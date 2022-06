700 wollen genetischer Zwilling werden

Von: Sandra Sedlmaier

Daumen hoch für Regina Springer: Viele Helfer packten mit an, damit die Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende ein Erfolg wird. © privat

Das war eine überwältigende Hilfsbereitschaft: 700 Menschen haben sich am Samstag im Vereinsheim Aufkirchen für einen Abstrich vorgestellt – in der Hoffnung, für die an Blutkrebs erkrankte Regina Springer aus Farchach der passende Stammzellenspender zu sein.

Aufkirchen – Zum Teil bildete sich am Samstag eine Schlange vor dem Aufkirchner Vereinsheim, so groß war der Andrang zur Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS). 700 Menschen wollten sich in die Datei der DKMS aufnehmen lassen, um Regina Springer zu helfen. Die 42-jährige Farchacherin, Mutter zweier Söhne, Köchin im Kindergarten und Pfarrgemeinderatsvorsitzende, ist an lymphatischer Leukämie erkrankt. Derzeit absolviert sie die zweite Chemotherapie, für eine komplette Heilung ist aber eine Stammzellenspende nötig (wir berichteten). Von jemandem, der ihr in einigen genetischen Merkmalen sehr ähnlich ist, von einem genetischen Zwilling. Ob sich dieser Zwilling gefunden hat, wird erst in drei, vier Wochen klar sein.

Regina Springer (r.) und ihr Mann Rudi hoffen auf einen passenden Spender. © privat

Regina Springers Freundin Andrea Schwenski hat zusammen mit Andrea Leitner und Bettina Völker die Aktion in Aufkirchen organisiert. Die Hilfsbereitschaft hat die Organisatorinnen überwältigt. „Es ist alles ineinander gelaufen“, sagt Schwenski. „Das war unglaublich.“ Insgesamt waren es rund 40 freiwillige Helfer am Samstag. Es war viel zu tun. Etwa 70 Kuchen zu backen, die die auf ihren Wangenabstrich Wartenden und potenziellen Spender gegen eine Spende bekamen. Das war gut kalkuliert: „65 Kuchen sind weggegangen“, sagt Schwenski. Sandra Deuflhardt hatte sich um diesen Teil der Organisation gekümmert.

Helfer der Bachhauser Feuerwehr wiesen die Leute beim Parken ein und zeigten ihnen, wo es zur Registrierung geht. Bemerkenswert war der Einsatz der Berger Feuerwehrler Udo Wieser und Matthias Berger. „Sie haben den Shuttlebus organisiert“, berichtet Schwenski. Denn zeitgleich am Samstag feierte der MTV auf seinem Gelände am Lohacker in Berg sein 100-jähriges Bestehen. Dort waren auch viele Feuerwehrler – am Wochenende wurden neben dem Jubiläum des MTV auch 150 Jahre Feuerwehr und 1200 Jahre Berg gefeiert. Wieser und Berger transportierten registrierungswillige MTV-Gäste den Berg hinauf zum Vereinsheim und wieder zurück, stilvoll mit dem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr, „mit dem Elfer“, wie Schwenski erzählt.

Auch die Oskar-Maria-Graf-Grundschule leistete einen Beitrag. Mit ihrem Spendenlauf am Freitagmorgen gab sie den Startschuss für die Registrierungsaktion. Pro Runde bekommen die Läufer einen bestimmten Betrag von Sponsoren aus ihrem privaten Umfeld. Wie viel zusammengekommen ist, war gestern noch unklar. Auch das Spendenaufkommen am Samstag konnte Schwenski noch nicht beziffern.

Die großartige Hilfsbereitschaft und die viele Unterstützung haben sie geradezu „beseelt“, sagt Schwenski. „Das gibt eine so gute Stimmung. Und es ist eine schöne Rückmeldung für Regina.“ Denn jetzt beginnt das Warten. In Ulm werden die Wangenabstriche aus Aufkirchen ausgewertet. In drei bis vier Wochen sei mit Ergebnissen zu rechnen, sagt Schwenski. Und mit der Nachricht, ob für Regina Springer ein passender Spender dabei ist. „Ein Erfolg wäre es schon, wenn für einen anderen Kranken ein Spender auftaucht“, sagt sie. „Wenn nur einer auf der Welt profitiert, hat sich die Aktion mehr als gelohnt.“