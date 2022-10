Antonia Treitinger und Moritz Grün sind die GrünLand-Masters-Champions 2022

GrünLand-Masters-Sieger des Jahres 2022: Antonia Treitinger und Moritz Grün. © Stefan Heigl

Die vierte Ausgabe des GrünLand Masters im Golfclub Starnberg ist gespielt – und es gibt neue Sieger.

Die Siegerpokale gehen diesmal an Antonia Treitinger, Clubmeisterin aus dem Golf Resort Bad Griesbach, und Moritz Grün, Clubmeister des GC Wörthsee. Die Top-Drei der Damen- und der Herrenkonkurrenz gehen ebenso auf Reisen wie die Gewinner der Sonderwertungen.

Die Gewinner der 4. GrünLand Masters auf der Anlage des GC Starnberg

Die Golfzeitung GrünLand des Münchner Merkur hatte auch in diesem Jahr alle Clubmeisterinnen und Clubmeister in und um München eingeladen, um die vierte Edition des Masters, einer Art Champions League in der bayerischen Golf-Landschaft, auszutragen. Trotz Regens präsentierte sich die Anlage des GC Starnberg in einem sehr guten Zustand und wurde von allen Seiten gelobt. „Ich finde dieses Event mega. Das alles hier auf die Beine zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit. Da kommt man auf jeden Fall gern. Der Platz war trotz des Wetters in einem super Zustand, die Grüns waren treu und schnell“, so Antonia Treitinger. Die 19-jährige Clubmeisterin aus dem Quellness Resort Bad Griesbach siegte mit 72 Schlägen vor Sophia Ratberger (Münchener GC/73). Bronze holte Rachel de Heuvel (GC Olching/76).

Neuer GrünLand-Masters-Champion der Herren ist Moritz Grün aus dem GC Wörthsee. Grün siegte ebenfalls mit einer 72er-Par-Runde vor Nationalspieler und Team-Europameister Tim Wiedemeyer (Münchener GC/76) und Leopold Heß vom G&LC Holledau (77). „Das ist wirklich ein tolles Turnier. Die Idee, alle Clubmeister einzuladen, um den Endjahrestitel auszuspielen, finde ich total genial“, so Grün. Die beiden neuen Champions erhielten neben dem Wanderpokal, auf dem nun ihr Name eingraviert wird, jeweils einen Trachtenjanker aus dem Münchner Modehaus CocoVero sowie Reisegutscheine in Top-Hotels in Österreich bzw. Südtirol.

Die Wertungen Nearest to the Pin gewannen Treitinger (2,30m) und Wiedemeyer (2,77), beim Longest Drive hatten Michèle Holzwarth (GC Starnberg) und Marc Leon Lange (GC Schloss Egmating) die Nasen vorn. Die Gewinner der Sonderwertungen erhielten jeweils eine Reise zu einer der neun bayerischen Spielbanken inklusive Verpflegung und Glücksspiel-Schnuppern. In der Konkurrenz des gastgebenden GC Starnberg siegten Holzwarth und Christian Preußler, die für ihre besten Clubscores jeweils eine Reise ins Hotel Maximilian in Bad Griesbach gewannen.