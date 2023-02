Bäume weichen für Krippen-Container

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Vier Bäume weniger im Garten: An dieser Stelle sollen bei der Alten Schule Container für voraussichtlich zwölf Krippenplätze errichtet werden. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Wieder sorgen gefällte Bäume in der Gemeinde Berg für Unruhe. Diesmal geht es um vier Bäume auf dem Areal der Alten Schule in Aufkirchen, die für die geplanten Betreuungscontainer weichen mussten.

Aufkirchen – Drei hohe Bäume zwischen der Alten Schule, in der das Montessori-Kinderhaus untergebracht ist, und dem Vereinsheim in Aufkirchen hat der gemeindliche Bauhof vergangene Woche gefällt – rechtzeitig vor der Schonzeit für Bäume, die Ende Februar startet. Der Grund: Wo die drei Bäume standen, sollen mit Containern zusätzliche Betreuungsplätze für Krippenkinder geschaffen werden. Zusätzlich hat der Bauhof eine offensichtlich von einer Krankheit befallene Kirsche auf dem Gelände abgeschnitten. All das sorgt für Diskussionen in der Bürgerschaft und auch in der jüngsten Ratssitzung. Annatina Manninger (CSU), Katrin Stefferl-Wuppermann und Verena Machnik (beide Grüne) forderten eine bessere Kommunikation und mehr Transparenz seitens des Rathauses.

Bürgermeister Rupert Steigenberger ging in der Sitzung am Dienstag in die Offensive. Im Bericht des Bürgermeisters, der jeder Ratssitzung vorangestellt ist, erzählte er von den Fällungen und erinnerte daran, dass der Gemeinderat im Herbst beschlossen habe, Container am Montessori-Kinderhaus zu errichten. Über den Standort sei man sich einig gewesen. „Der Montessori-Vorstand war dabei“, sagte er. Und als die Bauhofmitarbeiter anrückten, um ihre Arbeit zu tun, hätten sie nach Montessori-Mitarbeitern gesucht, um diese zu informieren. „Sie haben sogar in der Bücherei nachgefragt“, aber sie hätten vom Kinderhaus niemanden angetroffen. Zu keinem Zeitpunkt seien Kinder gefährdet gewesen, ergänzte Steigenberger später auf Nachfrage des Starnberger Merkur.

„Den Bauhof trifft keine Schuld“, sagte Manninger. „Der Träger und die Kindergärtnerinnen hätten es aber verdient, dass sie davon erfahren.“ Das hätte die Verwaltung erledigen können, befand sie. Stefferl sah es ähnlich: „Einer der Bäume war sogar ein Gedenkbaum.“ Sie schlug einen Jour fixe, also einen regelmäßigen Treffpunkt mit den Kindergartenträgern vor. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Thema Kommunikation für Probleme sorgt.“ Machnik ergänzte: „Man erspart sich damit einiges, und die Erzieherinnen würden sich wertgeschätzt fühlen.“ Davon hielt Steigenberger wenig. „Jeder weitere Jour fixe sorgt dafür, dass man weniger erledigt bekommt.“

CSU-Fraktionschef Andreas Hlavaty ärgerte sich sichtlich über diese Diskussion: „Kommunikation ist doch keine Einbahnstraße“, rief er. „Man kann doch auch mal nachfragen. Man erwartet von der Verwaltung, dass jeder, der schon daheim auf der Couch liegt, noch informiert wird.“ Als er gehört habe, dass an der Alten Schule „Tabula rasa“ gemacht worden sei, sei er überrascht gewesen, dass es sich nur um vier Bäume gehandelt habe. „Da werden Brandbriefe geschrieben, statt nachzufragen.“

Heinz Rothenfußer (Grüne) wunderte sich über die Situierung der Container auf dem Grundstück. „Es war doch von zwei bis vier Containern an der Straße die Rede, nicht von 14 Containern“, erinnerte er sich. Bauamtsleiterin Beatrix Neubert holte die Unterlagen von der fraglichen Sitzung im November hervor und zeigte noch einmal die Skizze mi den mittendrin eingezeichneten Containern. Über die sei gesprochen worden, sagte sie. „Die Planung ist jetzt erst im Detail möglich.“

Die Kirsche, die am Weg Richtung Vereinsheim gestanden war, hatte laut Bürgermeister Steigenberger eine Krankheit. Der höchste der drei Bäume, die für die Container gefällt wurden, sei ebenfalls nicht mehr standsicher gewesen. „Den wollte man schon vor eineinhalb Jahren umschneiden“, ergänzte er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er erinnerte daran, dass das Rathaus für Betreuungsplätze in Containern beim Berger Kindergarten auf dem Areal des Rathauses gewesen sei. „Aber eine Gemeinderatsmehrheit war für Aufkirchen.“ Die Container seien bestellt, so Steigenberger. Eine Baugenehmigung fehlt noch.