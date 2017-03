Störung auf der S6 - Lage normalisiert sich

Gauting - Bei der S-Bahn-Linie S6 kam es am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen wegen eines technischen Defektes. Betroffen waren Fahrgäste mit Ziel Gauting.

Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Gauting konnten die S-Bahnen der Linie S6 in Richtung München zwischen 6:16 Uhr und 7:09 Uhr nicht in Gauting halten. Die Störung ist mittlerweile behoben, die Züge können in Gauting wieder halten.

Folgende Einschränkungen hatte die Störung zur Folge: