Auf die Schnelle 260 Parkplätze im Gewerbegebiet Gilching-Süd

Ein Grundstückseigentümer will im Gewerbegebiet Gilching-Süd vorübergehend 260 Parkplätze anbieten. Die Mitglieder des Haupt- und Bauausschusses nahmen den Vorschlag positiv auf.

Gilching – Nicht nur im Zentrum der Gemeinde Gilching werden Verkehr und zunehmend überfüllte Parkplätze zum Problem. Auch im Gewerbepark Gilching-Süd sind schon seit Jahren wild geparkte Pkw, Lkw und Busse ein Ärgernis. Nun könnte es eine Zwischenlösung geben: Dem Haupt- und Bauausschuss des Gemeinderats lag in seiner Sitzung am Montagabend das Angebot eines Grundstücksbesitzers vor, der sein 8000 Quadratmeter großes Areal am Eingang des Gewerbegebiets vorübergehend als Parkfläche zur Verfügung stellen will.

Der aus Kaufbeuren stammende Bürger möchte nicht genannt werden, und das Angebot gilt auch nur bis zur Bebauung seiner Fläche. „Wir wurden deshalb immer wieder angesprochen, haben bisher aber abgelehnt, weil wir mittelfristig unser Grundstück in mehreren Bauabschnitten als Mietobjekt bebauen wollen“, stellt der Anbieter in einem Schreiben an die Gemeinde fest.

Die Idee für das Provisorium sei in Kooperation mit Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt), entstanden. Ein Provisorium insofern, so der Antragsteller, als dass sich alle Beteiligten im Klaren darüber sind, dass es mittelfristig eine Dauerlösung an anderer Stelle geben muss. Als Beispiel führte er die Parkhäuser auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und im Asto-Park an der Friedrichshafener Straße an.

Aktuell könnten auf die Schnelle 260 Stellplätze realisiert werden. Allerdings unter der Auflage, dass die Parkplätze nur Mitarbeitern der ansässigen Firmen zur Verfügung stehen, die Nutzungsdauer auf höchsten fünf Jahre beschränkt wird und dass der Parkplatz nicht für Lkw und Busse gedacht ist. Ausgeschlossen ist außerdem die Nutzung für Floh- oder andere Märkte.

Die Mitglieder des Haupt- und Bauausschusses nahmen den Vorschlag positiv auf. „Es braucht dafür auch keinen Beschluss und keinen Bauantrag“, stellte Bauamtsleiter Max Huber fest. Im Übrigen würden keine Dauerparker geduldet, sagte er. Huber betonte zudem, dass generell in punkto Verkehr im Gewerbegebiet Süd schnellstmöglich etwas getan werden müsse. „Der Bau eines Parkhauses wird unerlässlich sein. Außerdem muss der ÖPNV noch mehr ausgebaut werden.“

Aufgrund der Befürwortung im Haupt- und Bauausschuss will der Grundstückseigner nun spätestens im kommenden Frühjahr mit der Errichtung des Parkplatzes beginnen. ph