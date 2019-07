Mit 2,2 Promille am Steuer

Sternhagelvoll hat sich ein 36-jähriger Mann aus Herrsching hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt. Zum Glück stoppte ihn die Polizei.

Gilching - Der Mann war so betrunken, dass er den Beamten beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug am Samstagabend gegen 23.30 Uhr fast in die Arme fiel: Die Streife hatte den 36-jährigen Herrschinger an der Brucker Straße in Gilching gestoppt. Der freiwillige Atemalkoholtest, den der Mann laut Polizeibericht erst nach mehreren Versuchen schaffte, ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der Führerschein des Herrschingers wurde noch in der Nacht sichergestellt.