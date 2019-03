Levent im Finale von „Dein Song“ - jetzt trifft er auf diesen prominenten Musikpaten

Der 15-jährige Stockdorfer Levent hat beim Casting von „Dein Song“ auf dem Fernsehkanal Kika überzeugt.

Stockdorf– Levent aus Stockdorf hat das Casting des Wettbewerbs „Dein Song“ auf dem Fernsehkanal Kika überstanden. Jetzt musste die Jury entscheiden: Wie gut waren alle 16 Songs, die weitergekommen sind, im Vergleich? Bei welchem Song bedarf es noch viel Hilfe, welcher ist schon perfekt? In welchem Kandidaten steckt noch viel unentdecktes Potenzial? Wer schafft es ins Komponistencamp oder gar direkt ins Finale und wer muss nach Hause fahren?

Im Fall des 15-jährigen Stockdorfers war die Jury von seinem ausgereiften Song „Hottest girl!“ so sehr überzeugt, dass sie ihn direkt ins Finale schickte. In der heutigen Sendung trifft Levent als erster Kandidat auf seinen prominenten Musikpaten. Levent darf in Berlin mit Sänger, Songwriter und Produzent Nico Santos im Musikstudio arbeiten. Nico Santos, der mit den Singles „Rooftop“ und „Safe“ große Erfolge feiert und auch für andere Musiker wie Mark Forster oder Helene Fischer komponiert, ist begeistert von Levents musikalischen Fähigkeiten.

mm

Lesen Sie auch:

Unbekannter soll „Briefbombe“ in Bank deponiert haben - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mit einem Bild nach einem Verdächtigen, der im November in der VR-Bank in Herrsching mit einem Kuvert mit der Aufschrift „Briefbombe“ einen Großeinsatz ausgelöst hat.