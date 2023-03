Teilen

Am Fuße vom „Heiligen Berg“, im „Florian-Stadl“ des Benediktinerklosters Andechs, findet vom 17. März bis 19. März der Andechser Ostereiermarkt 2023 statt.

Über 47 Künstlerinnen und Künstler aus der Österreich, Russland, Frankreich und Deutschland – vorwiegend aus Bayern – zeigen eine unendliche Fülle künstlerischer Gestaltung des Objektes Ei, genauer gesagt, dessen Schale. Diese Ausstellung ist nicht nur wegen ihrer Internationalität, sondern vor allem wegen der gezeigten Kunstwerke weit über die Grenzen von Deutschland bekannt. Es stellen nicht nur Hühner, Wachteln, Puten, Fasane, Schwäne, Strauße, Enten, Gänse, oder Wellensittiche ihre Eierschalen zur Verfügung, sondern es sind kunstvoll gestaltete Holz-, Porzellan- und Glaseier zu sehen.

Die Eier werden nicht nur mit Öl-, Aquarell-, Natur-, Tempera-, Plaka-Farben und Tusche bemalt oder mit der Feder gezeichnet, sondern sie werden auch blattgoldverziert, gebohrt, graviert, geätzt, gelötet, aufgeschnitten und mit Klosterarbeiten sowie mit Zinn- und Wachsfiguren, Glasperlen u.v.m geschmückt.

Jedes Ei hat seinen Charakter: als Motive dienen u.a. alt übernommene Ornamente, Sinnbilder, Menschen, Tiere, Landschaften, Bauten, grafische Darstellungen, religiöse sowie folkloristische Bilder und Symbole. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Besucher können den jeweiligen Künstlern bei der Arbeit zusehen, die gerne die verschiedenen Techniken zeigen und ihre Fragen beantworten.

Andechser Ostereiermarkt Öffnungszeiten 17.03 - 19.03.2023

Geöffnet ist der Andechser Ostereiermarkt am Freitag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Samstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.