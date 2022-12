Angebot für Glasfaser in Berg

Von: Sandra Sedlmaier

Auch in Berg könnte bald gebuddelt werden- für Glasfaser. © Moritz Frankenberg

Die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) will in Berg flächendecken Glasfaser verlegen – wenn weitere Nachbargemeinden mitmachen. Der Vorteil: UGG stellt seine Leitungen auch Mitbewerbern zur Verfügung.

Berg – Die Reaktion des Berger Gemeinderats war verhalten, der Vortrag von Julia Tenbücken engagiert. Die Vertreterin der Firma Unsere Grüne Glasfaser will alle Straßen in Berg, an denen es noch keine Glasfaser gibt, versorgen – auf eigene Kosten, die Gemeinde Berg müsste nichts zuzahlen. Ob die Gemeinde zustimmt, dass die Firma in öffentlichem Grund graben darf, ist noch unklar –zunächst ging es nur um die Information.

Aktuell gibt es in Berg in jedem der 2559 Gebäude Internet über DSL. „Aber mehr als 200 mBit haben nur 39 Prozent der Anschlüsse“,sagte Tenbücken. Sechs Prozent hätten einen Kabelanschluss, dessen Stärke aber als sogenanntes Shared Medium um so mehr schwanke, je mehr Nutzer auf dem Kabel sind. „Bei Glasfaser hat jedes Haus eine eigene Leitung, die losgelöst ist vom Nachbarn.“ Eine erste Grobplanung stellte Tenbücken auf Basis öffentlich zugänglicher Daten vor.

Der Vorteil einer Kooperation mit Unsere Grüne Glasfaser wäre der sogenannte Open Access: Die Firma würde anderen Versorgern den Zugang zu ihrem Netz erlauben. Das heißt: Die Bürger könnten sich ihren Provider selbst aussuchen. Das erlaube die Telekom mit ihren Leitungen nicht.

„Wir sind schnell“, ergänzte Tenbücken. „Wir bauen im Schnitt in 12 bis 18 Monaten eine Gemeinde aus.“ Mindestvermarktungsquoten, wie sie von anderen Glasfaser-Anbietern bekannt sind, gebe es bei UGG nicht. „Klar, wir wollen Hausanschlüsse verkaufen und Durchleitungsentgelte bekommen, aber wir vertrauen auf die Technik.“ Dennoch muss sich auch für UGG der Aufwand lohnen. Sollte sich die Gemeinde Berg für Unsere Grüne Glasfaser entscheiden, müsse man noch ein, zwei Nachbargemeinden mit ins Boot holen, damit es sich für UGG rentiert.

Meist arbeite UGG in offener Bauweise, sagte die Firmensprecherin. Die Kabel würden vorzugsweise im Geh- oder Radweg in 40 Zentimeter Tiefe verlegt. „Wir hinterlassen das Gemeindegebiet so, dass jedes Haus einen Anschluss haben könnte.“ Das heißt: Wer sich nicht gleich für UGG entscheidet, muss dann noch eine Leitung von seinem Haus zu den sogenannten PoP-Integratoren verlegen lassen. Diese Integratoren sind eine Art Verteilerkasten, den UGG am liebsten auf einem Gemeindegrundstück errichten würde.

Verena Machnik (Grüne) sprach Tenbücken auf die schlechten Bewertungen ihrer Firma im Internet an, weil das Marketing offenbar sehr aggressiv sei. Das sei einem Serviceproblem von O2 geschuldet, antwortete die UGG-Sprecherin. „Daran arbeitet man, und O2 hat den Servicepartner gewechselt.“

Auf Vorschlag des Zweitem Bürgermeisters Andreas Hlavaty, der die Ratssitzung leitete, bereitet die Verwaltung eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit mit UGG vor. Dieser Beschluss hatte vier Gegenstimmen.

UGG ist eine Kooperation von Telefonica und Allianz, Partner ist der Internetanbieter O2. In der Region sei man stark vertreten, sagte Tenbücken. Unter anderem will Münsing mit der Firma seinen Glasfaserausbau vorantreiben.