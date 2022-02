Ostufer-Radweg rückt ein Stück näher

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Der Lückenschluss naht: Das Staatliche Bauamt Weilheim will im Frühjahr das Planfeststellungsverfahren für Straße und Radweg zwischen Allmannshausen und Weipertshausen einleiten.

Ende des Radwegsendes in Allmannshausen in Sicht: Seit 2013 arbeiten die Gemeinden Berg und Münsing auf eine Verlängerung hin. Jetzt bewegt sich etwas - das Staatliche Bauamt Weilheim bereitet das Planfeststellungsverfahren für den Bau des Radwegs und die Sanierung der Straße vor. © SPD

Allmannshausen/Weipertshausen – Nach all den Jahren des Bemühens zweier Gemeinden aus zwei Landkreisen ist das eine gute Nachricht: Das Staatliche Bauamt Weilheim will im Frühjahr das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung des letzten Stücks der Staatsstraße 2065 zwischen Allmannshausen und Weipertshausen samt Neubau eines Radwegs bei der Regierung von Oberbayern das Planfeststellungsverfahren (PFV) einreichen. Damit naht der Lückenschluss des Radwegs am Ostufer des Starnberger Sees. „Durch den Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges wird insbesondere für den Fuß- und Radverkehr eine künftig sichere und alltagstaugliche Verbindung zwischen Berg und Münsing hergestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim.

Das PFV ist wie ein Baugenehmigungsverfahren zu sehen. Wie der Zeitplan weiter aussieht, also wann die Arbeiten tatsächlich starten können, ist unklar. „Das hängt davon ab, wie schnell die Regierung das PFV bearbeitet“, sagt Silke Schweigler vom Staatlichen Bauamt. Bestenfalls könnte der Planfeststellungsbeschluss zum Jahresende vorliegen. Bis dahin, so Schweigler, könnte im Idealfall auch der Grunderwerb abgeschlossen sein. Wie berichtet, war der bisher das größte Hemmnis.

Es geht nur um 1,25 Kilometer, doch die gelten als Unfallschwerpunkt. Bis Allmannshausen und dann wieder kurz vor Weipertshausen ist die Staatsstraße seit Jahren gut ausgebaut. Nur im Wald zwischen den beiden Ortschaften ist die Fahrbahn in sehr schlechtem Zustand, sie ist schmal, und vor allem fehlt ein Radweg. Darauf weisen die beiden Gemeinden Berg und Münsing seit Jahren hin. Auch das Staatliche Bauamt räumt in einer Pressemitteilung zur Aufnahme des PFV ein: „Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand. Aufgrund des unsteten Verlaufs, der schlechten Sichtverhältnisse, der geringen Breiten und eines fehlenden Geh- und Radweges kommt es immer wieder zu verkehrsgefährdenden Situationen.“

Entsprechend positiv ist die Reaktion der beiden Bürgermeister, Rupert Steigenberger aus Berg und Michael Grasl aus Münsing. „Uns ist sehr daran gelegen, dass dieser Lückenschluss sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Fußgänger und Radfahrer zügig kommt. Wir würden es begrüßen, wenn alle Beteiligten dafür konstruktiv zusammenwirken, damit dieses von uns allen gewünschte Verbindungsstück möglichst rasch realisiert werden kann“, zitiert die Behörde die beiden in ihrer Pressemitteilung.

Für das Planfeststellungsverfahren sind laut Schweigler weitere Vorbereitungen nötig, unter anderem die Abwägung öffentlicher und privater Belange und naturschutzrechtliche Abklärungen. Aktuell würden die von der Baumaßnahme betroffenen Altbäume auf Quartierpotenzial für Höhlenbrüter untersucht mit dem Ziel, gegebenenfalls hierfür Ersatzquartiere zu schaffen, teilt das Bauamt mit. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung könnten sich alle Betroffenen äußern.

Die Planung der Bauarbeiten an sich ist voraussichtlich nicht besonders aufwendig, weil die Straße im Norden und Süden bereits ausgebaut ist. Der Verlauf der neuen Trasse soll sich weitgehend am Bestand orientieren.