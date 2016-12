Der Christbaum unseres Lebens

Jeder Anhänger erzählt eine Geschichte: Ulrike Schüle am traumhaft schöne n Weihnachtsbaum, an dem am Heiligen Abend natürlich die Bienenwachskerzen brennen.

Von Marie MakowkaFrieding – Der Engel, die Brosche, die Sterne, die Figuren, ja sogar die Schrauben ... – jedes Teilchen am Weihnachtsbaum von Ulrike und Wolfgang Schüle erzählt eine kleine Geschichte aus ihrem Leben.

Seit ihrer Kindheit bastelt die 73-Jährige die filigranen Einzelstücke – meistens in Form von Herzen und Sternen – aus goldener und silberner Metallfolie und versieht sie mit symbolischen oder persönlichen Details. Jetzt hat das Ehepaar die kleinen Meisterwerke wieder vom Dachboden geholt und liebevoll an den prächtigen Tannenbaum gehängt.

Ulrike Schüles Bastelleidenschaft begann im Alter von 14 Jahren, als sie bei ihrer Klavierlehrerin Ellen in München kleine selbstgemachte Ornamente sah. „Ich erzählte meiner Mutter, wie schön das aussah und dass ich sowas auch machen möchte“, erinnert sie sich. Gesagt, getan. Mama und Tochter fingen an zu basteln, zu schnipseln, zu falten und zu kleben. Damals noch mit Goldpapier, die heutigen Metallfolien gab es in den 1950er-Jahren noch nicht. Umso größer war die Freude, als ihr Vater Josef – ein Grafiker und dadurch Stammkunde bei einem Geschäft für Papier- und Zeichenbedarf – eines Tages mit einer 20 Meter langen Rolle goldener Metallfolie nach Hause kam.

Zusammen mit ihrer Mutter Marie-Therese zauberte Ulrike Schüle Christbaumschmuck in verschiedenen Formen, das allermeiste natürlich in Gold. Für die Tochter wurde die Bastelei immer mehr zu einer Leidenschaft, in die sie viel Zeit investierte. „Oft kam ich von der Schule heim, erledigte meine Hausaufgaben und häuslichen Pflichten und setzte mich dann noch mehrere Stunden an die kleinen Kunstwerke“, erzählt sie. Oft bastelte sie bis Mitternacht. Für eine Figur braucht sie ungefähr zwei Stunden. Eine Passion, die sie eine Zeitlang auch mit ihren Kindern Florian und Franziska teilte.

„Einen Kurs oder Ähnliches habe ich nie belegt“, erzählt die frühere Lehrerin an der Friedinger Volksschule. „Ich habe mir die Formen und Bastelmuster seinerzeit bei meiner Klavierlehrerin abgeschaut und mit verschiedenen Haushaltsutensilien ausprobiert“, sagt die 73-Jährige. Darunter sind Stricknadeln und Zirkel genauso wie Gläser, Käseschachteln oder Spiegel.

Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Die einzelnen Christbaumanhänger sind ganz unterschiedlich verarbeitet und immer mit kleinen Details versehen, die jedem einzelnen Stück eine ganz persönliche Note verleihen. Hinzu kommen noch Permanent-Stifte, mit denen Ulrike Schüle in unterschiedlichen Farben noch bestimmte Akzente setzt.

Außerdem fügt die Pädagogin jedem Schmuckstück ein familiäres Detail hinzu, wodurch jedes Unikat eine Geschichte erzählt. Insgesamt sind über viele Jahre hinweg rund 80 Stücke erstanden – für den Christbaum wählt sie jedes Jahr „so zirka 40 Teile“ aus.

