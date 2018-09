An Kante abgerutscht: Tauchlehrer (67) ertrinkt an der Steilwand im Starnberger See

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Sonntagmorgen an der Allmannshauser Steilwand ereignet. Dabei ist ein 67 Jahre alter Mann aus München ums Leben gekommen.

Allmannshausen - Ein 67 Jahre alter Mann aus München ist am Sonntag im Starnberger ertrunken. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, bereitete sich der Mann auf einen Tauchgang an der Allmannshauser Steilwand am Ostufer des Sees vor. Er befand sich noch im Uferbereich, als er offensichtlich an einer Kante abrutschte und unterging. „Seine bereits teilweise angelegte Tauchausrüstung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einsatzbereit gewesen“, berichtet ein Polizeisprecher.

Nach mehreren Minuten konnte der Körper des Mannes von seinen beiden Tauchpartnern aus einer Wassertiefe von etwa drei Metern geborgen werden, jedoch verstarb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Mann galt Polizeiangaben zufolge als erfahrener Tauchlehrer. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen noch am Vormittag übernommen.