Umbau in MS-Klinik: Kurze Wege, viel Komfort

Von: Sandra Sedlmaier

Hier entsteht der Anbau Süd: Campusentwickler Florian Wagner steht auf dem Gelände, auf dem neue Therapieräume und Patientenzimmer geplant sind. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Marianne-Strauß-Klinik in Kempfenhausen investiert bis Ende 2027 rund 40 Millionen Euro in einen umfassenden Umbau. Ein Teil der Arbeiten ist jetzt abgeschlossen. Die neuen Patientenzimmer im dritten Stock des Längsbaus sind genau nach den Vorstellungen von Patienten konzipiert worden und seit Jahresbeginn in Betrieb.

Kempfenhausen – Die neue Station im dritten Stock des Längsbaus der Kempfenhauser Marianne-Strauß-Klinik bietet vor allem eines: Platz. Der Flur, von dem die acht Doppel- und fünf Einzelzimmer abgehen, ist breit und gut beleuchtet, und es gibt einen geräumigen Speisesaal. Vor allem aber sind die Zimmer extrem funktional eingerichtet, wohnlich und durchdacht. Sie spiegeln wider, worum es den Verantwortlichen geht: Die MS-Patienten sollen sich rundum wohl fühlen.

Dafür nimmt die Klinik 35 Jahre nach ihrer Eröffnung viel Geld in die Hand und wird auch großzügig vom Freistaat unterstützt, wie Campusentwickler Florian Wagner sagt. Er koordiniert seit 2016 die Um- und Neubauten auf dem Gelände am Milchberg. Die Begeisterung ist ihm anzumerken. „Weil dieser Umbau nachhaltig ist“, sagt er.

Sprossenwände: Auf der neuen Station im dritten Stock sind sie im Flur, weil in den Zimmern wegen der Dachschrägen zu wenig Platz ist. Patienten schätzen dieses Gerät, um sich daran hochzuziehen, wie Mitarbeiterin Hediye Dagimlar (r.) und Krankenschwester Mirjana Milicevic-Hirsch demonstrieren. © Photographer: Andrea Jaksch

Ihm gefällt etwa, dass die neuen Zimmer genau auf den Bedarf der Patienten zugeschnitten sein werden. Und dass es gelungen ist, den genehmigten und mit Fördergeldern ausgestatteten geplanten Neubau im Park der Klinik zu vermeiden und dennoch die Förderungskriterien des Freistaats zu erfüllen. Das sei auch dem beauftragten Architektenbüro Ehrhard-Di Pancrazio aus Mindelheim zu danken. „Der Neubau hätte den Park zerstört“, sagt Wagner und dankt für die Unterstützung seitens der Regierung von Oberbayern und des Gesundheitsministeriums. „Irre, wie die uns helfen“, sagt er. „Eine zugesagte Förderung aufzulösen und trotzdem so viel Förderung zu erhalten, ist nicht alltäglich.“

Die Umplanung ohne Neubau habe auch den Vorteil, dass die Wege sehr viel kürzer seien, sagt Wagner. „Unsere Patienten sind ja gehbehindert, die haben keine Kraft.“ Möglichst kurze Wege in der Klinik, mehr Platz für Rollstuhlfahrer und möglichst viele Annehmlichkeiten im Zimmer, etwa eine Sprossenwand, „damit sich der Patient aus dem Rollstuhl hochziehen kann und das Gefühl hat, dass er steht“, wie es Wagner beschreibt: Das waren wichtige Prämissen für die Planung.

Um die neue Station im dritten Stock des Längsbaus zu schaffen, wurden aus ältlichen Ein-Zimmer-Appartmentes fürs Personal moderne Patientenzimmer. Dafür mussten Wände weichen und der Betondeckel unter dem noch erhaltenswerten Dachstuhl aufgeschnitten werden. Im Kernbereich der Station sind Arbeitsräume, Stationszimmer und ein Speisesaal mit Aussicht auf die Felder und zum See. Die neuen Patientenzimmer haben zwar eine Dachschräge, die aber kaum auffällt dank der Raumhöhe und der Gauben, deren Fenster sehr tief gezogen sind – damit ein Rollstuhlfahrer die Aussicht genießen kann.

