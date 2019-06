Fünf junge Leute sind von der Polizei Starnberg beim Kiffen erwischt worden. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Aufkirchen –Fünf junge Leute ertappte eine Streife der Starnberger Polizei in Aufkirchen beim Rauchen von Joints. Laut Pressebericht saßen sie in der Nacht auf Donnerstag um 1.05 Uhr auf einer Parkbank am Kreuzweg. Sie waren alle zwischen 17 und 18 Jahre alt.

Einer von ihnen, ein 18-jähriger Münchner, hielt noch einen Joint in der Hand. Ein anderer, der in Deutschland zu Besuch ist, versuchte nach Schilderung der Beamten, einen Joint unter der Bank verschwinden zu lassen. Wie sich in einem späteren Gespräch herausstellte, hatten alle Marihuana geraucht – auch die beiden 17-Jährigen aus München und ein 18-Jähriger aus Gauting. Die Beamten fanden beim Durchsuchen der jungen Erwachsenen dann noch eine geringe Menge Marihuana. Anschließend fuhren die Polizisten die Gruppe einzeln nach Hause, um sie den Erziehungsberechtigten zu übergeben.