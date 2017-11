Neuer Festivalversuch

Die Orff-Festspiele sind Vergangenheit, ein Orff-Fest soll die Zukunft sein. Das hatten Wilfried Hiller als Vorsitzender der Carl-Orff-Stiftung und Florian Zwipf-Zaharia als Veranstalter schon für dieses Jahr geplant, 2018 soll es nun Wirklichkeit werden.

Andechs – Das Programm des Nachfolgefestivals der Orff-Festspiele, die 2015 eingestampft worden waren, war fertig und die Künstler gebucht – nur wenige Tage, bevor der Vorverkauf beginnen sollte, musste Zwipf-Zaharia Mitte Oktober für seine Firma Cultus Productions Insolvenz anmelden (wir berichteten). Eine Wiederbelebung der Festspiele erstickte damit im Keim. „Das war nicht das endgültige Aus“, hatte die Geschäftsführerin der Carl-Orff-Stiftung, Ute Hermann, gleichwohl prophezeit. Sie sollte Recht behalten.

Mittlerweile Intendant des Festspielhauses in Füssen, hat der Allgäuer Zwipf-Zaharia offenbar wieder Fuß gefasst und seit Beginn des Jahres auch eine neue Firma, die Arte-Musica-Poetica UG. Mit diesem Veranstaltungsbüro greift er die Pläne aus dem Jahr 2016 zusammen mit der Carl Orff-Stiftung wieder auf. Hiller ist freilich mit an Bord. Der 58-jährige Zwipf-Zaharia hatte den Orff-Schüler im vergangenen Jahr strahlend als „Aktivposten“ präsentiert. Neu dazu gekommen ist Hansjörg Albrecht. Der 45-Jährige ist Dirigent, Organist und Cembalist. Er ist seit 2005 Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores und des Münchener Bach-Orchesters.

Anders als das Orffsche Festspiel bleibt der Kultursommer in Garmisch begraben, den Zwipf-Zaharia viele Jahre veranstaltete. Ebenso der Kulturherbst Geretsried, dessen schlechter Vorverkauf die Insolvenz 2016 und damit das vorläufige Ende der Festspiele eingeläutet hatte.

Das „Carl Orff Fest Andechs Ammersee 2018“ findet für die Dauer von einer Woche im Sommer nächsten Jahres statt. Das Konzept lehnt sich an die schon im Vorjahr präsentierte Idee an. Das Programm setzt sich aus Konzerten, Lesungen, einem Kinder-Workshop sowie dem international ausgeschriebenen Carl-Orff-Kompositionswettbewerb zusammen. Die Einzelheiten dazu wollen die Veranstalter erst bei einem Pressegespräch in der kommenden Woche verraten.

Im Unterschied zu den 2015 ausgelaufenen bekannten und erfolgreichen Orff-Festspielen gibt es bei dem nun neuen „Carl Orff-Fest“ mehrere Spielorte rund um den Ammersee neben dem Klosters Andechs. Dort auf dem Heiligen Berg hatte die Festspieltradition in Gedenken an den Komponisten 1998 ihren Anfang genommen. Orff hat in der Schmerzhaften Kapelle seine letzte Ruhestätte. Dießen, als letzter Wohnort Orffs, gehört ganz sicher zu weiteren Spielorten, „wie einige andere rund um den Ammersee“, verrät Marcus Mayr. Auch seine Agentur für Public Relation war schon im vergangenen Jahr in die Wiederbelebung der Festspieltradition eingebunden.