrscheinlicher Gewinn auch für Herrsching, Seefeld und Traubing“, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. 17 Plätze sollen Senioren dort zur Verfügung stehen, um auch einmal die Angehörigen entlasten zu können. Betreiber der Einrichtung im Erdgeschoss des südlich gelegenen Hauses wird die in Wielenbach ansässige „Villa Via Vita“, wie die Maro mitteilte. Dass das Richtfest zum Teil in den künftigen Räumen der Tagespflege stattfand, war für Maro-Chef Okrslar so etwas wie ein gutes Omen. „Ich bin mir sicher, die gute Laune und die gute Stimmung wird in den Räumen gleich hängen bleiben“, sagte er laut Redemanuskript. Angrenzend zur Tagespflege im Erdgeschoss entsteht ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche, WC und Gästezimmer, der den Bewohnern zur Verfügung steht. Im Untergeschoss des nördlich gelegenen Hauses wird ein Werkstattbereich eingerichtet.

Wohnungen sind bereits vergeben

Im Sommer kommenden Jahres soll das mit Kosten von knapp 15 Millionen Euro kalkulierte Projekt fertig sein. Die 31 genossenschaftlichen und barrierefreien Mietwohnungen von zwei bis fünf Zimmern sind bereits vergeben, wie die Maro mitteilte. Mehr als die Hälfte davon seien Förderwohnungen mit Zuschuss vom Landratsamt. Bei der Vergabe aller Wohnungen seien aufgrund der eigenen Richtlinien Bürger mit Ortsbezug zu Andechs bevorzugt worden.

Die Genossenschaft versucht bei ihren Vorhaben, bereits ein bis zwei Jahre vor dem Einzug eine funktionierende Hausgemeinschaft zu bilden. Die künftigen Bewohner treffen sich bereits während der Bauphase einmal monatlich mit dem Projektleiter, um über relevante Themen wie Arbeitsgemeinschaften, Hausmeistertätigkeiten, Bewirtschaftung und vieles mehr zu sprechen.

Viele der künftigen Bewohner nutzten denn auch die Gelegenheit, um zusammen mit Verantwortlichen, Planern, Baufirmen, Nachbarn und Vertretern der VR-Bank das Richtfest zu feiern. Die Maro wolle den Mietern „ein gutes Zuhause“ schaffen, betonte Okrslar. Dazu gehören neben der besonderen Wohnform eine Solaranlage auf dem Dach, die die Bewohner mit Mieterstrom versorgt, und ein Mobilitätskonzept. Es beinhaltet Carsharing-Autos für die Mieter sowie einen Fahrradanhänger und ein Lastenfahrrad, die den Bewohnern zur Verfügung stehen.

Lob vom Bürgermeister für den Architekten

Das Konzept sei für den Standort gut durchdacht, sagte Georg Scheitz und lobte die Arbeit des Architekturbüros Dressler, Mayerhofer, Rössler. Dem schloss sich Maro-Chef Okrslar an. Er sprach von einem „tollen Entwurf“. In seinen Dank schloss der Vorstand auch viele andere Mitarbeiter und Partner ein, darunter die beteiligten Baufirmen, die Mitglieder der Genossenschaft, die in Anteile in Andechs investiert hätten, und die finanzierende VR-Bank. „Es ist einfach super, wenn man eine Bank an seiner Seite hat, bei der die Vorstände noch echte Banker sind, die sich etwas trauen, und nicht nur vorsichtige Geld-Manager“, sagte er. Ein besonderer Dank ging an den Bürgermeister und die ganze Gemeindeverwaltung. „Leute, wenn ihr in Zukunft am Rathaus vorbeifahrt, werft bitte alle Vorstellungen, die aus irgendwelchen Beamtenwitzen kommen, aus dem Kopf raus“, betonte Okrslar. Im Andechser Rathaus säßen ganz viele Mitarbeiter, die sich engagierten und eine wahnsinnig gute Arbeit machten.