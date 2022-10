Assenbucher Straße: Zufahrt wird teurer

Von: Sandra Sedlmaier

Schmal und nicht auf viel Verkehr ausgelegt: die Assenbucher Straße in der Gemeinde Berg. © edl

Die Assenbucher Straße am Seeufer bleibt das Sorgenkind in Sachen Verkehr in der Gemeinde Berg. Daran wird eine Änderung der Gebühren der Seezufahrtsgenehmigung nichts ändern. Vielleicht aber die Tatsache, dass künftig verstärkt zur Kasse gebeten werden soll.

Leoni – Jetzt, im Herbst, ist es ruhig auf der Assenbucher Straße zwischen Leoni und Münsing. Unterwegs sind Spaziergänger und vereinzelt Radfahrer, wenig Autofahrer. Im Sommer ist die Lage ganz anders. Dann fahren nicht nur die Berger, die über eine Seezufahrtsberechtigung verfügen, gerne an den See. Auch viele Auswärtige, die die für den Verkehr gesperrte Straße gar nicht nutzen dürften und es auf ein Bußgeld ankommen lassen – die Kontrollen sind nicht sehr intensiv. Dazu viele Spaziergänger und viele Radler – das Chaos im Sommer ist perfekt. „Das ist ein Daueraufreger, egal, wo ich hinkomme“, stellte Bürgermeister Rupert Steigenberger am Dienstag in der Ratssitzung fest.

Die Bemühungen der Gemeinde, dort eine Fahrradstraße zur Verkehrsberuhigung einzurichten, wurden vom Gemeinderat abgelehnt (wir berichteten). Nun könnte sich aus anderen Gründen etwas ändern. Im Gespräch sei, die Durchfahrt per Pfosten zu erschweren, berichtete Steigenberger. „Das ist nur eine Überlegung, aber es würde schon mal den Spaß des Durchfahrens erschweren.“ Das Kommunale Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ), das für die Gemeinde Berg den fließenden und den ruhenden Verkehr überwacht, werde seine Kontrollen an der Seestraße ausdehnen, so der Bürgermeister. „Die Überwachung wird sich auch auf die dort verbotenen Zweiräder ausdehnen.“ Motorradfahrer ohne Genehmigung müssen mit Bußgeldern rechnen. Harald Kalinke (QUH) wandte ein, dass es beim Motorrad schwierig sei, die Zufahrtsgenehmigung sichtbar anzubringen. „Mir wurde schon eine gestohlen.“

Apropos Zufahrtsgenehmigungen: Deren Zahl stieg in den vergangenen Jahren stetig an. Beantragen können die Genehmigung ohnehin nur Berger Bürger, Anwohner für ihre Besucher, Firmen, Beschäftigte von Anwohnern, Nutzer von Bojen oder Bootsliegeplätzen sowie Taucher. 2020 waren es rund 400 Bürger, die sich um eine Genehmigung bemühten. 2021 waren es schon 600 und 2022 rund 900 Bürger. Insgesamt gibt es 1050 Genehmigungen für die Assenbucher Straße.

Um die Verwaltung zu entlasten, sollen die Genehmigungen für die Berger künftig zwei Jahre gültig sein und 25 Euro kosten, das sind fünf Euro mehr als bisher. Auf Antrag von Sissi Fuchsenberger (SPD) wird es für Taucher von auswärts deutlich teurer: Sie müssen künftig 100 statt bisher 30 Euro für die Genehmigung bezahlen, beschloss der Gemeinderat mit 14:5 Stimmen. Aber: Die Warteliste für Taucher fällt weg. Liegeplatznutzer zahlen 50 Euro, also 40 Euro mehr. Mit 17:2 Stimmen wurde das Kostenverzeichnis geändert.

Werner Streitberger (SPD) gab in der Sitzung zu bedenken, dass auch der gemeindliche Badeplatz in Allmannshausen im gesperrten Bereich liegt. „Gut, man könnte mit dem Rad fahren“, räumte er angesichts der knappen Parkplätze ein. Worauf Steigenberger erwiderte: „Das würde allen viele Nerven ersparen.“