Musterzimmer: Dieser Raum ist seit rund einem Jahr in Betrieb und hat sich inzwischen mehrfach verändert. Der Tisch links etwa wurde durch einen Klapptisch ersetzt – so ist mehr Platz für den Rollstuhl. © MS-Klinik

Was ein MS-Patient und Rollstuhlfahrer in einem Klinikzimmer braucht, weiß er am besten selbst. Deshalb hat die Klinik ein Musterzimmer eingerichtet, zu dem jeder Bewohner seine Verbesserungsvorschläge nennen konnte. 250 000 Euro habe das Musterzimmer gekostet, sagt Wagner. Der Mängelkatalog der Patienten hat zu der aktuellen Ausstattung unter anderem zu einem besonderen Schrank, einem Ablagebrett neben der Toilette und weiteren Steckdosen geführt. „Wir wollten wissen: Was braucht ein Patient wirklich? Keiner von uns sitzt im Rollstuhl“, sagt der Campusentwickler. „Den Patientenschrank zum Beispiel haben wir immer wieder umgebaut.“ Das Brettchen neben der Toilette und eine extra Lampe helfen immens, wenn man selbst den Katheter wechselt. „Damit hat man eine Ablage für den Beutel und ausreichend Licht.“ Im Bad herrscht Platz: Jedes Zimmer hat ein 5,7 Quadratmeter großes Badezimmer.

Aktuell verfügt die MS-Klinik Kempfenhausen über rund 100 Betten, die auch während der Umbauphase stets verfügbar sein müssen. Nach dem Umbau, der bis Ende 2027 dauert, werden es 120 Betten sein. Dieses Jonglieren stellt die Planer vor eine Herausforderung. Die Mitarbeiter ebenso, sagt Wagner und macht seinen Kollegen ein Kompliment: „Sie halten das aus, den Lärm und die Beeinträchtigungen.“

Die erste Baumaßnahme war, ein Haus mit Personalwohnungen zu Verwaltungsräumen umzubauen. Dann folgte der dritte Stock im Längsbau, der nun in Betrieb genommen wurde. Nächster Schritt sei ein Anbau im Süden nahe dem Bereich, wo früher das Hallenbad war, erklärt Wagner. Im ehemaligen Hallenbad sind jetzt Geräte für den Muskelaufbau und Therapieräume, die dann in den Neubau Süd wandern. Im Obergeschoss des Gebäudes, an das der Anbau Süd anschließt, soll eine völlig neue Station mit rund 20 Betten entstehen. „Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den See“, sagt Wagner.

Ein weiterer Anbau ist im Norden auf der Tiefgarage vorgesehen. Dorthin zieht die Tagesklinik, die derzeit im „Haus der Freunde“, im Pflegeheim, untergebracht ist. „Dafür gibt es nachher mehr Platz im Pflegeheim“, sagt Wagner. Im „Haus der Freunde“ wohnten vor allem junge Patienten. Bei den Vorbereitungen habe sich herausgestellt, dass die Tiefgarage auf viel breiteren Fundamenten ruht als angenommen. So breit, dass darauf ein Neubau möglich sei, erzählt Wagner. „Das ist auch schön an diesem Projekt: Dass man bereits gefasste Entscheidungen in Frage stellen kann.“ Etwa den geplanten Abriss der Tiefgarage.

Wenn Anbau Nord und Süd und neue Station erledigt sind, werden erster und zweiter Stock im Längsbau in Angriff genommen. Dort gibt es jetzt Patientenzimmer, die aber seit 35 Jahren kaum verändert wurden. Unter anderem fehlt es an Platz: Rollstühle von 1985 haben völlig andere Maße als moderne Rollis. Auch dort werden Wände weichen und größere, funktionalere und hellere Zimmer geschaffen. Der Plan wäre, dass Ende 2027 alles fertig sein soll. Bis jetzt sieht es gut aus.