Preisgekröntes Brot aus Andechs

Von: Lara Listl

Teilen

Stolz auf ihren dritten Staatsehrenpreis: Das Team der Andechser Bäckerei Benedikter mit (v.l.) Bianka Benedikter, Christoph Benedikter, Michal Przepiora, Claus Mühlbauer, Elke Schreiber und Bettina Kolbe. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Andechser Bäckerei Benedikter zählt zu den besten im Freistaat. Zum dritten Mal wurde sie mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Diesen vergab erstmals Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Andechs – Bayern ist stolz auf sein ausgezeichnetes Bäckerhandwerk. Zum 22. Mal vergab der Freistaat den Staatsehrenpreis für die 20 besten Bäckereien. Bei einem Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz überreichten Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger Medaillen und Urkunden an die Meisterbetriebe. Als „bayerischen Oscar der Bäcker“ bezeichnete Söder den Preis für hervorragende Lebensmittel und lobte die 20 Gewinner: „Das ist regionale Qualität und Wertschöpfung pur. Dafür verdienen sie Wertschätzung und Respekt.“ Zum dritten Mal erhielt dabei auch die seit 1897 in Familienbesitz bestehende Traditionsbäckerei Benedikter in Andechs die begehrte Auszeichnung.

Schon 2009 und 2019 wurde der Betrieb mit dem Preis geehrt, damals noch von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Dass dieses Mal der Ministerpräsident die Laudatio hielt, war auch für Bäckermeister Christoph Benedikter ein Novum. Im Jahr 1990 übernahm er die Backstube von seinem Vater Alfred Benedikter. Seine Ausbildung absolvierte er an der Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks in Gräfelfing. „Das Wichtigste ist es, unsere gute Qualität beizubehalten“, so der Bäckermeister.

Das ist ihm gelungen: Die Grundlage für die Auszeichnung mit dem Staatsehrenpreis sind herausragende Ergebnisse bei den jährlichen Brotprüfungen des Landesinnungsverbandes. Bei dieser bekam die Bäckerei Benedikter heuer vier Goldmedaillen für wiederholte Spitzenqualität ihrer Brotsorten „Kientaler“ und „Kornkracher“, des Ramseer Bauernbrotes und ihres Holzofenbrotes verliehen. Dazu gab es sechsmal die Bestnote „Sehr gut“ fürs „Kornkracher“, das Starnberger Holzofenbrot, das Krustenbrot, das „Kientaler“, das „Ramseer“ und die Sorte „Holzriese“. Mit „Gut“ wurden das „Urkorn“, das Sonnenblumenbrot, das Dinkelweißbrot, das „Ammersee“ und das Mischbrot bewertet.

Täglich um 2 Uhr morgens startet die Bäckerei Benedikter ihr Handwerk. Insgesamt backt das fünfköpfige Team aus Bäckermeister, Konditor und drei Bäckergesellen 20 verschiedene Brotsorten aus regionalen Zutaten im traditionellen Holzofen. Pro Tag stehen etwa zehn Sorten im Geschäft in der Andechser Straße 25 zur Auswahl. Dazu gibt es Semmeln, Brezen, süße Backwaren und Kuchen von Konditormeister Klaus Mühlbauer sowie aktuell zur Adventszeit auch Plätzchen und Stollen. Der Schwerpunkt liegt auf den Brotsorten, sagt Christoph Benedikter. „Wir haben eine gute Stammkundschaft, die auch von außerhalb des Landkreises wegen unseres Brotes zu uns kommt.“ Er liebe seinen Job, das Bäckereiteam sei gut eingespielt und er stecke viel Zeit und Aufwand in seine tägliche Arbeit. Seine Frau Bianca Benedikter führt das Geschäft und den Laden, in dem derzeit 25 Angestellte arbeiten. Das finden sie auch ausreichend, über Personalmangel können die beiden derzeit nicht klagen. Aktiv nach neuen Mitarbeiterin suchen müssen sie nicht. „Doch gute Leute kann man immer gut gebrauchen“, sagt Christoph Benedikter.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder (2. v. r.) übergab die Urkunde gemeinsam mit Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger (l.) an die Bäckerei. © Sebastian Widmann