Die Vöglein

Acht selbstgebastelte Vögelchen gibt es. Sie symbolisieren eines ihrer Lieblingsliedern: „Es singt wohl ein Vöglein die ganze Nacht.“ Ulrike Schüle: „Für mich bringen Vögel eine gewisse Leichtigkeit und Freiheit, die sich auch nach oben – zu Gott – bewegen kann. Sie sind für mich ein Symbol hörbarer Fröhlichkeit bis hin zur nicht hör- oder sehbaren Fröhlichkeit, wenn sie in der hohen Luft fliegen. Und diese Symbolik passt gut in die Weihnachtszeit.“

Der Spiegel

Einige der Herzen haben einen kleinen Spiegel in der Mitte. Dahinter steckt eine einfache, aber schöne Bedeutung. „Man findet ja überall im Haushalt kleine Spiegel, die man nicht mehr braucht“, so Schüle. „Also habe ich die gesammelt und mit einem Glasschneider passend zugeschnitten.“ Nun sorgen die Spiegelherzen für schöne Lichteffekte am Baum und stehen für die Selbstreflexion und die Verbindung zum eigenen Geist.

Figuren in Käse-Schachteln

Neben ihrer Leidenschaft für Metallfolie modellierte Ulrike Schüle einige Zeit mit Modellierwachs. Mit feinster Handarbeit zauberte sie aus Wachsklumpen kleine Figürchen, die sie mit Stoff aus eigenen Kleidern verkleidete. Sie sollten jeweils einen Knaben in seinem Bettchen darstellen. Doch es fehlten noch die Betten für die knapp zehn Zentimeter großen Figürchen. „Da kam mir die Idee, den Rand von Geramont-Schachteln zu nehmen.“ Dieser eigne sich super dafür. Und mit ein bisschen schimmerndem Stoff, Goldspitzen und ein paar Perlen war im Nu ein Bettchen für die Knaben geschaffen.

Die Brosche

Diese schwarze Brosche stammt von Ulrike Schüles Mutter Marie-Therese. Um 1980 fand sie das Andenken in ihrer „Schatzkiste“. Prompt hatte sie die Idee, die Brosche mit Goldfolie zu unterlegen und daraus ein Stück für den Christbaum zu machen. Ursprünglich lebte die Familie in München und Ulrike Schüles Mutter spazierte gerne am Nymphenburger Kanal entlang, da dort immer Enten schwimmen. „Meine Mutter liebte es, die Entchen zu beobachten, besonders wenn sie in einer Reihe hintereinander herschwammen“, erinnert sie sich.

Der Barockstern

Er stammt aus dem Jahr 1957 und hat für Ulrike Schüle eine ganz besondere Bedeutung. Denn er repräsentiert nicht nur ihre Anfänge in der Bastelei, sondern ist eine Erinnerung an ihre Jugend, als sie mit ihrer Mutter das Hobby anfing, und ihr Vater sie später mit damals hochmoderner Metallfolie überraschte. Einen Stern in dieser Form hatte Ulrike Schüle bei ihrer Klavierlehrerin Ellen in München gesehen und versucht ihn nachzumachen. Zum Formen benutzte sie hauptsächlich Stricknadeln und verzierte einige Stellen mit Permanent-Stift.

Der Hochzeitsschleier

Der Hochzeitsschleier „An diesen Tag denke ich gerne zurück – es war so ein schönes Fest.“ Die Rede ist von der Hochzeit ihrer Tochter Franziska. Gerne erinnert sich Ulrike Schüle an das traumhaft schöne Wetter an jenem besonderen Tag und an ihre wunderschöne Tochter. Ein kleines Stück aus Franziskas Schleier hat sie ausgeschnitten und damitdiesen goldenen Engel verziert.



Die Schrauben

Eine der tragischsten Geschichten ihres Lebens verbindet Ulrike Schüle mit diesen zwei Schrauben, die in einem glitzernden Kästchen angeklebt sind. Erinnerungen an einen schweren Autounfall im Jahr 1993. Sie war auf dem Nachhauseweg und kurz vor Andechs, als ein Autofahrer sie in einer Kurve von der Straße drängte. Ein Schädelhirntrauma, ein zertrümmertes Knie und eine dreimonatige Gedächtnislücke waren die Folgen. In einer Operation am rechten Knie wurden der damals 50-Jährigen zwei Schrauben eingesetzt und nach dem erwünschten Heilungsprozess wieder entfernt. Diese durfte sie behalten. „Es ist zwar skurril, so was an einen Christbaum zu hängen, aber es erinnert mich daran, wie viel Glück ich hatte und dass man das Leben schätzen sollte.“ Marie Makowka